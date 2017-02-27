Я бачив вражаючий результат не надто тривалого (до 10 років?) впливу часу і природніх перепадів температур на прямокутний пакунок (картон+плівка) з-під кефіру (чи молока). Причому – від опадів воно було закрите. Картон перетворився на порох і обсипався! А от плівка була ціла.
Хіба це не легке роз'єднання?
Дати десь полежати. Під дощами? Потім ще сполокати у воді (для поливу полів?), а помиту плівку – на переробку.
Вітаю, мова йде про масову промислову переробку а не вивезення на смітник чи знищення якоїсь частини. В таких видах пакування, де основну масу складає картон, а з продуктом контактує тонкий шар полімеру, питання стоїть в переробці і подальшому використанні КАРТОНУ. Ви уявляєте, скільки паперу-якісної целюлози йде (а тепер ще більше буде йти) в сміття у вигляді "тетрапаків" від молока-соку-вина? А зараз до цього додасться ще більше "паперових" одноразових склянок, тарілок, "картонної" упаковки (банки) під морозиво (там тоже комбіноване і з морозивом полімер контактує), склянок для сметани-йогурту і тд, де зменшили товщину полімеру і компенсували це картонною етикеткою? І це все типу для екологічності і збереження природи!!!!!!!! А де картону-целюлози стільки взяти??? Але весь світ на вухах... Мабуть тому, що німеччини-франції зразу запустили держпрограми позик і підтримки для модернізації і переобладнання, заводи фігачать нове обладнання не конче комусь і потрібне, але маховик крутиться, прибутки капають...
Боюсь ошибиться,но будучи на пункте сдачи вторсырья вроде видел,надпись,что начинают принимать тетрапаки из сока и т.д. чуть позже уточню,давно думаю о проблемме экологии,немного перестроился,пришел к выводу,что пока лучшего(дешевого) изобретения,чем АВОСЬКА не придумано,дедушки вязали дома,взял для подписи,правда было это давно.Если бы появилась мода,типа для успокоения- вязание авосек, все можно восполнить и хотя бы вытеснить часть пэт пакетов.
1 Нікого не цікавить ні освіта дописувача ні освіта його жінки 2 Напрягають дурниці ,які він тут викладає 3 Якщо хтось не зрозумів про які суми йдеться в останньому одкровенні долярчика а - пара кредитних карток з лімітом в 10000 грн на кожній б - власні збереження розкладені на 5 депо по 15000 грн кожне 4 Отже супер-пупер складна маніпуляція картки-розстрочка-депо Дозволяє протримати на депо зайвих 15000 грн на протязі 1-2 місяців, тобто йдеться про заробіток в максимум 400-450 грн в місяць
Долярчик Як думаєш-тут когось подібні заробітки цікавлять? вкупі з кольром диплома купленого твоєю жінкою за гроші від продажі корови її батьками
... ну що, от і настав час макнути тебе носом в твоє смердюче балабольство/брехню! - в твої цифри зі стелі!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
... вася-сторож-рівне, я тобі ще раз повторюю - йди на йух і не звертай з дороги!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
avoska220 написав:Долярчик,давно не заходил в ОЩАД,вы так и остались в ощаде на стовпчиках,или еще практикуете что?
... залишилось лише 2 долародепо - 1 на днях забираю! ... долародепо попереносив у банк-Львів, хоч в мене їх всього лиш 20% від всієї скирди! (решта - в гривні)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!