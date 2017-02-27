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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 лис, 2019 15:10
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Schmit
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Додано: Нед 10 лис, 2019 15:16
ЧИА написав:Потребителям тупо впаривают услугу
Не зовсім. Наприклад, у знайомих в старому будинку було +17°, в соцмережах бунтували і вимагали запуску опалення)) У 94% населення міста встановлені лічильники тепла і є можливість не користуватися послугою, але більша половина цього не бажає робити. Мова лише про будинки з лічильниками.
Востаннє редагувалось stryzhko
в Нед 10 лис, 2019 15:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 15:17
budivelnik написав:
розповів про два депо
... про 2 депо тільки в ОШАДІ!!!
- ти або уважно читай, або до окуліста звернись!
- про решта депо - можу викласти скріни, що в мене їх близько 20-ти, але це вже платно буде!!!
(хіба за 100 доларів можу заморочитись)
budivelnik написав:
а - що це за дипломи
б - звідки вони взялись
в -якщо дипломи і навики які підтверджують ці дипломи-реальні-чому така низька зарплата?
а) - такі, що може працювати, як у медицині, так і викладачем, чи вчителем(яким і працювала недавно) ТРЬОХ наук!
б) - вчилась нанадцять років!
в) - реальні! - з/п така, тому що потрібно мати більше "годин" у школі!(а все зайнято/один одного "догризає")
... ну і, на моменті, двоє дітей.... - дуже не розженеться ні з репетиторством... ні з більшою кількістю годин...
п. с.
- ну нехай з-часом.... взяла б більше годин.... + репетиторство... - ну нехай догнала б вона мою з/п....
- то теж, питання на засипку: ТО ВАРТУВАЛО СТІЛЬКИ ПОТРАЧЕНИХ МОЛОДИХ РОКІВ НА НАВЧАННЯ/ЗДОБУВАННЯ ДВОХ ДИПЛОМІВ, щоб потім заробляти стільки ж, як людина БЕЗ ЖОДНОГО ДИПЛОМУ???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 10 лис, 2019 15:18
Навуходоносор написав:
Пан Василь, не ображайся, але я дивлюся на підпис, і перше, що спадає на думку - маю справу з патологічним брехуном)
Емммм ... у мене з Вами є справи? Бо я не в курсі, якщо так, то напишіть мені в п\п про наші з Вами справи і про фактаж моєї патологічної брехні. Тільки зробіть це, а не бал-бла-бла з безпідставними образами уподобляючісь долярчику щоб не засмічувати форум. Ок?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Василь-Рівне
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Додано: Нед 10 лис, 2019 15:23
budivelnik написав:
А давайте з другого боку
1 Я написав про дві картки з лімітом в 10000 грн і 5 депо по 15000 грн...
Долярчик розбущшувався і виклав скріни двох карток з лімітом 100 000 і розповів про два депо
Виходить в випадку грошей я не помилився?
2 Та сама дедукція,яка використала слова долярчика про дохід в 15000 грн на місяць - дозволила мені припустити ,що навіть влазячи в грейсперіод - долярчик не міг використовувати картковий ліміт на 100% бо через 55 днів потрібно б було погасити або 60000 або 40000 грн - в нього ж таких приходів грошей не має..
Таким чином я вивів суму 400-450 грн яких так не вистарчає долярчику до повного щастя
3 В мене продавці без дипломів взагалі ( і з малими дітьми на руках) отримують більше в1.5 рази від суми озвученої долярчиком зарплати своєї дводипломно-червоної дружини
Питання на засипку
а - що це за дипломи
б - звідки вони взялись
в -якщо дипломи і навики які підтверджують ці дипломи-реальні-чому така низька зарплата?
Может быть,что в 1,2 пунктах вы и правы,а может и нет,не знаю, он сказал,о 2-х долларовых депо,что остались в ощаде,гривневые и другие в других банках( не озвучивалось) не сообщалось.
В п 3.вы пишете,зп продавца 7500 и вы на этом основании делаете вывод,что диплом мягко говоря, "непонятного происхождения" потому,что зп учителя 5000?
Вы наверное помните 90-2000е там в большинстве зп у продавцов была выше молодых учителей,поэтому много из них стали за прилавок.Так,что нужно считать,что на тот момент у всех были купленные дипомы
Только в последние годы зп учителей поднялась,но у молодых, думаю она до сих пор невысокая если без кл, руководства и т. д,извините последних данных у меня нет,но есть люди на форуме, которые знают,могут внести ясность.
