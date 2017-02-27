Еще никогда агент 00Х не был так близко к провалу (с)
Тогда вы наверное знаете, какой цвет галстука предпочитал папа Сони Кошкиной?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 лис, 2019 17:19
Еще никогда агент 00Х не был так близко к провалу (с)
Тогда вы наверное знаете, какой цвет галстука предпочитал папа Сони Кошкиной?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Нед 10 лис, 2019 17:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... ну, як так можна безсовісно перекручувати?!
- я ж писав про: " +13-15°С"!!! - і про комфортність малих діток!!!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 10 лис, 2019 18:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хіба що на пару градусів))
Не вірю, що в багатоквартирному будинку
Бажаю пошвидше закінчити ремонт і тещу залишити в цьому холодному підвалі. А ви вже з дітками бігатимите босими ніжками в теплій квартирі по теплій підлозі, хоча те, що комфортно вам може бути шкідливим дітям.
Додано: Нед 10 лис, 2019 18:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Закаляй отпрысков с грудным молоком.Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учись быть счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь. Аминь.
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: Нед 10 лис, 2019 18:42
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