RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2668266926702671>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 346
Не нижче 24.50
55%
192
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 14:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Поки не бачу якихось кардинально не правильних дій. І своє бачення перспектив викладаю з огляду на власний досвід і на реальні варіанти, коли в тебе «горішки» в щільних лещатах і нема можливості особливо маневрувати. Ну і ще, я з самого початку не чекав від теперішніх чогось особливого чи проривного, тому я і не розчарований, а місцями навіть трохи навпаки
При аналізі також рекомендую пам’ятати що пережити треба ще 2020, в 2021 боргове навантаження вже менше, а в 2022 взагалі смішне (на фоні того, що ми вже пережили). Тому, 3-4-5ти річних ОВДП ще можна додати не звертаючись до 7 чи 10-ти річок (по них ще ризики, які вже описував).

Попробую сделать вывод - будет таки 22 и ниже?
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 525
З нами з: 25.12.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:мою смикалку/пристосування/напористість/наполегливість у житті.

Зображення
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5182
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5008 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 14:33

  Долярчик написав:
  Василь-Рівне написав:диплом куплений.

... дибілоїд ти рівненський!
- та якби взяти освіту/освітченість моєї жінки і мою смикалку/пристосування/напористість/наполегливість у житті.... - то мою жінку можна сміливо ставити на головну у Міністерстві освіти, чи в Міністерстві здоров'я!
- що там, а що там - моя "шарить" у тому на всі 100500%!!!

З сумом дивився на Олену Зеркаль. Хороша жінка, розумна. Українка, киянка. Працює на Україну - і у неї виходить. Але де ті її однолітки, може, не такі розумні, і, звичайно, не в Гаазі. Але чому вони не штрафують КИЇВЕНЕРГО, що опалює будинки при + 15?? Чому у нас досі немає своєї країни? А лелеки тим часом кидають колонії, де жили при совєтах і трошки після. Повернеться розум до людей, оберуть достойних - прилетить знову.
Дуже жадібні та недолугі зараз люди

Пан Василь, не ображайся, але я дивлюся на підпис, і перше, що спадає на думку - маю справу з патологічним брехуном)
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 10 лис, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2409
З нами з: 21.09.13
Подякував: 774 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 14:38

  avoska220 написав:
  Василь-Рівне написав:
  avoska220 написав:Будивельник зачем вы пишите такое о якобы купленом дипломе

Це дедуктивний метод, який має під собою фундаментальну основу: більше 7000 пустодзвінних повідомлень на форумі тематику якого йому не дано збагнути, постійний флуд та офтоп, зловживання політичними гаслами, бескінечний троллизм з образами(хоча в свою сторону цього дуже не любить) вишиватництво, псевдопатріотизм, зрадофільство, недалекість, яскраво виражена олігофренія ... продовжувати можна довго. Висновок - розумна дівчина просто не могла вийти заміж за такий екземпляр і достатньо довго жити з ним разом з батьками в одній, неналежній йому квартирі - отже диплом куплений.
Т.есть если бы он соврал и писал как Либо,то диплом бы был подтвержден :?: :lol: :lol: :lol:
А давайте з другого боку
1 Я написав про дві картки з лімітом в 10000 грн і 5 депо по 15000 грн...
Долярчик розбущшувався і виклав скріни двох карток з лімітом 100 000 і розповів про два депо
Виходить в випадку грошей я не помилився?
2 Та сама дедукція,яка використала слова долярчика про дохід в 15000 грн на місяць - дозволила мені припустити ,що навіть влазячи в грейсперіод - долярчик не міг використовувати картковий ліміт на 100% бо через 55 днів потрібно б було погасити або 60000 або 40000 грн - в нього ж таких приходів грошей не має..
Таким чином я вивів суму 400-450 грн яких так не вистарчає долярчику до повного щастя
3 В мене продавці без дипломів взагалі ( і з малими дітьми на руках) отримують більше в1.5 рази від суми озвученої долярчиком зарплати своєї дводипломно-червоної дружини
Питання на засипку
а - що це за дипломи
б - звідки вони взялись
в -якщо дипломи і навики які підтверджують ці дипломи-реальні-чому така низька зарплата?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21607
З нами з: 15.01.09
Подякував: 152 раз.
Подякували: 2172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 14:43

  Навуходоносор написав:
  Долярчик написав:
  Василь-Рівне написав:диплом куплений.

... дибілоїд ти рівненський!
- та якби взяти освіту/освітченість моєї жінки і мою смикалку/пристосування/напористість/наполегливість у житті.... - то мою жінку можна сміливо ставити на головну у Міністерстві освіти, чи в Міністерстві здоров'я!
- що там, а що там - моя "шарить" у тому на всі 100500%!!!

З сумом дивився на Олену Зеркаль. Хороша жінка, розумна. Українка, киянка. Працює на Україну - і у неї виходить. Але де ті її однолітки, може, не такі розумні, і, звичайно, не в Гаазі. Але чому вони не штрафують КИЇВЕНЕРГО, що опалює будинки при + 15?? Чому у нас досі немає своєї країни? А лелеки тим часом кидають колонії, де жили при совєтах і трошки після. Повернеться розум до людей, оберуть достойних - прилетить знову..

