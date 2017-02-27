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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 лис, 2019 22:15
дикие люди - сейчас всю ночь будут обсуждать - что видел корову в селе, вместо того чтобы сходить в гугл:https://ubr.ua/market/agricultural-mark ... ku-3887555
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edvardd
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Додано: Нед 10 лис, 2019 22:19
Долярчик написав: холява написав:
Вот , я скинул цену на 7 % , а в магазинах подняли , где то на 10 % , Где Правда , Брат ?
Масло сливочное "Селянское ", покупал по 42 гр. , сейчас 49 ....
.... тому я, скинувши трошки у вересні ціни на неліквід..... далі ціни НЕ скидаю!!!
- все решта, як було навесні хх,уу грн, так і залишив хх,уу грн.!
- а ціни на продукти ДУУУУУЖЕ злять!!!!
А уявляєте ціни, якщо не дай бог, підемо на 23)
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twin
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Додано: Нед 10 лис, 2019 22:24
twin написав: Долярчик написав: холява написав:
Вот , я скинул цену на 7 % , а в магазинах подняли , где то на 10 % , Где Правда , Брат ?
Масло сливочное "Селянское ", покупал по 42 гр. , сейчас 49 ....
.... тому я, скинувши трошки у вересні ціни на неліквід..... далі ціни НЕ скидаю!!!
- все решта, як було навесні хх,уу грн, так і залишив хх,уу грн.!
- а ціни на продукти ДУУУУУЖЕ злять!!!!
А уявляєте ціни, якщо не дай бог, підемо на 23)
Та главное , чтобы депозиты по 17-18 % не тронули !
Я Вас правильно понял ?
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холява
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Додано: Нед 10 лис, 2019 22:39
холява
Поки "музика грає" їм нічого не грозить)
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twin
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Додано: Нед 10 лис, 2019 22:52
Libo написав:
Либо вам не соврал ни единого слова.
да?
а кто это и что говорил?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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