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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26742675267626772678>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 347
Не нижче 24.50
55%
192
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 20:48

"Каждой твари ..."

  Мизантрóп написав:
  Долярчик написав:я ж писав про: " +13-15°С"!!! - і про комфортність малих діток!!!!!!!
Закаляй отпрысков с грудным молоком.Не жди, что станет легче, проще, лучше. Не станет. Трудности будут всегда. Учись быть счастливым прямо сейчас. Иначе не успеешь. Аминь.

Очень интересно наблюдать за поведением различных членов кабинета Гончарука.
Сам Гончарук срочно наращивает связи. (Мхитарян и К)
Герус яростно люббирует все что видит (и за что платят). Доходит просто до анекдота когда он лоббирует противоположные вещи :)
Дубилет у которого открылись отличные перспективы в Лондоне откровенно откашивант от работы, гонит чистую дурь, пытаясь слинять. После засветки проекта банка ему тут собственно делать нечего.
Федоров забил и занимается избирательной кампанией в США, благо там наметились мощные вливания в виде Блумберга.
Криклий ведет переговоры о "свалить в МВД"
Малюська зондирует возврат в структуры Всемирного банка.
Это только явные ходы, а сколько мы не знаем еще пока...
Министр культуры, молодежи и спорта Бородянский назвал наличие в указе президента Владимира Зеленского слов о "требованиях и стандартах новостей" терминологическим недоразумением .
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 20:52

  холява написав:orest

Добрый Вечер ОРЕСТ .

Я по прежнему утверждаю , что я вообще мало понимаю в экономике и банковской справе !
НО , когда я смотрю на цены , которые неоправдано растут , я хочу спросить ВАС, ПОЧЕМУ ?
Буквально ВСЕ в гривне дорожаеет ,даже хлеб ...это что ?
Это такой способ отобрать деньги (валюту)?

Понимаете , я бы понял , если бы в правительстве сказали ..все ребята , ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВСЕМ .
Завозите , запускайте , платите людям за работу и пенсионный ...получите взамен отсрочки , меньший налог на прибыль .
Где бабло взяли ?? ...а нам пофиг , РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО ?. ...нам бы из задницы выбраться и народ свой подтащить ...
Ну не вижу ,хоть убей ...
Я понимаю , что занимаю идеалистическую позицию , но ЦЕНЫ откуда ????

Вот люблю молоко "СЕЛЯНСЬКЕ" , брал по 26.с копейками , сегодня 29 -ПОЧЕМУ ?


Потому что в Польше дешевле, а задание у власти вытолкнуть как можно больше людей на заработки, т.к. там рабочих не хватает , а у нас негде работать. Если понадобятся рабочие Германии или Франции, то у нас молоко будет стоить дороже чем в Париже. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 20:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  avoska220 написав:я остался при своем мнении,что это писала девушка,женщина.
ошибочное,проверено.ДС не забанил бы viewtopic.php?p=4585418#p4585418.Завещал мучиться. viewtopic.php?p=4585286#p4585286
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 10 лис, 2019 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 20:59

  холява написав:

А Оксана ,значит ровно дышала ,будучи мужчиной ?
Странная у Вас память ....


Уж незнаю, как она там дышала,я помню,что Чай засыпал ее перепиской и у Гагарина подарок оставлял а она игнорила, так или нет?
avoska220
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 20:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Вот , я скинул цену на 7 % , а в магазинах подняли , где то на 10 % , Где Правда , Брат ?
Масло сливочное "Селянское ", покупал по 42 гр. , сейчас 49 ....

.... тому я, скинувши трошки у вересні ціни на неліквід..... далі ціни НЕ скидаю!!!
- все решта, як було навесні хх,уу грн, так і залишив хх,уу грн.!
- а ціни на продукти ДУУУУУЖЕ злять!!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:04

холява
конкретно про молочку, (а то народ не в курсе) - сейчас селяне массово режут коров и аккумулируют деньги в предверии открытия рынка земли, скоро порежут всё стадо...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:07

У кого-нибудь был опыт дарения ОВГЗ своим родственникам?
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:09

  Мизантрóп написав:
  avoska220 написав:я остался при своем мнении,что это писала девушка,женщина.
ошибочное,проверено.ДС не забанил бы viewtopic.php?p=4585418#p4585418.Завещал мучиться. viewtopic.php?p=4585286#p4585286


интересные персонажи на ветке...никакой морали, и даже ссылки сохранил

чтобы не забывали чем ты занимался?
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:09

  edvardd написав:холява
конкретно про молочку, (а то народ не в курсе) - сейчас селяне массово режут коров и аккумулируют деньги в предверии открытия рынка земли, скоро порежут всё стадо...


Это плохо !
Был в Чехии , хвастались что коров не режут , а поставляют в Россию !!!
Я им не поврил , но https://newslab.ru/news/919599 .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:09

  andrein написав:Потому что в Польше дешевле, а задание у власти вытолкнуть как можно больше людей на заработки, т.к. там рабочих не хватает , а у нас негде работать. Если понадобятся рабочие Германии или Франции, то у нас молоко будет стоить дороже чем в Париже. :)

Ошибочное мнение, навязанное как внутренней, так и российской пропагандой

Безвиз ? Мимо, официально по безвизу нельзя работать.
Значит только вчёрную на малооплачиваемую работу. А это и денег мало, и кидануть с оплатой могут легко
Да и то, круглый год по безвизу невозможно торчать в Европах.
2. Для безвизового въезда работает правило 90/180. Оно означает, что без виз вы сможете быть на Шенгенских территориях в течение девяностые дней из каждых 180-ти.


По трудовой визе ? Морока с оформлением. Да и не факт, что работая легально на заводе LG в Польше всё будет так радужно.

ИМХО, проблема есть, многие выезжают на заработки в Европы, но также многие и возвращаются обратно.

Недавно пробегала инфа, что украинские медики не стремятся переезжать в Польшу. Хоть Польша и готова увеличить квоты и принять их на работу.
Основная проблема - знание польского языка.
Вот поляки и жалуются на тот факт, что кто хочет переехать, то изучают немецкий язык и едут в Германию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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