Ну и последнее,долярчик написал,что жена его в декрете,а когда она ушла мы не знаем,может на тот момент она и получала такую зп.
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avoska220
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Додано: Нед 10 лис, 2019 15:36
yama написав: Libo написав:
Вот смотри простой пример.
Выводишь и покупаешь акции. Чтоб проще, какого-нибудь понятного соседа. Например, Turkcell Communication Services Inc. (NYSE: TKC).
Сегодня стоит $5.83 за штуку.
Ежегодные дивиденды $0.34 (или 5.80%).
Сейчас цена этих акций на минимуме. Эрдоган напортачил. Но он не вечен. Цена может вернуться на свои прежние уровни $30-40 за акцию …
Т.е. пока имеешь 5.80% в год, а через пару лет, когда Аллах заберет к себе Эрдогана, выходишь по $30-40, вложив всего $5.83.
Кто за?
еще пару вопросов чайника: 1)
через какого брокера в Украине покупать ? ( или не в Украине можно же и через интернет тогда на какой площадке проще всего (дешевле всего ну там коммиссии и т.п.) покупать ) 2)
какой минимальный порог входа
Я не думаю, что можно покупать через украинского брокера, т.к. он не может покупать ЦБ за рубежом на твое имя. А это должно быть обязательно. Ты же не открываешь депозит на чужое имя, тогда он уже не твой. За брокером нужен надзор комиссии по ценным бумагам страны. Он же еще выполняет важную функцию хранителя ЦБ. Ему твои ЦБ не принадлежат - он только их хранит и выполняет твои поручения. Если он банкротится или прекращает свою деятельность, то твои ЦБ он передает другому хранителю, они не исчезают как депозиты. Они на твое имя.
Услуги по хранению, как правило, оказываются бесплатно. Ты только платишь копеешную комиссию за каждую сделку - порядка $6,95, $7,95, $8,95. У простых брокеров минимального порога входа нет, но могут отказать тебе из-за твоего финансового состояния или низкого дохода.
В Америке брокеры сейчас требуют от клиента Social Security Number (а для его получения нужен твой work-authorized immigration status) или Tax identification number, адрес в США и связку со счетом в другом американском банке, откуда поступают средства. Фактически это статус резидента. Тогда всё легко и просто.
Но!
Не вешать нос.
Нет ничего невозможного. Капитан Libo готов изучить вопрос и оказывать вам услуги по выведению на международный фондовый рынок. Его скромная комиссия вас вовсе не обременит.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 15:39
Василь-Рівне написав: Навуходоносор написав:
Пан Василь, не ображайся, але я дивлюся на підпис, і перше, що спадає на думку - маю справу з патологічним брехуном)
Емммм ... у мене з Вами є справи? Бо я не в курсі, якщо так, то напишіть мені в п\п про наші з Вами справи і про фактаж моєї патологічної брехні. Тільки зробіть це, а не бал-бла-бла з безпідставними образами уподобляючісь долярчику щоб не засмічувати форум. Ок?
Пан Василь) ну у Вас такий підпис, двозначний) про гроші. просто звернув увагу уперше. Не наїжджав)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Додано: Нед 10 лис, 2019 15:46
Василь-Рівне написав: avoska220 написав:
Будивельник зачем вы пишите такое о якобы купленом дипломе
Це дедуктивний метод, який має під собою фундаментальну основу: більше 7000 пустодзвінних повідомлень на форумі тематику якого йому не дано збагнути, постійний флуд та офтоп, зловживання політичними гаслами, бескінечний троллизм з образами(хоча в свою сторону цього дуже не любить) вишиватництво, псевдопатріотизм, зрадофільство, недалекість, яскраво виражена олігофренія ... продовжувати можна довго. Висновок - розумна дівчина просто не могла вийти заміж за такий екземпляр і достатньо довго жити з ним, ще й разом з батьками в одній, неналежній йому, квартирі - отже диплом куплений.
Так вот они какие - ЗЕлёные ?!...
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Додано: Нед 10 лис, 2019 15:47
avoska220 написав:
Т.есть если бы он соврал и писал как Либо,то диплом бы был подтвержден
А как пишет Либо?
Тебе не нравится? Почему?
Меня учили письму лучшие педагоги Санкт-Петербурга и самая продвинутая журналистская профессура Киева.
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