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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 лис, 2019 20:12
pesikot написав: Долярчик написав:
п. с.
... як добре, що я скоро переберусь у СВОЄ гніздечко, де є ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ!!!!!
Так ви ж будете знову економити, своє опалення не вмикати, нехай сусіди вмикают.
Бо дом новий, утепленний і такий фокус у 2-3 долярчиків пройде
..... я такі фокуси НЕ можу робити, бо МАЛІ ДІТИ!!!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 10 лис, 2019 20:14
Долярчик написав: pesikot написав: Долярчик написав:
п. с.
... як добре, що я скоро переберусь у СВОЄ гніздечко, де є ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ!!!!!
Так ви ж будете знову економити, своє опалення не вмикати, нехай сусіди вмикают.
Бо дом новий, утепленний і такий фокус у 2-3 долярчиків пройде
..... я такі фокуси НЕ можу робити, бо МАЛІ ДІТИ!!!!!!!
Долярчик написав:
... я не знаю чому, але майже всі мої дописи - люди сприймають "за чисту монету"!
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 10 лис, 2019 20:16
удалил
Востаннє редагувалось холява
в Нед 10 лис, 2019 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 20:20
Искал сообщения и вдруг наткнулся на такое:Добавлено: Пн 31 дек, 2018 13:49
oxana_anaxo писал(а):
Всех форумчан поздравляю с наступающим Новым Годом!
Желаю всем в Новом Году здоровья, семейного счастья, хорошего настроения, много радостных впечатлений.
Денег не желаю. Их нужно просто иметь, заработав трудом.
Желать их глупо и пошло. Этим занимаются только нищеброды.
Всех, кроме этой четверки - tea, холява, Мизантроп, somilitark и ДС (покровитель Мизантропа).
Этим желаю в Новом Году прихода в их дом справедливой кармы вместо Деда Мороза.
Людям людское, остальным остальное.
Я это предновогоднее сообщение в то время не прочитал,дохнуло холодом аж мурашки по коже,а может это совпаденье.Где они чай Оксана..?
Востаннє редагувалось avoska220
в Нед 10 лис, 2019 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 20:24
avoska220 написав:
Искал сообщения и вдруг наткнулся на такое:Добавлено: Пн 31 дек, 2018 13:49
oxana_anaxo писал(а):
Всех форумчан поздравляю с наступающим Новым Годом!
Желаю всем в Новом Году здоровья, семейного счастья, хорошего настроения, много радостных впечатлений.
Денег не желаю. Их нужно просто иметь, заработав трудом.
Желать их глупо и пошло. Этим занимаются только нищеброды.
Всех, кроме этой четверки - tea, холява, Мизантроп, somilitark и ДС (покровитель Мизантропа).
Этим желаю в Новом Году прихода в их дом справедливой кармы вместо Деда Мороза.
Людям людское, остальным остальное.
Ну и ......продолжайте ...
В чей дом пришла справедливость ?
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