edvardd написав:холява конкретно про молочку, (а то народ не в курсе) - сейчас селяне массово режут коров и аккумулируют деньги в предверии открытия рынка земли, скоро порежут всё стадо...
Дуже сумнівно. Селянське молоко вже дуже давно не відіграє жодної ролі в молочній галузі. По селах корів тримають не численні фанати. Крім того, мікробіологія цього молока така, що жоден серйозний виробник не пропустить його. Таке молоко використовується дрібними місцевими виробниками. Закордонні серйозні "данони" беруть сировину в ліцензованих спеціалізованх господарствах. Але більшість нашого молока та й не тільки робиться з води, пальмової олії і крейди. Смак "молока" і "сиру" саме такий, воно навіть не кисне, що з ним не роби. Тай що за ту нещасну корівчину виторгуєш?
ну что вы как дети , погуглите чтоли, для меня все деревья=лопух, селяне=агрофирмы=фермеры, это принципиально? я дал удочку, рыбу ловите сами...
orest написав: більшість нашого молока та й не тільки робиться з води, пальмової олії і крейди. Смак "молока" і "сиру" саме такий, воно навіть не кисне, що з ним не роби. Тай що за ту нещасну корівчину виторгуєш?
Слышал что-то про альбумин вместо молочного протеина. Насчет "крейды" очень большие сомнения. Примерно как и с ликбезом
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну