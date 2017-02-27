Навуходоносор написав:Пан Василь, не ображайся, але я дивлюся на підпис, і перше, що спадає на думку - маю справу з патологічним брехуном)
Емммм ... у мене з Вами є справи? Бо я не в курсі, якщо так, то напишіть мені в п\п про наші з Вами справи і про фактаж моєї патологічної брехні. Тільки зробіть це, а не бал-бла-бла з безпідставними образами уподобляючісь долярчику щоб не засмічувати форум. Ок?
Пан Василь) ну у Вас такий підпис, двозначний) про гроші. просто звернув увагу уперше. Не наїжджав)
Тобто ніякої патологічної брехні з моєї сторони немає, а є пустопорожнє бла-бла-бла з Вашої сторони "а-ля долярчик" з образами опонента? Нічого дивного, вважаючи Вашу прихильність до цього екземпляру. Тому відповідь у Вашому стилі - Пан Навуходоносор не ображайтеся, але я бачу, що Ви є патологічним балаболом. Як Вам таке?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Долярчик написав:а) - такі, що може працювати, як у медицині, так і викладачем, чи вчителем(яким і працювала недавно) ТРЬОХ наук! б) - вчилась нанадцять років! в) - реальні! - з/п така, тому що потрібно мати більше "годин" у школі!(а все зайнято/один одного "догризає")
Какая женщина! Мне б такую … Умница. Как познакомились? Чем её охмурил?
Не зовсім. Наприклад, у знайомих в старому будинку було +17°, в соцмережах бунтували і вимагали запуску опалення)) У 94% населення міста встановлені лічильники тепла і є можливість не користуватися послугою, але більша половина цього не бажає робити. Мова лише про будинки з лічильниками.
Перепрошую, яким чином є можливість не користуватися?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор написав:Перепрошую, яким чином є можливість не користуватися?
Закрити вентилі на лічильнику в підвалі і не відкривати, доки температура не опуститься з 29° хоча б до 22°, наприклад, як було до початку сезону опалення 28 жовтня. Так роблять знайомі в сусідньому будинку, які не захотіли обігрівати 5% холодних квартир( які мерзнуть при +20°, зі слів Долярчика) за свій рахунок. Так, є мінуси старої системи ЦО, як і виборів, де вирішує більшість)) Розумніші перебираються в будинки з індивідуальним опаленням, хоча й там приколів із ще розумнішими сусідами, які взагалі не вмикають опалення вистачає)) Так і живемо.
Международный валютный фонд (МВФ) отложил предоставление Украине финансовой помощи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров между Киевом и организацией. Связано это с обеспокоенностью МВФ тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, которые были разворованы банками, в том числе тем, что некогда принадлежал его близкому стороннику — бизнесмену Игорю Коломойскому.
В МВФ сказали Зеленскому, что он должен «агрессивно» искать пропавшие деньги, чтобы выполнить своё обещание и очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и воровством.
Фонд намекнул на эти тревожные моменты ещё в сентябре, когда заявил о том, что откладывает одобрение новой финансовой помощи для Киева.
МВФ гонтареву хвалит которая разворовала. МВФ может в лондоне и взять.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику? https://forum.finance.ua/topic225078.html
Libo написав:Какая женщина! Мне б такую … Умница. Как познакомились? Чем её охмурил?
... про сантиметри писати?
Libo написав:Тоже тухну перед умной тьолкой, да если еще у неё бл*дская искорка в глазах ...
... ну от.... уяви.... "строгу" вительку..... а "наказуєш" її - сам!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
edvardd написав:я в свои 55 ем как слон, веду малоподвижный образ жизни, спортом не занимаюсь, и худой... а вот бегать реально вредно для сердца и суставов
Я в шоці. Меняй образ жизни. 3-4 раза в неделю надо на фитнес. Потом можно в сауну. И не с пивом, а с травяными чаями. Дома не валяться, а на свежий воздух. Идет зима. Купи лопату и каждое утро на снег до пота в помощь дворнику. Появится румянец, тяга к жизни и каждое утро будешь просыпаться с упругим как хрящ. Периодически плавать. Каждые полгода к морю и к солнцу за витамином Д. Можно на лыжи в Карпаты за кислородом. Не злоупотреблять. Не более полкила в день. Холява прав про квашенную капусту. На закуску обязательно. Еще хорошо бочковыми помидорчиками, огурчиками и грибочками. Каждый день наши яблоки. Эпл э дей, доктор эвей. Мультивитамины для мужчин. Витамины для волос. Каждые 2 недели стрижка. Периодический педикюр и уход за пятками. Обязательно ежегодный медосмотр. Чистка зубов и осмотр каждые полгода. Должны быть в идеальном состоянии. Здоровые, белые и чистые как у Трампа. Кремы для лица и для тела. С утра на щёки обильно парфум Босс, помада для волос и обязательно хорошее настроение. Регулярно до дивчат. Только тогда наш капитал имеет смысл.
теперь я в шоке, но промолчу... кстати про лопату, только приехал с дачи, работал с граблями и вилами...листья убирал
Libo написав:
yama написав: По вело физкультуре тоже свои нюансы : главное верная посадка , хорошо подобранное узкое маленькое твердое седло
Совершенно верно. Мужчине седло массажирует и улучшает кровообращение в области простаты, а женщинам стимулирует кровообращение в области письки. Велики просто находка для обоих.
у велосипедистов дольше работает вилочковая железа, очень полезная штука...
Василь-Рівне написав:Тобто ніякої патологічної брехні з моєї сторони немає, а є пустопорожнє бла-бла-бла з Вашої сторони "а-ля долярчик" з образами опонента? Нічого дивного, вважаючи Вашу прихильність до цього екземпляру. Тому відповідь у Вашому стилі - Пан Навуходоносор не ображайтеся, але я бачу, що Ви є патологічним балаболом. Як Вам таке?
У городі бузина, а в Києві дядько..десь так. Бо мав на увазі оце -
Василь-Рівне написав:Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
До нікнейму Долярчик ставлюся терпимо, як і до нікнейму Василь- Рівне Якісь ще питання будуть?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну