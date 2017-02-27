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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2676267726782679>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 347
Не нижче 24.50
55%
192
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:46

  orest написав:
  edvardd написав:холява
конкретно про молочку, (а то народ не в курсе) - сейчас селяне массово режут коров и аккумулируют деньги в предверии открытия рынка земли, скоро порежут всё стадо...

Дуже сумнівно. Селянське молоко вже дуже давно не відіграє жодної ролі в молочній галузі. По селах корів тримають не численні фанати. Крім того, мікробіологія цього молока така, що жоден серйозний виробник не пропустить його. Таке молоко використовується дрібними місцевими виробниками. Закордонні серйозні "данони" беруть сировину в ліцензованих спеціалізованх господарствах. Але більшість нашого молока та й не тільки робиться з води, пальмової олії і крейди. Смак "молока" і "сиру" саме такий, воно навіть не кисне, що з ним не роби. Тай що за ту нещасну корівчину виторгуєш?

ну что вы как дети , погуглите чтоли, для меня все деревья=лопух, селяне=агрофирмы=фермеры, это принципиально? я дал удочку, рыбу ловите сами...
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:47

  Мизантрóп написав:
  avoska220 написав:а куда Чай пропал
после встречи с модером у Олимпийского заметно меньше писАть стал,да и с шоубизнесом в политике связался -считай пропал))


Это как,на растоянии с шоубизнесом или он в столицу перебрался,вроде он если не изменяет память с Охтырки?
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:48

  edvardd написав:холява
конкретно про молочку, (а то народ не в курсе) - сейчас селяне массово режут коров и аккумулируют деньги в предверии открытия рынка земли, скоро порежут всё стадо...


Когда селяне будут массово резать коров и вкладываться в ОВГЗ, то всё, знак свыше, как чистильщик обуви, скупающий акции у нью-йоркской фондовой биржи в 1929 году.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:58

  Libo написав:Не сезон. Три недели как в тумане. :oops:

:mrgreen:
Тема галстуХа не раскрыта, Либо.

  orest написав: більшість нашого молока та й не тільки робиться з води, пальмової олії і крейди. Смак "молока" і "сиру" саме такий, воно навіть не кисне, що з ним не роби. Тай що за ту нещасну корівчину виторгуєш?


Слышал что-то про альбумин вместо молочного протеина. Насчет "крейды" очень большие сомнения. Примерно как и с ликбезом :arrow:
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:59

  freeze написав:
  edvardd написав:холява
конкретно про молочку, (а то народ не в курсе) - сейчас селяне массово режут коров и аккумулируют деньги в предверии открытия рынка земли, скоро порежут всё стадо...


Когда селяне будут массово резать коров и вкладываться в ОВГЗ, то всё, знак свыше, как чистильщик обуви, скупающий акции у нью-йоркской фондовой биржи в 1929 году.


Смешались в кучу кони, люди...
Была в сми новость,что фермерские хозяйства молочно-мясного направления вырезают КРС,готовятся к продаже земли,потому,что есть четкая привязка типа 1 корова- для нее нужно 1га,точно не помню.
А самое главное сезонность, теперь до марта.
Востаннє редагувалось avoska220 в Нед 10 лис, 2019 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 21:59

  freeze написав:
  edvardd написав:холява
конкретно про молочку, (а то народ не в курсе) - сейчас селяне массово режут коров и аккумулируют деньги в предверии открытия рынка земли, скоро порежут всё стадо...


Когда селяне будут массово резать коров и вкладываться в ОВГЗ, то всё, знак свыше, как чистильщик обуви, скупающий акции у нью-йоркской фондовой биржи в 1929 году.

Да, я тоже вспоминаю этот хрестоматийный пример)
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:01

Зображення

Вот данные держстата. Сокращение 4,5% за год у населения и на 6% у предприятий.
Падение началось с 2018 года
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:03

  avoska220 написав:
  freeze написав:
  edvardd написав:холява
конкретно про молочку, (а то народ не в курсе) - сейчас селяне массово режут коров и аккумулируют деньги в предверии открытия рынка земли, скоро порежут всё стадо...


Когда селяне будут массово резать коров и вкладываться в ОВГЗ, то всё, знак свыше, как чистильщик обуви, скупающий акции у нью-йоркской фондовой биржи в 1929 году.


Смешались в кучу кони, люди...
Была в сми новость,что фермерские хозяйства молочно-мясного направления вырезают КРС,готовятся к продаже земли,потому,что есть четкая привязка типа 1 корова- для нее нужно 1га,точно не помню.

Не читайте украинских газет.В них пишут коллеги Либо.

Разговариваю регулярно с селянами/селянками "из простых" (Эй, селянка! Хочешь большой и чистой любви?.. :oops: ) Так вот

Более чем реально обеспечить сеном всю скотину. Необходим закон о безоплатных покосах необрабатываемых паев либо обязательствах владельцев/арендаторов паев производить такие покосы в случае, если земля не обрабатывается. Огромное количество сенокосов заростает//заросло, и эта проблема была всегда
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 10 лис, 2019 22:08, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:08

  Мизантрóп написав:О давней войне тети саши с ДС в курсе Чай с Холявой,пришлось выводить на чистую с применением средств,мораль тут не при чем.
Друг турецкий лыжник пока тоже притих.
Да и тетя саша сам признает зависимость:


Почему тетя Саша? Какая война была с ней у ДСа? Кто такой турецкий лыжник?
Ты просто связал ник тьолки с этого форума с похожим образом мужика с ЖЖ, обвинил её в яйцах, назвал их одним лицом. Доказательств кроме одинаковых увлечений не было представлено. В Харькове людей с такими увлечениями десятки тыщ ... :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:11

  Навуходоносор написав:Не читайте украинских газет.В них пишут коллеги Либо.



Либо вам не соврал ни единого слова. Никогда. Всё сбудется. 8) 8) 8)
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