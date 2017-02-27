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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 лис, 2019 11:33
Pupsik написав:
Виборець Трампа
И конфедератский флаг впридачу
Правильно заметили на другой ветке: чтобы победить на выборах, надо понравиться не 24 процентам, а 73 процентам.
Вообще-то это не классический реднек (фермер, дальнобойщик, портовый грузчик), а какой-то мелкий торговец. Или просто шпана.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Starikan
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Додано: Нед 10 лис, 2019 11:47
Starikan написав:
Почитай Наймана и сделай наоборот
краще вже бородатого охрі слухати..
той по ділу теревенить
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greenozon
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Додано: Нед 10 лис, 2019 11:52
Ethereum написав:
Долярчик яка в тебе освіта?
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... "... я інстітутов НЕ кАнчАл!"©
- зараз скажете - "...а, все ясно... "
- а я, в 100500 раз напишу, як приклад - про свою жінку, яка має ДВА дипломи, один з яких - ЧЕРВОНИЙ!!!
- і що? - зарплатня в неї ~ 5 000грн/міс(зараз в декреті) - та й все своє життя - вона НЕ мала НОРМАЛЬНОЇ зарплатні!!!
- а я, навпаки, відносно неї і її ДИПЛОМІВ - заробляв останніх ~ 15р втричі більше (а то і ще більше) на місяць!
... то, ЯКИМ ЩЕ ЦВЯХОМ, ВАМ ТУТ ВСІМ - ЦЕ В ГОЛОВУ ВБИТИ, стосовно освіти?!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 10 лис, 2019 12:00
Bobua написав:
Цікавезний допис.
А щодо підкресленого – чому неможливо!?
Я бачив вражаючий результат не надто тривалого (до 10 років?) впливу часу і природніх перепадів температур на прямокутний пакунок (картон+плівка) з-під кефіру (чи молока).
Причому – від опадів воно було закрите.
Картон перетворився на порох і обсипався!
А от плівка була ціла.
Хіба це не легке роз'єднання?
Дати десь полежати. Під дощами? Потім ще сполокати у воді (для поливу полів?), а помиту плівку – на переробку.
Вітаю, мова йде про масову промислову переробку а не вивезення на смітник чи знищення якоїсь частини. В таких видах пакування, де основну масу складає картон, а з продуктом контактує тонкий шар полімеру, питання стоїть в переробці і подальшому використанні КАРТОНУ. Ви уявляєте, скільки паперу-якісної целюлози йде (а тепер ще більше буде йти) в сміття у вигляді "тетрапаків" від молока-соку-вина? А зараз до цього додасться ще більше "паперових" одноразових склянок, тарілок, "картонної" упаковки (банки) під морозиво (там тоже комбіноване і з морозивом полімер контактує), склянок для сметани-йогурту і тд, де зменшили товщину полімеру і компенсували це картонною етикеткою? І це все типу для екологічності і збереження природи!!!!!!!! А де картону-целюлози стільки взяти??? Але весь світ на вухах... Мабуть тому, що німеччини-франції зразу запустили держпрограми позик і підтримки для модернізації і переобладнання, заводи фігачать нове обладнання не конче комусь і потрібне, але маховик крутиться, прибутки капають...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 12:09
centurionus написав: lapay написав: centurionus написав:
Мінімальні обсяги по контрактах Газпром виконає без транзиту. Їхній цар вже все озвучив: на рік або по євронормах (тобто скільки їм треба в будь-який час). Якщо хтось вважає, що генії на самокатах викрутять щось у чекістів, то він великий оптиміст.
Їхній цар казкар відомий. В 2020-му не буде ні північних, ні південних потоків, бо, крім моря, є ще наземна структура, яка, навіть планово, не буде добудована. Газпром і не збирається зупиняти транзит через Україну, про що неодноразово заявляв.
Ну-ну. Оптимізм... "Цар-казкар" з чекістами віджав Крим та залишок "Області війська донського" у інтелектуально спроможних (лише на схематози по розпилу). Газпром вже навіть домовився наперед за всі гілки в Словаччині, щоб жодну не розвернули на Україну в реверс. Ось стаття літня ще.
[url]https://dt.ua/energy_markуet/tranzit-nulovogo-perelomu-315723_.html[/url]
Йдеться там й про рекордні закачки газпрому на цю зиму. Декілька днів тому якийсь наш клерк вже підтведив в інтерв'ю, що газпром закачав в рази більше, ніж зазвичай.
