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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2670267126722673

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 347
Не нижче 24.50
55%
192
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 17:19

  Libo написав: самая продвинутая журналистская профессура Киева.

Еще никогда агент 00Х не был так близко к провалу (с)

Тогда вы наверное знаете, какой цвет галстука предпочитал папа Сони Кошкиной? :mrgreen:
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 17:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stryzhko написав:які мерзнуть при +20°, зі слів Долярчика

... ну, як так можна безсовісно перекручувати?!
- я ж писав про: " +13-15°С"!!! - і про комфортність малих діток!!!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 18:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:
  stryzhko написав:які мерзнуть при +20°, зі слів Долярчика

... ну, як так можна безсовісно перекручувати?!
- я ж писав про: " +13-15°С"!!! - і про комфортність малих діток!!!!!!!

Хіба що на пару градусів))
Не вірю, що в багатоквартирному будинку
Долярчик написав: - коли за вікном + 13-15°С і у квартирі - теж!

Бажаю пошвидше закінчити ремонт і тещу залишити в цьому холодному підвалі. А ви вже з дітками бігатимите босими ніжками в теплій квартирі по теплій підлозі, хоча те, що комфортно вам може бути шкідливим дітям.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 18:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:я ж писав про: " +13-15°С"!!! - і про комфортність малих діток!!!!!!!
Закаляй отпрысков с грудным молоком.Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учись быть счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь. Аминь.
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 18:42

  холява написав:...Употребление пищи должно свести к минимуму .
С раннего утра -ЛОЖКА МЕДА (столовая).
Завтрак не должен превышать стакан свежезаваренного ,зеленого чая с половинкой или киви или авокадо .(творог или молочные продукты уже не должны быть приоритетом)
Обед -капуста ,желательно квашенная и кусочек рыбы .(есть варианты)
Ужин , не более яблока .
В перерывах между приемом пищи пол стакана свекольного сока в перемешку с томатным...

Зображення :wink:
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