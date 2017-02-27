Типичное недалёкая ячейка общества, для которой, чтобы только им было хорошо.
На мнение остальных жителей многоквартирного дома плевать с высокой колокольни.
Тут никакое количество дипломов не поможет
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 лис, 2019 19:33
Типичное недалёкая ячейка общества, для которой, чтобы только им было хорошо.
На мнение остальных жителей многоквартирного дома плевать с высокой колокольни.
Тут никакое количество дипломов не поможет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 10 лис, 2019 19:38
orest
Добрый Вечер ОРЕСТ .
Я по прежнему утверждаю , что я вообще мало понимаю в экономике и банковской справе !
НО , когда я смотрю на цены , которые неоправдано растут , я хочу спросить ВАС, ПОЧЕМУ ?
Буквально ВСЕ в гривне дорожаеет ,даже хлеб ...это что ?
Это такой способ отобрать деньги (валюту)?
Понимаете , я бы понял , если бы в правительстве сказали ..все ребята , ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВСЕМ .
Завозите , запускайте , платите людям за работу и пенсионный ...получите взамен отсрочки , меньший налог на прибыль .
Где бабло взяли ?? ...а нам пофиг , РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО ?. ...нам бы из задницы выбраться и народ свой подтащить ...
Ну не вижу ,хоть убей ...
Я понимаю , что занимаю идеалистическую позицию , но ЦЕНЫ откуда ????
Вот люблю молоко "СЕЛЯНСЬКЕ" , брал по 26.с копейками , сегодня 29 -ПОЧЕМУ ?
Востаннє редагувалось холява в Нед 10 лис, 2019 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 лис, 2019 19:45
.... читайТЕ по буквам: М А Л І Д І Т И!!!
- що НЕ зрозуміло????!
- чи має бути - цілому будинку добре, а декільком сім'ям з малими дітьми - фігово?
п. с.
... має регулюватись опалення в КОЖНІЙ квартирі і тоді відпадуть дурні питання!
п. с.
... як добре, що я скоро переберусь у СВОЄ гніздечко, де є ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 10 лис, 2019 19:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
підтведжую, іде постійний ріст в цінах
є такий сайт - Hotline.ua
там можна дивитись не лише товар, характиристики, відгуки, але й поставити на моніторинг ціну товару.
так от, товар, що коштував 721 грн тиждень тому, сьогодні вже 742грн
за 1 тиждень.
і так по більшості позицій.
за цей тиждень гривня не звалилась, а укріпилась,
виходить ціна виросла ще більше.
непонятка, однако.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 10 лис, 2019 19:49
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 10 лис, 2019 20:09, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 10 лис, 2019 19:51
удалил , все равно не понимает что читает....
Востаннє редагувалось холява в Нед 10 лис, 2019 20:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 лис, 2019 20:00
Так ви ж будете знову економити, своє опалення не вмикати, нехай сусіди вмикают.
Бо дом новий, утепленний і такий фокус у 2-3 долярчиків пройде
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 10 лис, 2019 20:00
Долярчик, це було неперевершено !!! Тролінг 80-го рівня Майстра XII градуса Великої Ложі Лібо бито цілком і повністю Сміявся довго ... молодець. Тонко і з гумором
Але ж скажи уже людям, що ти/Ви - просто грамотний троль, якому по приколу. Свого роду, пранкер "Джокер" на гілці ВР ДС
Додано: Нед 10 лис, 2019 20:08
... ну от.... уяви.... "строгу" вительку..... а "наказуєш" її - сам! [/quote]
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Долярчик, це було неперевершено !!! Тролінг 80-го рівня Майстра XII градуса Великої Ложі Лібо бито цілком і повністю Сміявся довго ... молодець. Тонко і з гумором
Але ж скажи уже людям, що ти/Ви - просто грамотний троль, якому по приколу. Свого роду, пранкер "Джокер" на гілці ВР ДС [/quote]
==========
... я не знаю чому, але майже всі мої дописи - люди сприймають "за чисту монету"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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