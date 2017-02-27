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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26712672267326742675>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 347
Не нижче 24.50
55%
192
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 17:19

  Libo написав: самая продвинутая журналистская профессура Киева.

Еще никогда агент 00Х не был так близко к провалу (с)

Тогда вы наверное знаете, какой цвет галстука предпочитал папа Сони Кошкиной? :mrgreen:
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 17:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stryzhko написав:які мерзнуть при +20°, зі слів Долярчика

... ну, як так можна безсовісно перекручувати?!
- я ж писав про: " +13-15°С"!!! - і про комфортність малих діток!!!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 18:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:
  stryzhko написав:які мерзнуть при +20°, зі слів Долярчика

... ну, як так можна безсовісно перекручувати?!
- я ж писав про: " +13-15°С"!!! - і про комфортність малих діток!!!!!!!

Хіба що на пару градусів))
Не вірю, що в багатоквартирному будинку
Долярчик написав: - коли за вікном + 13-15°С і у квартирі - теж!

Бажаю пошвидше закінчити ремонт і тещу залишити в цьому холодному підвалі. А ви вже з дітками бігатимите босими ніжками в теплій квартирі по теплій підлозі, хоча те, що комфортно вам може бути шкідливим дітям.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 18:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:я ж писав про: " +13-15°С"!!! - і про комфортність малих діток!!!!!!!
Закаляй отпрысков с грудным молоком.Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учись быть счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь. Аминь.
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 18:42

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Востаннє редагувалось ТИХИЙ в Нед 10 лис, 2019 19:22, всього редагувалось 1 раз.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:08

  stryzhko написав:
Навуходоносор написав:Перепрошую, яким чином є можливість не користуватися?

Закрити вентилі на лічильнику в підвалі і не відкривати, доки температура не опуститься з 29° хоча б до 22°, наприклад, як було до початку сезону опалення 28 жовтня.
Так роблять знайомі в сусідньому будинку, які не захотіли обігрівати 5% холодних квартир( які мерзнуть при +20°, зі слів Долярчика) за свій рахунок. Так, є мінуси старої системи ЦО, як і виборів, де вирішує більшість)) Розумніші перебираються в будинки з індивідуальним опаленням, хоча й там приколів із ще розумнішими сусідами, які взагалі не вмикають опалення вистачає)) Так і живемо.


Совершенно верно,в доме рядом,где ОСББ тупо закрыли кран подачи и все,но если бы они слушали жильцов консенсуса никогда бы не было из-за:расположения квартир,количеством радиаторов в них,качеством окон,кое-где они до сих пор со щелями в палец,наружным утеплением стен,застекленным балконом,лоджией,утепленной или двойной дверью.Каждый из факторов если его нет, есть минус для другой квартиры.Когда спросил у домуправа почему не перекрываете он сказал,что теплоцентраль запретила и робко добавил,да и дети есть в квартирах...
Поэтому кто-то заснуть не может,потом обливается(под утро температура падает,приглушивают подачу, окно открывать,закрывать, ночью надо) а у кого-то прохладно с закрытыми окнами.
avoska220
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:15

  Долярчик написав:... вася-сторож-рівне, я тобі ще раз повторюю - йди на йух і не звертай з дороги!

Велике прохання до модераторів.
В ваших силах утримає чи втратить свій рівень гілка.
Досить того, що гілку Квестора угробили троляки, які й зараз там вибивають залишки адекватних дописувачів, показуючи, що це їх територія.
Збережіть гілку Валютный рынок в контексте ДС Зображення
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:25

... на цьому і закінчуємо про житіє-бутіє Долярчика!))))))

  stryzhko написав:Хіба що на пару градусів))
Не вірю, що в багатоквартирному будинку
Долярчик написав:
- коли за вікном + 13-15°С і у квартирі - теж!

... ну я "усугубляю" трохи, але ПРАВДА така:
- коли на вулиці похолоднішало(вночі, хоч вдень було норм), а опалення ще НЕ було увімкнене - то в кімнаті холодно було, як в псярні! (так, багатоквартирний будинок)
- а коли увімкнене, але "полюбляють скручувати", то вночі теж у квартирі стає холодно і тоді жінка вдень - "трубить у всі труби" і обриває усі телефони щоб "підкрутили" опалення, бо малі ДІТИ!!!
  stryzhko написав:Бажаю пошвидше закінчити ремонт і тещу залишити в цьому холодному підвалі.

Дякую!
- вже от-от! ;)

  Мизантрóп написав:Закаляй отпрысков с грудным молоком

... жінка так і робить!
  Мизантрóп написав:Учись быть счастливым прямо сейчас.

... вчусь!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик сколько у тебя женщин кроме тещи?
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:30

  ТИХИЙ написав:
  Долярчик написав:... вася-сторож-рівне, я тобі ще раз повторюю - йди на йух і не звертай з дороги!

Велике прохання до модераторів.
В ваших силах утримає чи втратить свій рівень гілка.
Досить того, що гілку Квестора угробили троляки, які й зараз там вибивають залишки адекватних дописувачів, показуючи, що це їх територія.
Збережіть гілку Валютный рынок в контексте ДС Зображення

...якщо ви такі справедливі, то будьте справедливі У ВСЬОМУ!!!
  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:мою смикалку/пристосування/напористість/наполегливість у житті.

Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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