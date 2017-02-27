Мизантрóп написав:ошибочное,проверено.ДС не забанил бы viewtopic.php?p=4585418#p4585418.Завещал мучиться. viewtopic.php?p=4585286#p4585286
Концовку,когда Оx забанили я пропустил,долго не посещал,а куда Чай пропал,легенда,что в Польшу укатил?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 лис, 2019 21:10
Концовку,когда Оx забанили я пропустил,долго не посещал,а куда Чай пропал,легенда,что в Польшу укатил?
Додано: Нед 10 лис, 2019 21:12
Что-то я не заметил заметного увеличения количества говядины на рынках
Наоборот, говядину с телятиной ещё и поискать приходится.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 10 лис, 2019 21:14
Чай не мог себе простить, что лоханулся и опустился до мелких пакостей
п.с. ничего аморального в том, что Саша присутствовал на ветке 8 лет в качестве "оксаны" нет, просто "не лезь в бутылку, если ты не джин"(Чай)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 10 лис, 2019 21:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а зачем ссыли сохранять? они поиском ищутся,когда помнишь о чем речь.
персонажи тети саши прибиты как клоны навскид пара memberlist.php?mode=viewprofile&u=114086
memberlist.php?mode=viewprofile&u=105537
из неубитых к примеру memberlist.php?mode=viewprofile&u=118914
О давней войне тети саши с ДС в курсе Чай с Холявой,пришлось выводить на чистую с применением средств,мораль тут не при чем.
Друг турецкий лыжник пока тоже притих.
Да и тетя саша сам признает зависимость:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Нед 10 лис, 2019 21:28
Просто , случайно сейчас нашел в УКР НЕТ
Додано: Нед 10 лис, 2019 21:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
после встречи с модером у Олимпийского заметно меньше писАть стал,да и с шоубизнесом в политике связался -считай пропал))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Нед 10 лис, 2019 21:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 10 лис, 2019 21:41
Интересно,что фото здесь не публиковалось,если верить,что это одна из зависимостей Саши или как та его,всяком случае,я не помню роликов,серф.
Додано: Нед 10 лис, 2019 21:41
Дуже сумнівно. Селянське молоко вже дуже давно не відіграє жодної ролі в молочній галузі. По селах корів тримають не численні фанати. Крім того, мікробіологія цього молока така, що жоден серйозний виробник не пропустить його. Таке молоко використовується дрібними місцевими виробниками. Закордонні серйозні "данони" беруть сировину в ліцензованих спеціалізованх господарствах. Але більшість нашого молока та й не тільки робиться з води, пальмової олії і крейди. Смак "молока" і "сиру" саме такий, воно навіть не кисне, що з ним не роби. Тай що за ту нещасну корівчину виторгуєш?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Нед 10 лис, 2019 21:42
Не сезон. Осень - пора птицы. Режут пивныков, качечки, гусей, цесарок … Фазаны на кукурузных полях разжирели, еле взлетают, легкая добыча промышленными партиями … На носу День благодарения и начинается массовый забой индыков …
И без говядины люди, коты и собаки в Украине осенью на птице поправляются и хорошеют.
А уже перед Новым годом начнется пора свинины и обжорства жирными шкварками, колбасой и кровяночкой ... Рай. Три недели как в тумане.
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