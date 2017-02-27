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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2672267326742675>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 347
Не нижче 24.50
55%
192
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:33

  Долярчик написав:- а коли увімкнене, але "полюбляють скручувати", то вночі теж у квартирі стає холодно і тоді жінка вдень - "трубить у всі труби" і обриває усі телефони щоб "підкрутили" опалення, бо малі ДІТИ!!!

Типичное недалёкая ячейка общества, для которой, чтобы только им было хорошо.
На мнение остальных жителей многоквартирного дома плевать с высокой колокольни.
Тут никакое количество дипломов не поможет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:38

orest

Добрый Вечер ОРЕСТ .

Я по прежнему утверждаю , что я вообще мало понимаю в экономике и банковской справе !
НО , когда я смотрю на цены , которые неоправдано растут , я хочу спросить ВАС, ПОЧЕМУ ?
Буквально ВСЕ в гривне дорожаеет ,даже хлеб ...это что ?
Это такой способ отобрать деньги (валюту)?

Понимаете , я бы понял , если бы в правительстве сказали ..все ребята , ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВСЕМ .
Завозите , запускайте , платите людям за работу и пенсионный ...получите взамен отсрочки , меньший налог на прибыль .
Где бабло взяли ?? ...а нам пофиг , РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО ?. ...нам бы из задницы выбраться и народ свой подтащить ...
Ну не вижу ,хоть убей ...
Я понимаю , что занимаю идеалистическую позицию , но ЦЕНЫ откуда ????

Вот люблю молоко "СЕЛЯНСЬКЕ" , брал по 26.с копейками , сегодня 29 -ПОЧЕМУ ?
Востаннє редагувалось холява в Нед 10 лис, 2019 19:45, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:38

б***...уберити де*** доларчика отсюда....
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:45

  pesikot написав:
  Долярчик написав:- а коли увімкнене, але "полюбляють скручувати", то вночі теж у квартирі стає холодно і тоді жінка вдень - "трубить у всі труби" і обриває усі телефони щоб "підкрутили" опалення, бо малі ДІТИ!!!

Типичное недалёкая ячейка общества, для которой, чтобы только им было хорошо.
На мнение остальных жителей многоквартирного дома плевать с высокой колокольни.
Тут никакое количество дипломов не поможет

.... читайТЕ по буквам: М А Л І Д І Т И!!!
- що НЕ зрозуміло????!
- чи має бути - цілому будинку добре, а декільком сім'ям з малими дітьми - фігово?

п. с.
... має регулюватись опалення в КОЖНІЙ квартирі і тоді відпадуть дурні питання!

п. с.
... як добре, що я скоро переберусь у СВОЄ гніздечко, де є ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Буквально ВСЕ в гривне дорожаеет ,даже хлеб ...это что ?
Это такой способ отобрать деньги (валюту)?

підтведжую, іде постійний ріст в цінах
є такий сайт - Hotline.ua
там можна дивитись не лише товар, характиристики, відгуки, але й поставити на моніторинг ціну товару.
так от, товар, що коштував 721 грн тиждень тому, сьогодні вже 742грн
за 1 тиждень.
і так по більшості позицій.
за цей тиждень гривня не звалилась, а укріпилась,
виходить ціна виросла ще більше.

непонятка, однако.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:49

:arrow:
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 10 лис, 2019 20:09, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:51

удалил , все равно не понимает что читает....
Востаннє редагувалось холява в Нед 10 лис, 2019 20:11, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 20:00

  Долярчик написав:п. с.
... як добре, що я скоро переберусь у СВОЄ гніздечко, де є ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ!!!!!

Так ви ж будете знову економити, своє опалення не вмикати, нехай сусіди вмикают.
Бо дом новий, утепленний і такий фокус у 2-3 долярчиків пройде
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 20:00

  Долярчик написав:
  Libo написав:Какая женщина! Мне б такую …
Умница.
Как познакомились? Чем её охмурил?

... про сантиметри писати?
  Libo написав:Тоже тухну перед умной тьолкой, да если еще у неё бл*дская искорка в глазах ...

... ну от.... уяви.... "строгу" вительку..... а "наказуєш" її - сам! ;)


Долярчик, це було неперевершено !!! Тролінг 80-го рівня :) Майстра XII градуса Великої Ложі Лібо бито цілком і повністю :) Сміявся довго ... молодець. Тонко і з гумором :)
Але ж скажи уже людям, що ти/Ви - просто грамотний троль, якому по приколу. Свого роду, пранкер "Джокер" на гілці ВР ДС :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 20:08

  stas_rst написав:
Какая женщина! Мне б такую …
Умница.
Как познакомились? Чем её охмурил?

... про сантиметри писати?
[quote="4791134:Libo написав:Тоже тухну перед умной тьолкой, да если еще у неё бл*дская искорка в глазах ...

... ну от.... уяви.... "строгу" вительку..... а "наказуєш" її - сам! [/quote]
=======

Долярчик, це було неперевершено !!! Тролінг 80-го рівня :) Майстра XII градуса Великої Ложі Лібо бито цілком і повністю :) Сміявся довго ... молодець. Тонко і з гумором :)
Але ж скажи уже людям, що ти/Ви - просто грамотний троль, якому по приколу. Свого роду, пранкер "Джокер" на гілці ВР ДС :)[/quote]
==========
... я не знаю чому, але майже всі мої дописи - люди сприймають "за чисту монету"! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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