edvardd написав:холява конкретно про молочку, (а то народ не в курсе) - сейчас селяне массово режут коров и аккумулируют деньги в предверии открытия рынка земли, скоро порежут всё стадо...
Дуже сумнівно. Селянське молоко вже дуже давно не відіграє жодної ролі в молочній галузі. По селах корів тримають не численні фанати. Крім того, мікробіологія цього молока така, що жоден серйозний виробник не пропустить його. Таке молоко використовується дрібними місцевими виробниками. Закордонні серйозні "данони" беруть сировину в ліцензованих спеціалізованх господарствах. Але більшість нашого молока та й не тільки робиться з води, пальмової олії і крейди. Смак "молока" і "сиру" саме такий, воно навіть не кисне, що з ним не роби. Тай що за ту нещасну корівчину виторгуєш?
ну что вы как дети , погуглите чтоли, для меня все деревья=лопух, селяне=агрофирмы=фермеры, это принципиально? я дал удочку, рыбу ловите сами...
orest написав: більшість нашого молока та й не тільки робиться з води, пальмової олії і крейди. Смак "молока" і "сиру" саме такий, воно навіть не кисне, що з ним не роби. Тай що за ту нещасну корівчину виторгуєш?
Слышал что-то про альбумин вместо молочного протеина. Насчет "крейды" очень большие сомнения. Примерно как и с ликбезом
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
edvardd написав:холява конкретно про молочку, (а то народ не в курсе) - сейчас селяне массово режут коров и аккумулируют деньги в предверии открытия рынка земли, скоро порежут всё стадо...
Когда селяне будут массово резать коров и вкладываться в ОВГЗ, то всё, знак свыше, как чистильщик обуви, скупающий акции у нью-йоркской фондовой биржи в 1929 году.
Смешались в кучу кони, люди... Была в сми новость,что фермерские хозяйства молочно-мясного направления вырезают КРС,готовятся к продаже земли,потому,что есть четкая привязка типа 1 корова- для нее нужно 1га,точно не помню. А самое главное сезонность, теперь до марта.
Востаннє редагувалось avoska220 в Нед 10 лис, 2019 22:01, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:холява конкретно про молочку, (а то народ не в курсе) - сейчас селяне массово режут коров и аккумулируют деньги в предверии открытия рынка земли, скоро порежут всё стадо...
Когда селяне будут массово резать коров и вкладываться в ОВГЗ, то всё, знак свыше, как чистильщик обуви, скупающий акции у нью-йоркской фондовой биржи в 1929 году.
Смешались в кучу кони, люди... Была в сми новость,что фермерские хозяйства молочно-мясного направления вырезают КРС,готовятся к продаже земли,потому,что есть четкая привязка типа 1 корова- для нее нужно 1га,точно не помню.
Не читайте украинских газет.В них пишут коллеги Либо.
Разговариваю регулярно с селянами/селянками "из простых" (Эй, селянка! Хочешь большой и чистой любви?.. ) Так вот
Более чем реально обеспечить сеном всю скотину. Необходим закон о безоплатных покосах необрабатываемых паев либо обязательствах владельцев/арендаторов паев производить такие покосы в случае, если земля не обрабатывается. Огромное количество сенокосов заростает//заросло, и эта проблема была всегда
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 10 лис, 2019 22:08, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Мизантрóп написав:О давней войне тети саши с ДС в курсе Чай с Холявой,пришлось выводить на чистую с применением средств,мораль тут не при чем. Друг турецкий лыжник пока тоже притих. Да и тетя саша сам признает зависимость:
Почему тетя Саша? Какая война была с ней у ДСа? Кто такой турецкий лыжник? Ты просто связал ник тьолки с этого форума с похожим образом мужика с ЖЖ, обвинил её в яйцах, назвал их одним лицом. Доказательств кроме одинаковых увлечений не было представлено. В Харькове людей с такими увлечениями десятки тыщ ...