Пан Василь, не ображайся, але я дивлюся на підпис, і перше, що спадає на думку - маю справу з патологічним брехуном)


Да,есть такое,спрашиваю:почему не перекрываете? ответ:приезжали представители теплоцентрали, сказали:будете закрывать,будем штрафовать (со слов домуправа)
avoska220
Аватар користувача
 
Повідомлень: 161
З нами з: 27.08.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 14:57

  avoska220 написав:Да,есть такое,спрашиваю:почему не перекрываете? ответ:приезжали представители теплоцентрали, сказали:будете закрывать,будем штрафовать (со слов домуправа)

Такое не только в Киеве
Несколько дней назад подумал об альтернативе
1. включить кондер на охлаждение - жаба задавила
2. поэкспериментировать с кранами на батареях - таки немного стремно. стоят себе - я их не трогаю - оно работает. не поломалось - не ремонтируй
3. решил по максимуму открыть балкон и окна
Я живу в районном центре, в областном та же ситуация - сестра сказала, у них таки прикрутили вентиль на доме, у них есть домовой счетчик, у нас нет
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 525
З нами з: 25.12.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 15:02

  Долярчик написав:мою смикалку/пристосування/напористість/наполегливість у житті.

СмИкалку? Краще смикайте смикалку :... Може, менше часу лишиться на дописи.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 882
З нами з: 07.10.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 15:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

avoska220 написав:
Да,есть такое,спрашиваю:почему не перекрываете? ответ:приезжали представители теплоцентрали, сказали:будете закрывать,будем штрафовать (со слов домуправа)

Оффтоп так оффтоп. На момент запуску опалення 28.10 в орендованій пару місяців тому квартирі було +22°. Останній тиждень тримається на позначці +28-29. В місті 94% будинків обладнано лічильниками тепла. Сайт теплоенерго рекомендує закривати подачу теплоносія на вузлах обліку. Поцікавився в сусідів, чому ніхто цим не займається : в багатьох субсидія, на останніх поверхах лише 25°, їм простіше відкривати кватирки. Висновок - ніякого зубожіння немає і зекономлені 40-100тис з 200 квартирного будинку добровільно перекочують теплоенерго й Нафтогазу.


"Кількісне ж регулювання може здійснюватися в кожній окремій багатоповерхівці. У цьому випадку мешканці самостійно вирішують, яка температура в будинку буде прийнятною для всіх, і підтримують її. Тут для споживачів важливо домовитись між собою, чи вони погодяться на нормативну температуру в +18-20°С або ж матимуть у квартирах приблизно +25°С, але й сплачуватимуть більше. Слід наголосити на необхідності кількісного регулювання в перехідні періоди (навесні й восени), коли денна температура зовнішнього повітря може перевищувати +5–8°С. Це дозволить уникнути так званих «перетопів» і збереже кошти споживачів.


Однак відразу ж хочу застерегти: конструкції внутрішньобудинкових систем опалення мають обмеження щодо кількісного регулювання. Щоб не допустити гідравлічного розбалансування системи опалення, не можна зменшувати витрати теплоносія нижче за передбачені проектною документацією для кожного житлового будинку. Якщо система розбалансується, теплопостачання відчутно погіршиться, а в окремих квартирах опалення може взагалі бути відсутнім. Тому, коли температура зовнішнього повітря починає перевищувати +5-8°С, а тепло в будинок уже або ще подається, більш доцільно буде повністю призупиняти подачу теплоносія на систему опалення. Це і забезпечить раціональне використання теплової енергії, і гарантує рівні можливості для всіх споживачів користуватися опаленням.


— Для чого взагалі потрібно регулювати кількість теплової енергії, що надходить до будинку?


— Звісно, крім глобального питання енергоощадності, яке зараз на часі, для наших споживачів передусім актуальне питання економії коштів. Чим раціональніше буде використовуватись теплова енергія, тим більше шансів уберегти сімейний бюджет від значних витрат. Наведу конкретний приклад: ми на власній практиці пересвідчилися, що збільшення температури повітря всередині приміщення на 1°С призводить до зростання витрат теплової енергії у середньому на 5%. Ясна річ, що ці 5% знаходять відображення і в рахунках за опалення."
stryzhko
 
Повідомлень: 686
З нами з: 04.10.16
Подякував: 164 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 15:05

  ЧИА написав:
  avoska220 написав:Да,есть такое,спрашиваю:почему не перекрываете? ответ:приезжали представители теплоцентрали, сказали:будете закрывать,будем штрафовать (со слов домуправа)

Такое не только в Киеве
Несколько дней назад подумал об альтернативе
1. включить кондер на охлаждение - жаба задавила
2. поэкспериментировать с кранами на батареях - таки немного стремно. стоят себе - я их не трогаю - оно работает. не поломалось - не ремонтируй
3. решил по максимуму открыть балкон и окна
Я живу в районном центре, в областном та же ситуация - сестра сказала, у них таки прикрутили вентиль на доме, у них есть домовой счетчик, у нас нет

Спасибо.
Как по мне,это (горячие батареи при +15) и есть САМЫЙ МАХРОВЫЙ СОВОК. Из той же оперы, когда бензин сливали на землю. Только здесь еще круче - за этот газ люди на востоке отдавали жизнь.
У нас с совком никто не борется. Только балаболят.
Где патриоты? Или у них ума два и два сложить не осталось - толкьо памятники валять? Или это патриоты исключительно владельцев местных теплоэнерго (отопление атмосферы выгодно только им)?
Тогда это не патриоты, а Шариковы. Только в другом окрасе.
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 10 лис, 2019 15:08, всього редагувалось 3 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2409
З нами з: 21.09.13
Подякував: 774 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 15:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stryzhko написав:На момент запуску опалення 28.10 в орендованій пару місяців тому квартирі було +22°. Останній тиждень тримається на позначці +28-29.

Я надеюсь, все понимают - данная ситуация возникла по причине неадекватности цены теплоносителя
Потребителям тупо впаривают услугу
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 525
З нами з: 25.12.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2668266926702671>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo, Василь-Рівне і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1615, 1616, 1617
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16163 1951905
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лис, 2019 09:47
Клаус
Валютный рынок в мире 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6738 1471255
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 21:20
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
293 35167
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 15:14
Vint

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.