P.S. Перспектива без газу: Могилів-Подільський, Вовчанськ, Троїцьке та Воєводське.
Подивимося на курс в січні.
В січні звісно, що подивимося, але поки що погода нас балує! Особисто в мене газ на опалення виключений і в будинку +22. Ця осінь дала можливість і кукурудзу повністю зібрати з мінімальними затратами на сушку. Так, що поки йдемо з економією!
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Додано: Нед 10 лис, 2019 12:21
Долярчик написав:
стосовно освіти?!!!
1 Нікого не цікавить ні освіта дописувача ні освіта його жінки
2 Напрягають дурниці ,які він тут викладає
3 Якщо хтось не зрозумів про які суми йдеться в останньому одкровенні долярчика
а - пара кредитних карток з лімітом в 10000 грн на кожній
б - власні збереження розкладені на 5 депо по 15000 грн кожне
4 Отже супер-пупер складна маніпуляція
картки-розстрочка-депо
Дозволяє протримати на депо зайвих 15000 грн на протязі 1-2 місяців, тобто йдеться про заробіток в максимум 400-450 грн в місяць
Долярчик
Як думаєш-тут когось подібні заробітки цікавлять? вкупі з кольром диплома купленого твоєю жінкою за гроші від продажі корови її батьками
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Нед 10 лис, 2019 12:22
greenozon написав: Starikan написав:
Почитай Наймана и сделай наоборот
краще вже бородатого охрі слухати..
той по ділу теревенить
Тот еще "специалист",гривна летела в тар-тарары,а он все нахваливал гривнадепо,куча людей слушала эксперда,я неверил своим глазам,когда читал его,на то время уже ходил по нескольким банкам не мог забрать депо а он нахваливал, сколько воя было потом...Так,что вы с ним поосторожней,подумайте
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Додано: Нед 10 лис, 2019 12:35
Qwerty написав:
В січні звісно, що подивимося, але поки що погода нас балує! Особисто в мене газ на опалення виключений і в будинку +22. Ця осінь дала можливість і кукурудзу повністю зібрати з мінімальними затратами на сушку. Так, що поки йдемо з економією!
везет вам, можете отключить. Юг Украины, квартира +27, и батарею не прикрутить. Днем настежь все она открыты, ночью на проветривание, или не уснуть как в июле. Вот для чего это нужно?
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Додано: Нед 10 лис, 2019 12:37
Долярчик написав:
Ethereum написав:
Долярчик яка в тебе освіта?
======
... "... я інстітутов НЕ кАнчАл!"©
- зараз скажете - "...а, все ясно... "
- а я, в 100500 раз напишу, як приклад - про свою жінку, яка має ДВА дипломи, один з яких - ЧЕРВОНИЙ!!!
- і що? - зарплатня в неї ~ 5 000грн/міс(зараз в декреті) - та й все своє життя - вона НЕ мала НОРМАЛЬНОЇ зарплатні!!!
- а я, навпаки, відносно неї і її ДИПЛОМІВ - заробляв останніх ~ 15р втричі більше (а то і ще більше) на місяць!
... то, ЯКИМ ЩЕ ЦВЯХОМ, ВАМ ТУТ ВСІМ - ЦЕ В ГОЛОВУ ВБИТИ, стосовно освіти?!!!
У цьому прикладі, як у краплі води, відбилась парадоксальність та жалюгідність сучасної України. У в'язниці народів - СРСР національна культура отримувала більше підтримку, ніж зараз. Держава конче потребує інтелектуалів, натомість їхня кількість прямує до нуля.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 12:41
Sinbad777 написав: Qwerty написав:
В січні звісно, що подивимося, але поки що погода нас балує! Особисто в мене газ на опалення виключений і в будинку +22. Ця осінь дала можливість і кукурудзу повністю зібрати з мінімальними затратами на сушку. Так, що поки йдемо з економією!
везет вам, можете отключить. Юг Украины, квартира +27, и батарею не прикрутить. Днем настежь все она открыты, ночью на проветривание, или не уснуть как в июле. Вот для чего это нужно?
Государство по-прежнему слабо и коррумпированно. Но интересно, где патриоты? Или газ уже не стратегический ресурс, который Украина исправно транспортировала из Мордора даже после Иловайского котла???
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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