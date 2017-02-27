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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2675267626772678>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 347
Не нижче 24.50
55%
192
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:10

  Мизантрóп написав:
  avoska220 написав:я остался при своем мнении,что это писала девушка,женщина.
ошибочное,проверено.ДС не забанил бы viewtopic.php?p=4585418#p4585418.Завещал мучиться. viewtopic.php?p=4585286#p4585286


Концовку,когда Оx забанили я пропустил,долго не посещал,а куда Чай пропал,легенда,что в Польшу укатил?
avoska220
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:12

  edvardd написав:холява
конкретно про молочку, (а то народ не в курсе) - сейчас селяне массово режут коров и аккумулируют деньги в предверии открытия рынка земли, скоро порежут всё стадо...

Что-то я не заметил заметного увеличения количества говядины на рынках
Наоборот, говядину с телятиной ещё и поискать приходится.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:14

  avoska220 написав:
  холява написав:

А Оксана ,значит ровно дышала ,будучи мужчиной ?
Странная у Вас память ....


Уж незнаю, как она там дышала,я помню,что Чай засыпал ее перепиской и у Гагарина подарок оставлял а она игнорила, так или нет?


Чай не мог себе простить, что лоханулся и опустился до мелких пакостей

п.с. ничего аморального в том, что Саша присутствовал на ветке 8 лет в качестве "оксаны" нет, просто "не лезь в бутылку, если ты не джин"(Чай)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:и даже ссылки сохранил
а зачем ссыли сохранять? они поиском ищутся,когда помнишь о чем речь.
персонажи тети саши прибиты как клоны навскид пара memberlist.php?mode=viewprofile&u=114086
memberlist.php?mode=viewprofile&u=105537
из неубитых к примеру memberlist.php?mode=viewprofile&u=118914
О давней войне тети саши с ДС в курсе Чай с Холявой,пришлось выводить на чистую с применением средств,мораль тут не при чем.
Друг турецкий лыжник пока тоже притих.
Да и тетя саша сам признает зависимость: https://softranger.livejournal.com/7610 ... 5jH4ORmoTE
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:28

  pesikot написав:
  andrein написав:Потому что в Польше дешевле, а задание у власти вытолкнуть как можно больше людей на заработки, т.к. там рабочих не хватает , а у нас негде работать. Если понадобятся рабочие Германии или Франции, то у нас молоко будет стоить дороже чем в Париже. :)

Ошибочное мнение, навязанное как внутренней, так и российской пропагандой

Безвиз ? Мимо, официально по безвизу нельзя работать.
Значит только вчёрную на малооплачиваемую работу. А это и денег мало, и кидануть с оплатой могут легко
Да и то, круглый год по безвизу невозможно торчать в Европах.
2. Для безвизового въезда работает правило 90/180. Оно означает, что без виз вы сможете быть на Шенгенских территориях в течение девяностые дней из каждых 180-ти.


По трудовой визе ? Морока с оформлением. Да и не факт, что работая легально на заводе LG в Польше всё будет так радужно.

ИМХО, проблема есть, многие выезжают на заработки в Европы, но также многие и возвращаются обратно.

Недавно пробегала инфа, что украинские медики не стремятся переезжать в Польшу. Хоть Польша и готова увеличить квоты и принять их на работу.
Основная проблема - знание польского языка.
Вот поляки и жалуются на тот факт, что кто хочет переехать, то изучают немецкий язык и едут в Германию



Просто , случайно сейчас нашел в УКР НЕТ

https://ubr.ua/labor-market/work-in-fig ... an-3888119
холява
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  avoska220 написав:а куда Чай пропал
после встречи с модером у Олимпийского заметно меньше писАть стал,да и с шоубизнесом в политике связался -считай пропал))
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:... я не знаю чому, але майже всі мої дописи - люди сприймають "за чисту монету"!

вибач, але я їх практично одразу почав сприймати як тролінг :)
хоча спочатку були дійсно думки, що ти/Ви - трошки загублені в просторі і реальності :)
ми в очікуванні нових "перлів" :)
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:41

  Мизантрóп написав:
  prodigy написав:и даже ссылки сохранил
а зачем ссыли сохранять? они поиском ищутся,когда помнишь о чем речь.
персонажи тети саши прибиты как клоны навскид пара memberlist.php?mode=viewprofile&u=114086
memberlist.php?mode=viewprofile&u=105537
из неубитых к примеру memberlist.php?mode=viewprofile&u=118914
О давней войне тети саши с ДС в курсе Чай с Холявой,пришлось выводить на чистую с применением средств,мораль тут не при чем.
Друг турецкий лыжник пока тоже притих.
Да и тетя саша сам признает зависимость: https://softranger.livejournal.com/7610 ... 5jH4ORmoTE


Интересно,что фото здесь не публиковалось,если верить,что это одна из зависимостей Саши или как та его,всяком случае,я не помню роликов,серф.
avoska220
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:41

  edvardd написав:холява
конкретно про молочку, (а то народ не в курсе) - сейчас селяне массово режут коров и аккумулируют деньги в предверии открытия рынка земли, скоро порежут всё стадо...

Дуже сумнівно. Селянське молоко вже дуже давно не відіграє жодної ролі в молочній галузі. По селах корів тримають не численні фанати. Крім того, мікробіологія цього молока така, що жоден серйозний виробник не пропустить його. Таке молоко використовується дрібними місцевими виробниками. Закордонні серйозні "данони" беруть сировину в ліцензованих спеціалізованх господарствах. Але більшість нашого молока та й не тільки робиться з води, пальмової олії і крейди. Смак "молока" і "сиру" саме такий, воно навіть не кисне, що з ним не роби. Тай що за ту нещасну корівчину виторгуєш?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:42

  pesikot написав:Что-то я не заметил заметного увеличения количества говядины на рынках
Наоборот, говядину с телятиной ещё и поискать приходится.


Не сезон. Осень - пора птицы. Режут пивныков, качечки, гусей, цесарок … Фазаны на кукурузных полях разжирели, еле взлетают, легкая добыча промышленными партиями … На носу День благодарения и начинается массовый забой индыков …
И без говядины люди, коты и собаки в Украине осенью на птице поправляются и хорошеют.
А уже перед Новым годом начнется пора свинины и обжорства жирными шкварками, колбасой и кровяночкой ... Рай. Три недели как в тумане. :oops:
Libo
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