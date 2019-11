Додано: Нед 10 лис, 2019 15:02

Долярчик написав: мою смикалку /пристосування/напористість/наполегливість у житті. мою/пристосування/напористість/наполегливість у житті.

СмИкалку? Краще смикайте смикалку :... Може, менше часу лишиться на дописи. СмИкалку? Краще смикайте смикалку :... Може, менше часу лишиться на дописи.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell