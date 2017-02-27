..... я такі фокуси НЕ можу робити, бо МАЛІ ДІТИ!!!!!!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 лис, 2019 20:12
..... я такі фокуси НЕ можу робити, бо МАЛІ ДІТИ!!!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 10 лис, 2019 20:14
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 10 лис, 2019 20:16
Долярчик
Жена -это ТВОЙ выбор !
А у умного человека разве может быть плохой выбор ?
Если ты чем то недоволен , то решай это лично и не выставляй жену на обсуждение по какому то ни было признаку .
Она для Вас , СВЯТАЯ , так как Мать Ваших детей .
Еще раз ПРОШУ потри чепуху .
Додано: Нед 10 лис, 2019 20:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Искал сообщения и вдруг наткнулся на такое:Добавлено: Пн 31 дек, 2018 13:49
oxana_anaxo писал(а):
Всех форумчан поздравляю с наступающим Новым Годом!
Желаю всем в Новом Году здоровья, семейного счастья, хорошего настроения, много радостных впечатлений.
Денег не желаю. Их нужно просто иметь, заработав трудом.
Желать их глупо и пошло. Этим занимаются только нищеброды.
Всех, кроме этой четверки - tea, холява, Мизантроп, somilitark и ДС (покровитель Мизантропа).
Этим желаю в Новом Году прихода в их дом справедливой кармы вместо Деда Мороза.
Людям людское, остальным остальное.
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