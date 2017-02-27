RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2670267126722673>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 346
Не нижче 24.50
55%
192
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 346
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 15:52

  Навуходоносор написав:
  Василь-Рівне написав:
  Навуходоносор написав:Пан Василь, не ображайся, але я дивлюся на підпис, і перше, що спадає на думку - маю справу з патологічним брехуном)

Емммм ... у мене з Вами є справи? Бо я не в курсі, якщо так, то напишіть мені в п\п про наші з Вами справи і про фактаж моєї патологічної брехні. Тільки зробіть це, а не бал-бла-бла з безпідставними образами уподобляючісь долярчику щоб не засмічувати форум. Ок?

Пан Василь) ну у Вас такий підпис, двозначний) про гроші. просто звернув увагу уперше. Не наїжджав)

Тобто ніякої патологічної брехні з моєї сторони немає, а є пустопорожнє бла-бла-бла з Вашої сторони "а-ля долярчик" з образами опонента? Нічого дивного, вважаючи Вашу прихильність до цього екземпляру. Тому відповідь у Вашому стилі - Пан Навуходоносор не ображайтеся, але я бачу, що Ви є патологічним балаболом. Як Вам таке? :wink:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5183
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5008 раз.
Подякували: 2314 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 15:56

  Долярчик написав:а) - такі, що може працювати, як у медицині, так і викладачем, чи вчителем(яким і працювала недавно) ТРЬОХ наук!
б) - вчилась нанадцять років!
в) - реальні! - з/п така, тому що потрібно мати більше "годин" у школі!(а все зайнято/один одного "догризає")


Какая женщина! Мне б такую … :oops:
Умница.
Как познакомились? Чем её охмурил? :roll:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7454
З нами з: 14.11.11
Подякував: 315 раз.
Подякували: 3693 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 16:02

  stryzhko написав:
ЧИА написав:Потребителям тупо впаривают услугу


Не зовсім. Наприклад, у знайомих в старому будинку було +17°, в соцмережах бунтували і вимагали запуску опалення)) У 94% населення міста встановлені лічильники тепла і є можливість не користуватися послугою, але більша половина цього не бажає робити. Мова лише про будинки з лічильниками.

Перепрошую, яким чином є можливість не користуватися?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2412
З нами з: 21.09.13
Подякував: 775 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 16:07

Долярчик

ЗЫ
Тоже тухну перед умной тьолкой, да если еще у неё бл*дская искорка в глазах ... :oops:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7454
З нами з: 14.11.11
Подякував: 315 раз.
Подякували: 3693 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 16:08

ЦО - це страшне зло і біда.

тільки індивідуальне опалення!
jump
 
Повідомлень: 2433
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 16:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Навуходоносор написав:Перепрошую, яким чином є можливість не користуватися?

Закрити вентилі на лічильнику в підвалі і не відкривати, доки температура не опуститься з 29° хоча б до 22°, наприклад, як було до початку сезону опалення 28 жовтня.
Так роблять знайомі в сусідньому будинку, які не захотіли обігрівати 5% холодних квартир( які мерзнуть при +20°, зі слів Долярчика) за свій рахунок. Так, є мінуси старої системи ЦО, як і виборів, де вирішує більшість)) Розумніші перебираються в будинки з індивідуальним опаленням, хоча й там приколів із ще розумнішими сусідами, які взагалі не вмикають опалення вистачає)) Так і живемо.
stryzhko
 
Повідомлень: 687
З нами з: 04.10.16
Подякував: 164 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 16:39

  Moneta написав:https://www.wsj.com/articles/ukraine-corruption-concerns-stall-imf-bailout-11572535061


Международный валютный фонд (МВФ) отложил предоставление Украине финансовой помощи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров между Киевом и организацией. Связано это с обеспокоенностью МВФ тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, которые были разворованы банками, в том числе тем, что некогда принадлежал его близкому стороннику — бизнесмену Игорю Коломойскому.

