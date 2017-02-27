orest написав:Поки не бачу якихось кардинально не правильних дій. І своє бачення перспектив викладаю з огляду на власний досвід і на реальні варіанти, коли в тебе «горішки» в щільних лещатах і нема можливості особливо маневрувати. Ну і ще, я з самого початку не чекав від теперішніх чогось особливого чи проривного, тому я і не розчарований, а місцями навіть трохи навпаки При аналізі також рекомендую пам’ятати що пережити треба ще 2020, в 2021 боргове навантаження вже менше, а в 2022 взагалі смішне (на фоні того, що ми вже пережили). Тому, 3-4-5ти річних ОВДП ще можна додати не звертаючись до 7 чи 10-ти річок (по них ще ризики, які вже описував).
... дибілоїд ти рівненський! - та якби взяти освіту/освітченість моєї жінки і мою смикалку/пристосування/напористість/наполегливість у житті.... - то мою жінку можна сміливо ставити на головну у Міністерстві освіти, чи в Міністерстві здоров'я! - що там, а що там - моя "шарить" у тому на всі 100500%!!!
З сумом дивився на Олену Зеркаль. Хороша жінка, розумна. Українка, киянка. Працює на Україну - і у неї виходить. Але де ті її однолітки, може, не такі розумні, і, звичайно, не в Гаазі. Але чому вони не штрафують КИЇВЕНЕРГО, що опалює будинки при + 15?? Чому у нас досі немає своєї країни? А лелеки тим часом кидають колонії, де жили при совєтах і трошки після. Повернеться розум до людей, оберуть достойних - прилетить знову. Дуже жадібні та недолугі зараз люди
Пан Василь, не ображайся, але я дивлюся на підпис, і перше, що спадає на думку - маю справу з патологічним брехуном)
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 10 лис, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
avoska220 написав:Будивельник зачем вы пишите такое о якобы купленом дипломе
Це дедуктивний метод, який має під собою фундаментальну основу: більше 7000 пустодзвінних повідомлень на форумі тематику якого йому не дано збагнути, постійний флуд та офтоп, зловживання політичними гаслами, бескінечний троллизм з образами(хоча в свою сторону цього дуже не любить) вишиватництво, псевдопатріотизм, зрадофільство, недалекість, яскраво виражена олігофренія ... продовжувати можна довго. Висновок - розумна дівчина просто не могла вийти заміж за такий екземпляр і достатньо довго жити з ним разом з батьками в одній, неналежній йому квартирі - отже диплом куплений.
Т.есть если бы он соврал и писал как Либо,то диплом бы был подтвержден
А давайте з другого боку 1 Я написав про дві картки з лімітом в 10000 грн і 5 депо по 15000 грн... Долярчик розбущшувався і виклав скріни двох карток з лімітом 100 000 і розповів про два депо Виходить в випадку грошей я не помилився? 2 Та сама дедукція,яка використала слова долярчика про дохід в 15000 грн на місяць - дозволила мені припустити ,що навіть влазячи в грейсперіод - долярчик не міг використовувати картковий ліміт на 100% бо через 55 днів потрібно б було погасити або 60000 або 40000 грн - в нього ж таких приходів грошей не має.. Таким чином я вивів суму 400-450 грн яких так не вистарчає долярчику до повного щастя 3 В мене продавці без дипломів взагалі ( і з малими дітьми на руках) отримують більше в1.5 рази від суми озвученої долярчиком зарплати своєї дводипломно-червоної дружини Питання на засипку а - що це за дипломи б - звідки вони взялись в -якщо дипломи і навики які підтверджують ці дипломи-реальні-чому така низька зарплата?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
... дибілоїд ти рівненський! - та якби взяти освіту/освітченість моєї жінки і мою смикалку/пристосування/напористість/наполегливість у житті.... - то мою жінку можна сміливо ставити на головну у Міністерстві освіти, чи в Міністерстві здоров'я! - що там, а що там - моя "шарить" у тому на всі 100500%!!!
З сумом дивився на Олену Зеркаль. Хороша жінка, розумна. Українка, киянка. Працює на Україну - і у неї виходить. Але де ті її однолітки, може, не такі розумні, і, звичайно, не в Гаазі. Але чому вони не штрафують КИЇВЕНЕРГО, що опалює будинки при + 15?? Чому у нас досі немає своєї країни? А лелеки тим часом кидають колонії, де жили при совєтах і трошки після. Повернеться розум до людей, оберуть достойних - прилетить знову..
Пан Василь, не ображайся, але я дивлюся на підпис, і перше, що спадає на думку - маю справу з патологічним брехуном)
Да,есть такое,спрашиваю:почему не перекрываете? ответ:приезжали представители теплоцентрали, сказали:будете закрывать,будем штрафовать (со слов домуправа)
avoska220 написав:Да,есть такое,спрашиваю:почему не перекрываете? ответ:приезжали представители теплоцентрали, сказали:будете закрывать,будем штрафовать (со слов домуправа)
Такое не только в Киеве Несколько дней назад подумал об альтернативе 1. включить кондер на охлаждение - жаба задавила 2. поэкспериментировать с кранами на батареях - таки немного стремно. стоят себе - я их не трогаю - оно работает. не поломалось - не ремонтируй 3. решил по максимуму открыть балкон и окна Я живу в районном центре, в областном та же ситуация - сестра сказала, у них таки прикрутили вентиль на доме, у них есть домовой счетчик, у нас нет
avoska220 написав: Да,есть такое,спрашиваю:почему не перекрываете? ответ:приезжали представители теплоцентрали, сказали:будете закрывать,будем штрафовать (со слов домуправа)
Оффтоп так оффтоп. На момент запуску опалення 28.10 в орендованій пару місяців тому квартирі було +22°. Останній тиждень тримається на позначці +28-29. В місті 94% будинків обладнано лічильниками тепла. Сайт теплоенерго рекомендує закривати подачу теплоносія на вузлах обліку. Поцікавився в сусідів, чому ніхто цим не займається : в багатьох субсидія, на останніх поверхах лише 25°, їм простіше відкривати кватирки. Висновок - ніякого зубожіння немає і зекономлені 40-100тис з 200 квартирного будинку добровільно перекочують теплоенерго й Нафтогазу.
"Кількісне ж регулювання може здійснюватися в кожній окремій багатоповерхівці. У цьому випадку мешканці самостійно вирішують, яка температура в будинку буде прийнятною для всіх, і підтримують її. Тут для споживачів важливо домовитись між собою, чи вони погодяться на нормативну температуру в +18-20°С або ж матимуть у квартирах приблизно +25°С, але й сплачуватимуть більше. Слід наголосити на необхідності кількісного регулювання в перехідні періоди (навесні й восени), коли денна температура зовнішнього повітря може перевищувати +5–8°С. Це дозволить уникнути так званих «перетопів» і збереже кошти споживачів.
Однак відразу ж хочу застерегти: конструкції внутрішньобудинкових систем опалення мають обмеження щодо кількісного регулювання. Щоб не допустити гідравлічного розбалансування системи опалення, не можна зменшувати витрати теплоносія нижче за передбачені проектною документацією для кожного житлового будинку. Якщо система розбалансується, теплопостачання відчутно погіршиться, а в окремих квартирах опалення може взагалі бути відсутнім. Тому, коли температура зовнішнього повітря починає перевищувати +5-8°С, а тепло в будинок уже або ще подається, більш доцільно буде повністю призупиняти подачу теплоносія на систему опалення. Це і забезпечить раціональне використання теплової енергії, і гарантує рівні можливості для всіх споживачів користуватися опаленням.
— Для чого взагалі потрібно регулювати кількість теплової енергії, що надходить до будинку?
— Звісно, крім глобального питання енергоощадності, яке зараз на часі, для наших споживачів передусім актуальне питання економії коштів. Чим раціональніше буде використовуватись теплова енергія, тим більше шансів уберегти сімейний бюджет від значних витрат. Наведу конкретний приклад: ми на власній практиці пересвідчилися, що збільшення температури повітря всередині приміщення на 1°С призводить до зростання витрат теплової енергії у середньому на 5%. Ясна річ, що ці 5% знаходять відображення і в рахунках за опалення."
avoska220 написав:Да,есть такое,спрашиваю:почему не перекрываете? ответ:приезжали представители теплоцентрали, сказали:будете закрывать,будем штрафовать (со слов домуправа)
Такое не только в Киеве Несколько дней назад подумал об альтернативе 1. включить кондер на охлаждение - жаба задавила 2. поэкспериментировать с кранами на батареях - таки немного стремно. стоят себе - я их не трогаю - оно работает. не поломалось - не ремонтируй 3. решил по максимуму открыть балкон и окна Я живу в районном центре, в областном та же ситуация - сестра сказала, у них таки прикрутили вентиль на доме, у них есть домовой счетчик, у нас нет
Спасибо. Как по мне,это (горячие батареи при +15) и есть САМЫЙ МАХРОВЫЙ СОВОК. Из той же оперы, когда бензин сливали на землю. Только здесь еще круче - за этот газ люди на востоке отдавали жизнь. У нас с совком никто не борется. Только балаболят. Где патриоты? Или у них ума два и два сложить не осталось - толкьо памятники валять? Или это патриоты исключительно владельцев местных теплоэнерго (отопление атмосферы выгодно только им)? Тогда это не патриоты, а Шариковы. Только в другом окрасе.
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 10 лис, 2019 15:08, всього редагувалось 3 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну