pesikot написав:

andrein написав: Потому что в Польше дешевле, а задание у власти вытолкнуть как можно больше людей на заработки, т.к. там рабочих не хватает , а у нас негде работать. Если понадобятся рабочие Германии или Франции, то у нас молоко будет стоить дороже чем в Париже. Потому что в Польше дешевле, а задание у власти вытолкнуть как можно больше людей на заработки, т.к. там рабочих не хватает , а у нас негде работать. Если понадобятся рабочие Германии или Франции, то у нас молоко будет стоить дороже чем в Париже.

2. Для безвизового въезда работает правило 90/180. Оно означает, что без виз вы сможете быть на Шенгенских территориях в течение девяностые дней из каждых 180-ти.

Ошибочное мнение, навязанное как внутренней, так и российской пропагандойБезвиз ? Мимо, официально по безвизу нельзя работать.Значит только вчёрную на малооплачиваемую работу. А это и денег мало, и кидануть с оплатой могут легкоДа и то, круглый год по безвизу невозможно торчать в Европах.По трудовой визе ? Морока с оформлением. Да и не факт, что работая легально на заводе LG в Польше всё будет так радужно.ИМХО, проблема есть, многие выезжают на заработки в Европы, но также многие и возвращаются обратно.Недавно пробегала инфа, что украинские медики не стремятся переезжать в Польшу. Хоть Польша и готова увеличить квоты и принять их на работу.Основная проблема - знание польского языка.Вот поляки и жалуются на тот факт, что кто хочет переехать, то изучают немецкий язык и едут в Германию