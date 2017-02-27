Еще никогда агент 00Х не был так близко к провалу (с)
Тогда вы наверное знаете, какой цвет галстука предпочитал папа Сони Кошкиной?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 лис, 2019 17:19
Еще никогда агент 00Х не был так близко к провалу (с)
Тогда вы наверное знаете, какой цвет галстука предпочитал папа Сони Кошкиной?
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Нед 10 лис, 2019 17:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... ну, як так можна безсовісно перекручувати?!
- я ж писав про: " +13-15°С"!!! - і про комфортність малих діток!!!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 10 лис, 2019 18:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хіба що на пару градусів))
Не вірю, що в багатоквартирному будинку
Бажаю пошвидше закінчити ремонт і тещу залишити в цьому холодному підвалі. А ви вже з дітками бігатимите босими ніжками в теплій квартирі по теплій підлозі, хоча те, що комфортно вам може бути шкідливим дітям.
Додано: Нед 10 лис, 2019 18:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Закаляй отпрысков с грудным молоком.Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учись быть счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь. Аминь.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Нед 10 лис, 2019 18:42
Видалив
Востаннє редагувалось ТИХИЙ в Нед 10 лис, 2019 19:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 лис, 2019 19:08
Совершенно верно,в доме рядом,где ОСББ тупо закрыли кран подачи и все,но если бы они слушали жильцов консенсуса никогда бы не было из-за:расположения квартир,количеством радиаторов в них,качеством окон,кое-где они до сих пор со щелями в палец,наружным утеплением стен,застекленным балконом,лоджией,утепленной или двойной дверью.Каждый из факторов если его нет, есть минус для другой квартиры.Когда спросил у домуправа почему не перекрываете он сказал,что теплоцентраль запретила и робко добавил,да и дети есть в квартирах...
Поэтому кто-то заснуть не может,потом обливается(под утро температура падает,приглушивают подачу, окно открывать,закрывать, ночью надо) а у кого-то прохладно с закрытыми окнами.
Додано: Нед 10 лис, 2019 19:15
Велике прохання до модераторів.
В ваших силах утримає чи втратить свій рівень гілка.
Досить того, що гілку Квестора угробили троляки, які й зараз там вибивають залишки адекватних дописувачів, показуючи, що це їх територія.
Збережіть гілку Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 10 лис, 2019 19:25
... на цьому і закінчуємо про житіє-бутіє Долярчика!))))))
... ну я "усугубляю" трохи, але ПРАВДА така:
- коли на вулиці похолоднішало(вночі, хоч вдень було норм), а опалення ще НЕ було увімкнене - то в кімнаті холодно було, як в псярні! (так, багатоквартирний будинок)
- а коли увімкнене, але "полюбляють скручувати", то вночі теж у квартирі стає холодно і тоді жінка вдень - "трубить у всі труби" і обриває усі телефони щоб "підкрутили" опалення, бо малі ДІТИ!!!
Дякую!
- вже от-от!
... жінка так і робить!
... вчусь!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 10 лис, 2019 19:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Долярчик сколько у тебя женщин кроме тещи?
Додано: Нед 10 лис, 2019 19:30
...якщо ви такі справедливі, то будьте справедливі У ВСЬОМУ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
|