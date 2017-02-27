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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2676267726782679

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 347
Не нижче 24.50
55%
192
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:15

дикие люди - сейчас всю ночь будут обсуждать - что видел корову в селе, вместо того чтобы сходить в гугл:
https://ubr.ua/market/agricultural-mark ... ku-3887555
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:19

  Долярчик написав:
  холява написав:Вот , я скинул цену на 7 % , а в магазинах подняли , где то на 10 % , Где Правда , Брат ?
Масло сливочное "Селянское ", покупал по 42 гр. , сейчас 49 ....

.... тому я, скинувши трошки у вересні ціни на неліквід..... далі ціни НЕ скидаю!!!
- все решта, як було навесні хх,уу грн, так і залишив хх,уу грн.!
- а ціни на продукти ДУУУУУЖЕ злять!!!!

А уявляєте ціни, якщо не дай бог, підемо на 23)
twin
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:24

  twin написав:
  Долярчик написав:
  холява написав:Вот , я скинул цену на 7 % , а в магазинах подняли , где то на 10 % , Где Правда , Брат ?
Масло сливочное "Селянское ", покупал по 42 гр. , сейчас 49 ....

.... тому я, скинувши трошки у вересні ціни на неліквід..... далі ціни НЕ скидаю!!!
- все решта, як було навесні хх,уу грн, так і залишив хх,уу грн.!
- а ціни на продукти ДУУУУУЖЕ злять!!!!

А уявляєте ціни, якщо не дай бог, підемо на 23)



Та главное , чтобы депозиты по 17-18 % не тронули !
Я Вас правильно понял ?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:39

холява
Поки "музика грає" їм нічого не грозить)
twin
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:52

  Libo написав:Либо вам не соврал ни единого слова.

да?
а кто это и что говорил?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 2676267726782679
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