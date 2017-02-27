Додано: Нед 10 лис, 2019 15:03

avoska220 написав:

Да,есть такое,спрашиваю:почему не перекрываете? ответ:приезжали представители теплоцентрали, сказали:будете закрывать,будем штрафовать (со слов домуправа)

Оффтоп так оффтоп. На момент запуску опалення 28.10 в орендованій пару місяців тому квартирі було +22°. Останній тиждень тримається на позначці +28-29. В місті 94% будинків обладнано лічильниками тепла. Сайт теплоенерго рекомендує закривати подачу теплоносія на вузлах обліку. Поцікавився в сусідів, чому ніхто цим не займається : в багатьох субсидія, на останніх поверхах лише 25°, їм простіше відкривати кватирки. Висновок - ніякого зубожіння немає і зекономлені 40-100тис з 200 квартирного будинку добровільно перекочують теплоенерго й Нафтогазу."Кількісне ж регулювання може здійснюватися в кожній окремій багатоповерхівці. У цьому випадку мешканці самостійно вирішують, яка температура в будинку буде прийнятною для всіх, і підтримують її. Тут для споживачів важливо домовитись між собою, чи вони погодяться на нормативну температуру в +18-20°С або ж матимуть у квартирах приблизно +25°С, але й сплачуватимуть більше. Слід наголосити на необхідності кількісного регулювання в перехідні періоди (навесні й восени), коли денна температура зовнішнього повітря може перевищувати +5–8°С. Це дозволить уникнути так званих «перетопів» і збереже кошти споживачів.Однак відразу ж хочу застерегти: конструкції внутрішньобудинкових систем опалення мають обмеження щодо кількісного регулювання. Щоб не допустити гідравлічного розбалансування системи опалення, не можна зменшувати витрати теплоносія нижче за передбачені проектною документацією для кожного житлового будинку. Якщо система розбалансується, теплопостачання відчутно погіршиться, а в окремих квартирах опалення може взагалі бути відсутнім. Тому, коли температура зовнішнього повітря починає перевищувати +5-8°С, а тепло в будинок уже або ще подається, більш доцільно буде повністю призупиняти подачу теплоносія на систему опалення. Це і забезпечить раціональне використання теплової енергії, і гарантує рівні можливості для всіх споживачів користуватися опаленням.— Для чого взагалі потрібно регулювати кількість теплової енергії, що надходить до будинку?— Звісно, крім глобального питання енергоощадності, яке зараз на часі, для наших споживачів передусім актуальне питання економії коштів. Чим раціональніше буде використовуватись теплова енергія, тим більше шансів уберегти сімейний бюджет від значних витрат. Наведу конкретний приклад: ми на власній практиці пересвідчилися, що збільшення температури повітря всередині приміщення на 1°С призводить до зростання витрат теплової енергії у середньому на 5%. Ясна річ, що ці 5% знаходять відображення і в рахунках за опалення."