Додано: Нед 10 лис, 2019 15:17

budivelnik написав: розповів про два депо розповів про два депо

budivelnik написав: а - що це за дипломи

б - звідки вони взялись

в -якщо дипломи і навики які підтверджують ці дипломи-реальні-чому така низька зарплата? а - що це за дипломиб - звідки вони взялисьв -якщо дипломи і навики які підтверджують ці дипломи-реальні-чому така низька зарплата?

... про 2 депо тільки в ОШАДІ!!!- ти або уважно читай, або до окуліста звернись!- про решта депо - можу викласти скріни, що в мене їх близько 20-ти, але це вже платно буде!!!(хіба за 100 доларів можу заморочитись)а) - такі, що може працювати, як у медицині, так і викладачем, чи вчителем(яким і працювала недавно) ТРЬОХ наук!б) - вчилась нанадцять років!в) - реальні! - з/п така, тому що потрібно мати більше "годин" у школі!(а все зайнято/один одного "догризає")... ну і, на моменті, двоє дітей.... - дуже не розженеться ні з репетиторством... ні з більшою кількістю годин...п. с.- ну нехай з-часом.... взяла б більше годин.... + репетиторство... - ну нехай догнала б вона мою з/п....- то теж, питання на засипку: ТО ВАРТУВАЛО СТІЛЬКИ ПОТРАЧЕНИХ МОЛОДИХ РОКІВ НА НАВЧАННЯ/ЗДОБУВАННЯ ДВОХ ДИПЛОМІВ, щоб потім заробляти стільки ж, як людина БЕЗ ЖОДНОГО ДИПЛОМУ???!