В МВФ сказали Зеленскому, что он должен «агрессивно» искать пропавшие деньги, чтобы выполнить своё обещание и очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и воровством.

Фонд намекнул на эти тревожные моменты ещё в сентябре, когда заявил о том, что откладывает одобрение новой финансовой помощи для Киева.


МВФ гонтареву хвалит которая разворовала. МВФ может в лондоне и взять.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1260
З нами з: 22.12.16
Подякував: 122 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 16:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Какая женщина! Мне б такую …
Умница.
Как познакомились? Чем её охмурил?

... про сантиметри писати? :D
  Libo написав:Тоже тухну перед умной тьолкой, да если еще у неё бл*дская искорка в глазах ...

... ну от.... уяви.... "строгу" вительку..... а "наказуєш" її - сам! ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7210
З нами з: 19.10.15
Подякував: 478 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 16:56

  Libo написав:
  edvardd написав:я в свои 55 ем как слон, веду малоподвижный образ жизни, спортом не занимаюсь, и худой...
а вот бегать реально вредно для сердца и суставов



Я в шоці. :shock:
Меняй образ жизни.
3-4 раза в неделю надо на фитнес. Потом можно в сауну. И не с пивом, а с травяными чаями. Дома не валяться, а на свежий воздух. Идет зима. Купи лопату и каждое утро на снег до пота в помощь дворнику. Появится румянец, тяга к жизни и каждое утро будешь просыпаться с упругим как хрящ. Периодически плавать. Каждые полгода к морю и к солнцу за витамином Д. Можно на лыжи в Карпаты за кислородом. Не злоупотреблять. Не более полкила в день. Холява прав про квашенную капусту. На закуску обязательно. Еще хорошо бочковыми помидорчиками, огурчиками и грибочками. Каждый день наши яблоки. Эпл э дей, доктор эвей. Мультивитамины для мужчин. Витамины для волос. Каждые 2 недели стрижка. Периодический педикюр и уход за пятками. Обязательно ежегодный медосмотр. Чистка зубов и осмотр каждые полгода. Должны быть в идеальном состоянии. Здоровые, белые и чистые как у Трампа. Кремы для лица и для тела. С утра на щёки обильно парфум Босс, помада для волос и обязательно хорошее настроение. Регулярно до дивчат. :oops:
Только тогда наш капитал имеет смысл. :idea:

теперь я в шоке, но промолчу...
кстати про лопату, только приехал с дачи, работал с граблями и вилами...листья убирал

  Libo написав:
  yama написав: По вело физкультуре тоже свои нюансы : главное верная посадка , хорошо подобранное узкое маленькое твердое седло


Совершенно верно. Мужчине седло массажирует и улучшает кровообращение в области простаты, а женщинам стимулирует кровообращение в области письки. :oops: Велики просто находка для обоих. :wink:

у велосипедистов дольше работает вилочковая железа, очень полезная штука...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5623
З нами з: 20.11.08
Подякував: 73 раз.
Подякували: 1388 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 17:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:Тобто ніякої патологічної брехні з моєї сторони немає, а є пустопорожнє бла-бла-бла з Вашої сторони "а-ля долярчик" з образами опонента? Нічого дивного, вважаючи Вашу прихильність до цього екземпляру. Тому відповідь у Вашому стилі - Пан Навуходоносор не ображайтеся, але я бачу, що Ви є патологічним балаболом. Як Вам таке?

У городі бузина, а в Києві дядько..десь так. Бо мав на увазі оце -
  Василь-Рівне написав:Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.

До нікнейму Долярчик ставлюся терпимо, як і до нікнейму Василь- Рівне :D
Якісь ще питання будуть?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2412
З нами з: 21.09.13
Подякував: 775 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2670267126722673>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Werewolf, Навуходоносор і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1615, 1616, 1617
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16163 1951950
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 лис, 2019 09:47
Клаус
Валютный рынок в мире 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6738 1471267
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 21:20
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
293 35168
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 15:14
Vint

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7581)
10.11.2019 17:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.