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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 лис, 2019 20:12
pesikot написав: Долярчик написав:
п. с.
... як добре, що я скоро переберусь у СВОЄ гніздечко, де є ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ!!!!!
Так ви ж будете знову економити, своє опалення не вмикати, нехай сусіди вмикают.
Бо дом новий, утепленний і такий фокус у 2-3 долярчиків пройде
..... я такі фокуси НЕ можу робити, бо МАЛІ ДІТИ!!!!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 10 лис, 2019 20:14
Долярчик написав: pesikot написав: Долярчик написав:
п. с.
... як добре, що я скоро переберусь у СВОЄ гніздечко, де є ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ!!!!!
Так ви ж будете знову економити, своє опалення не вмикати, нехай сусіди вмикают.
Бо дом новий, утепленний і такий фокус у 2-3 долярчиків пройде
..... я такі фокуси НЕ можу робити, бо МАЛІ ДІТИ!!!!!!!
Долярчик написав:
... я не знаю чому, але майже всі мої дописи - люди сприймають "за чисту монету"!
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 10 лис, 2019 20:16
удалил
Востаннє редагувалось холява
в Нед 10 лис, 2019 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 20:20
Востаннє редагувалось avoska220
в Нед 10 лис, 2019 21:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 20:24
avoska220 написав:
Искал сообщения и вдруг наткнулся на такое:Добавлено: Пн 31 дек, 2018 13:49
oxana_anaxo писал(а):
Всех форумчан поздравляю с наступающим Новым Годом!
Желаю всем в Новом Году здоровья, семейного счастья, хорошего настроения, много радостных впечатлений.
Денег не желаю. Их нужно просто иметь, заработав трудом.
Желать их глупо и пошло. Этим занимаются только нищеброды.
Всех, кроме этой четверки - tea, холява, Мизантроп, somilitark и ДС (покровитель Мизантропа).
Этим желаю в Новом Году прихода в их дом справедливой кармы вместо Деда Мороза.
Людям людское, остальным остальное.
Ну и ......продолжайте ...
В чей дом пришла справедливость ?
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Додано: Нед 10 лис, 2019 20:34
avoska220 написав:
Искал сообщения и вдруг наткнулся на такое:Добавлено: Пн 31 дек, 2018 13:49
С такой датой регистрации и не знать, кто такой oxano_onaxo ?
Или это очередной его клон ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 10 лис, 2019 20:37
холява написав:orest
Добрый Вечер ОРЕСТ .
Я по прежнему утверждаю , что я вообще мало понимаю в экономике и банковской справе !
НО , когда я смотрю на цены , которые неоправдано растут , я хочу спросить ВАС, ПОЧЕМУ ?
Буквально ВСЕ в гривне дорожаеет ,даже хлеб ...это что ?
Это такой способ отобрать деньги (валюту)?
Понимаете , я бы понял , если бы в правительстве сказали ..все ребята , ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВСЕМ .
Завозите , запускайте , платите людям за работу и пенсионный ...получите взамен отсрочки , меньший налог на прибыль .
Где бабло взяли ?? ...а нам пофиг , РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО ?. ...нам бы из задницы выбраться и народ свой подтащить ...
Ну не вижу ,хоть убей ...
Я понимаю , что занимаю идеалистическую позицию , но ЦЕНЫ откуда ????
Вот люблю молоко "СЕЛЯНСЬКЕ" , брал по 26.с копейками , сегодня 29 -ПОЧЕМУ ?
1. ОВДП, повернення зовнішньої заборгованості і курс - це олне питання
2. Дії уряду, зокрема щодо фіскальної, монетарної, правової, кредитної політик для стимулювання виробництва-підприємництва (особливо малого і середнього) це друге питання
3. Не бажання боротися з монополіями і продовження сприяння їм в зароблянні надприбутків - це третє питання.
Зрештою, що хотіти від малоосвідчених, непрофксійних, захланних зелупенців-бородатих водіїв електросамокатів кров від крові і плоть від плоті шестірок ІВК, Ахметова, Пінчука?
4. Але ціни в супермаркетах і інших торгових точках - це таки не їх компетенція і злі чари. По великому рахунку, немає підстав піднімати ціни: електроенергія, пальне логістика, газ і тд підросли-впали і стабілізувалися. Це уже питання вробників-продавців (тобто, нас самих). Чи багато тут є представнків бізнесів, які щось виробляють, перепродують і тд і які не підняли ціни, чи, не приведи Господи, імпортують і знизили на валютну складову????
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 20:39
Востаннє редагувалось avoska220
в Нед 10 лис, 2019 21:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 10 лис, 2019 20:42
orest написав: холява написав:orest
Добрый Вечер ОРЕСТ .
Я по прежнему утверждаю , что я вообще мало понимаю в экономике и банковской справе !
НО , когда я смотрю на цены , которые неоправдано растут , я хочу спросить ВАС, ПОЧЕМУ ?
Буквально ВСЕ в гривне дорожаеет ,даже хлеб ...это что ?
Это такой способ отобрать деньги (валюту)?
Понимаете , я бы понял , если бы в правительстве сказали ..все ребята , ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВСЕМ .
Завозите , запускайте , платите людям за работу и пенсионный ...получите взамен отсрочки , меньший налог на прибыль .
Где бабло взяли ?? ...а нам пофиг , РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО ?. ...нам бы из задницы выбраться и народ свой подтащить ...
Ну не вижу ,хоть убей ...
Я понимаю , что занимаю идеалистическую позицию , но ЦЕНЫ откуда ????
Вот люблю молоко "СЕЛЯНСЬКЕ" , брал по 26.с копейками , сегодня 29 -ПОЧЕМУ ?
1. ОВДП, повернення зовнішньої заборгованості і курс - це олне питання
2. Дії уряду, зокрема щодо фіскальної, монетарної, правової, кредитної політик для стимулювання виробництва-підприємництва (особливо малого і середнього) це друге питання
3. Не бажання боротися з монополіями і продовження сприяння їм в зароблянні надприбутків - це третє питання.
Зрештою, що хотіти від малоосвідчених, непрофксійних, захланних зелупенців-бородатих водіїв електросамокатів кров від крові і плоть від плоті шестірок ІВК, Ахметова, Пінчука?
4. Але ціни в супермаркетах і інших торгових точках - це таки не їх компетенція і злі чари. По великому рахунку, немає підстав піднімати ціни: електроенергія, пальне логістика, газ і тд підросли-впали і стабілізувалися. Це уже питання вробників-продавців (тобто, нас самих). Чи багато тут є представнків бізнесів, які щось виробляють, перепродують і тд і які не підняли ціни, чи, не приведи Господи, імпортують і знизили на валютну складову????
Вот , я скинул цену на 7 % , а в магазинах подняли , где то на 10 % , Где Правда , Брат ?
Масло сливочное "Селянское ", покупал по 42 гр. , сейчас 49 ....
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Додано: Нед 10 лис, 2019 20:45
avoska220 написав: pesikot написав: avoska220 написав:
Искал сообщения и вдруг наткнулся на такое:Добавлено: Пн 31 дек, 2018 13:49
С такой датой регистрации и не знать, кто такой oxano_onaxo ?
Или это очередной его клон ?
Вы знаете,я читал все эти разоблачения,неровнодышущего, на тот момент Чая но я остался при своем мнении,что это писала девушка,женщина.
А Оксана ,значит ровно дышала ,будучи мужчиной ?
Странная у Вас память ....
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