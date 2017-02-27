Долярчик написав:я ж писав про: " +13-15°С"!!! - і про комфортність малих діток!!!!!!!
Закаляй отпрысков с грудным молоком.Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учись быть счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь. Аминь.
Очень интересно наблюдать за поведением различных членов кабинета Гончарука. Сам Гончарук срочно наращивает связи. (Мхитарян и К) Герус яростно люббирует все что видит (и за что платят). Доходит просто до анекдота когда он лоббирует противоположные вещи Дубилет у которого открылись отличные перспективы в Лондоне откровенно откашивант от работы, гонит чистую дурь, пытаясь слинять. После засветки проекта банка ему тут собственно делать нечего. Федоров забил и занимается избирательной кампанией в США, благо там наметились мощные вливания в виде Блумберга. Криклий ведет переговоры о "свалить в МВД" Малюська зондирует возврат в структуры Всемирного банка. Это только явные ходы, а сколько мы не знаем еще пока... Министр культуры, молодежи и спорта Бородянский назвал наличие в указе президента Владимира Зеленского слов о "требованиях и стандартах новостей" терминологическим недоразумением .
Я по прежнему утверждаю , что я вообще мало понимаю в экономике и банковской справе ! НО , когда я смотрю на цены , которые неоправдано растут , я хочу спросить ВАС, ПОЧЕМУ ? Буквально ВСЕ в гривне дорожаеет ,даже хлеб ...это что ? Это такой способ отобрать деньги (валюту)?
Понимаете , я бы понял , если бы в правительстве сказали ..все ребята , ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВСЕМ . Завозите , запускайте , платите людям за работу и пенсионный ...получите взамен отсрочки , меньший налог на прибыль . Где бабло взяли ?? ...а нам пофиг , РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО ?. ...нам бы из задницы выбраться и народ свой подтащить ... Ну не вижу ,хоть убей ... Я понимаю , что занимаю идеалистическую позицию , но ЦЕНЫ откуда ????
Вот люблю молоко "СЕЛЯНСЬКЕ" , брал по 26.с копейками , сегодня 29 -ПОЧЕМУ ?
Потому что в Польше дешевле, а задание у власти вытолкнуть как можно больше людей на заработки, т.к. там рабочих не хватает , а у нас негде работать. Если понадобятся рабочие Германии или Франции, то у нас молоко будет стоить дороже чем в Париже.
холява написав:Вот , я скинул цену на 7 % , а в магазинах подняли , где то на 10 % , Где Правда , Брат ? Масло сливочное "Селянское ", покупал по 42 гр. , сейчас 49 ....
.... тому я, скинувши трошки у вересні ціни на неліквід..... далі ціни НЕ скидаю!!! - все решта, як було навесні хх,уу грн, так і залишив хх,уу грн.! - а ціни на продукти ДУУУУУЖЕ злять!!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
andrein написав:Потому что в Польше дешевле, а задание у власти вытолкнуть как можно больше людей на заработки, т.к. там рабочих не хватает , а у нас негде работать. Если понадобятся рабочие Германии или Франции, то у нас молоко будет стоить дороже чем в Париже.
Ошибочное мнение, навязанное как внутренней, так и российской пропагандой
Безвиз ? Мимо, официально по безвизу нельзя работать. Значит только вчёрную на малооплачиваемую работу. А это и денег мало, и кидануть с оплатой могут легко Да и то, круглый год по безвизу невозможно торчать в Европах.
2. Для безвизового въезда работает правило 90/180. Оно означает, что без виз вы сможете быть на Шенгенских территориях в течение девяностые дней из каждых 180-ти.
По трудовой визе ? Морока с оформлением. Да и не факт, что работая легально на заводе LG в Польше всё будет так радужно.
ИМХО, проблема есть, многие выезжают на заработки в Европы, но также многие и возвращаются обратно.
Недавно пробегала инфа, что украинские медики не стремятся переезжать в Польшу. Хоть Польша и готова увеличить квоты и принять их на работу. Основная проблема - знание польского языка. Вот поляки и жалуются на тот факт, что кто хочет переехать, то изучают немецкий язык и едут в Германию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой