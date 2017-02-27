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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26662667266826692670>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 346
Не нижче 24.50
55%
192
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 12:41

  Долярчик написав:

Для тих хто страждає синдромом Даннінга-Крюгера від душі,звісно

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 12:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:то, ЯКИМ ЩЕ ЦВЯХОМ, ВАМ ТУТ ВСІМ - ЦЕ В ГОЛОВУ ВБИТИ,

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 12:55

  orest написав:
  Bobua написав:Цікавезний допис.

А щодо підкресленого – чому неможливо!?

Я бачив вражаючий результат не надто тривалого (до 10 років?) впливу часу і природніх перепадів температур на прямокутний пакунок (картон+плівка) з-під кефіру (чи молока).
Причому – від опадів воно було закрите.
Картон перетворився на порох і обсипався!
А от плівка була ціла.

Хіба це не легке роз'єднання?

Дати десь полежати. Під дощами? Потім ще сполокати у воді (для поливу полів?), а помиту плівку – на переробку.

Вітаю, мова йде про масову промислову переробку а не вивезення на смітник чи знищення якоїсь частини. В таких видах пакування, де основну масу складає картон, а з продуктом контактує тонкий шар полімеру, питання стоїть в переробці і подальшому використанні КАРТОНУ. Ви уявляєте, скільки паперу-якісної целюлози йде (а тепер ще більше буде йти) в сміття у вигляді "тетрапаків" від молока-соку-вина? А зараз до цього додасться ще більше "паперових" одноразових склянок, тарілок, "картонної" упаковки (банки) під морозиво (там тоже комбіноване і з морозивом полімер контактує), склянок для сметани-йогурту і тд, де зменшили товщину полімеру і компенсували це картонною етикеткою? І це все типу для екологічності і збереження природи!!!!!!!! А де картону-целюлози стільки взяти??? Але весь світ на вухах... Мабуть тому, що німеччини-франції зразу запустили держпрограми позик і підтримки для модернізації і переобладнання, заводи фігачать нове обладнання не конче комусь і потрібне, але маховик крутиться, прибутки капають...


Боюсь ошибиться,но будучи на пункте сдачи вторсырья вроде видел,надпись,что начинают принимать тетрапаки из сока и т.д. чуть позже уточню,давно думаю о проблемме экологии,немного перестроился,пришел к выводу,что
пока лучшего(дешевого) изобретения,чем АВОСЬКА не придумано,дедушки вязали дома,взял для подписи,правда было это давно.Если бы появилась мода,типа для успокоения- вязание
авосек, все можно восполнить и хотя бы вытеснить часть пэт пакетов.
avoska220
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:02

будівельник - балабол!!!

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:стосовно освіти?!!!
1 Нікого не цікавить ні освіта дописувача ні освіта його жінки
2 Напрягають дурниці ,які він тут викладає
3 Якщо хтось не зрозумів про які суми йдеться в останньому одкровенні долярчика
а - пара кредитних карток з лімітом в 10000 грн на кожній
б - власні збереження розкладені на 5 депо по 15000 грн кожне
4 Отже супер-пупер складна маніпуляція
картки-розстрочка-депо
Дозволяє протримати на депо зайвих 15000 грн на протязі 1-2 місяців, тобто йдеться про заробіток в максимум 400-450 грн в місяць

Долярчик
Як думаєш-тут когось подібні заробітки цікавлять? вкупі з кольром диплома купленого твоєю жінкою за гроші від продажі корови її батьками

... ну що, от і настав час макнути тебе носом в твоє смердюче балабольство/брехню!
- в твої цифри зі стелі!!! :lol: :mrgreen:
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ВИБАЧАЙСЯ БАЛАБОЛ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик,давно не заходил в ОЩАД,вы так и остались в ощаде на стовпчиках,или еще практикуете что?
avoska220
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... вася-сторож-рівне, я тобі ще раз повторюю - йди на йух і не звертай з дороги!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:26

  avoska220 написав:Долярчик,давно не заходил в ОЩАД,вы так и остались в ощаде на стовпчиках,или еще практикуете что?

... залишилось лише 2 долародепо - 1 на днях забираю!
... долародепо попереносив у банк-Львів, хоч в мене їх всього лиш 20% від всієї скирди! (решта - в гривні)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:ВИБАЧАЙСЯ БАЛАБОЛ!!!


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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:37

  Долярчик написав:
  avoska220 написав:Долярчик,давно не заходил в ОЩАД,вы так и остались в ощаде на стовпчиках,или еще практикуете что?

... залишилось лише 2 долародепо - 1 на днях забираю!
... долародепо попереносив у банк-Львів, хоч в мене їх всього лиш 20% від всієї скирди! (решта - в гривні)


по чому % у Львові (банку)?
рекомендую КомІнвест на Коперніка, там ще останні нормульні ставки (рік)
якщо є металеві кульки - можна на 5-ть.
:mrgreen:
+50грн !
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