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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2677267826792680>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 347
Не нижче 24.50
55%
192
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:15

дикие люди - сейчас всю ночь будут обсуждать - что видел корову в селе, вместо того чтобы сходить в гугл:
https://ubr.ua/market/agricultural-mark ... ku-3887555
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:19

  Долярчик написав:
  холява написав:Вот , я скинул цену на 7 % , а в магазинах подняли , где то на 10 % , Где Правда , Брат ?
Масло сливочное "Селянское ", покупал по 42 гр. , сейчас 49 ....

.... тому я, скинувши трошки у вересні ціни на неліквід..... далі ціни НЕ скидаю!!!
- все решта, як було навесні хх,уу грн, так і залишив хх,уу грн.!
- а ціни на продукти ДУУУУУЖЕ злять!!!!

А уявляєте ціни, якщо не дай бог, підемо на 23)
twin
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:24

  twin написав:
  Долярчик написав:
  холява написав:Вот , я скинул цену на 7 % , а в магазинах подняли , где то на 10 % , Где Правда , Брат ?
Масло сливочное "Селянское ", покупал по 42 гр. , сейчас 49 ....

.... тому я, скинувши трошки у вересні ціни на неліквід..... далі ціни НЕ скидаю!!!
- все решта, як було навесні хх,уу грн, так і залишив хх,уу грн.!
- а ціни на продукти ДУУУУУЖЕ злять!!!!

А уявляєте ціни, якщо не дай бог, підемо на 23)



Та главное , чтобы депозиты по 17-18 % не тронули !
Я Вас правильно понял ?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:39

холява
Поки "музика грає" їм нічого не грозить)
twin
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 22:52

  Libo написав:Либо вам не соврал ни единого слова.

да?
а кто это и что говорил?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 23:57

  Yuri_61 написав:
  Starikan написав:
  Yuri_61 написав:ковры - хрусталь - чешский сервиз - золотые коронки - японский кассетник - цветной телевизор- список длиннющий
и у кого это есть - он умеет жить считалось
долго можно перечислять этот хлам
сейчас другие "ценности"

Насчет "хлама" (как вы квалифицируете перечисленное) - почти всё можно объяснить.
1) Многие и сейчас любят ковры или покрытие.
2) Из хрустальных рюмашек очень приятно пить крепкое :wink: Вазы - то таке, дело вкуса.
3) Вам не нравятся хорошие сервизы?
4) Золотые коронки - тогда не было ни напыления, ни металлокерамики. А стальные фиксы, как у одного из персонажей бондианы, не всем идут 8)
5,6) Чем плохи были японский кассетник и цветной телевизор?

У вас какие-то комплексы (вы, еще помню, критиковали книги). Всё перечисленное - обычные атрибуты быта того времени для людей с нормальной зарплатой.

С сегодняшнего времени всё что было раньше выглядит примитивным,жалким, ненужным. телевизоры те хорошие были? Это ящики были метр на метр на метр. Касетники - ой не смешите. Примитивизм. Допотопщина.
Жаль мне той жизни своей, которую я в том времени прожил.
Сейчас интернет, девайсы, компы, комп. игры, это всё захватывающе интересней. Лучше. Качественней. Всё более по уму сделано. Это прогресс. Это другая жизнь.
А люди из этого тогда культ делали, накопительством называется.
Меня воротит от человеческого выпендрёжа. Он тогда особо развит был. Достать по блату, значит умеешь жить. Сейчас лучше жизнь стала. Честней. Без блата хотя бы при покупке вещей и продуктов.
Интересней жить. И умирать не хочется. Столько девайсов! Можешь за границу слетать. А раньше только чинуши могли и по блату.
Плохо только, что загрязнеее окружающей среды, мусорки, пластик. Изгадили планету.
сейчас полно своих фетишей , взять те же смарфоны в частности айфоны . Цинизм процветает, сейчас все измеряют деньгами . интернет зависимость зависимость от виртуальной реальности соц сетей смарфонов компютеров игр , люди ушли онлайн и общаються в основном онлайн , чего стоят только всякие смайлы емодзи и прочая хрень ... посмотрите вокруг 90% людей 90% времени пяляться в экран компютера смарфона и так далее , люди не видят вообще ничего кроме своего смарфона ... Они либо говорят по смарфону либо уткнуться туда носом либо вставят наушники в уши ... Теперь если забыл дома телефон это капец ... если 2 часа человека не было онлайн ( человек был не доступен) родственники и друзья начинают переживать , а не умер ли часом ... Непозволительная роскошь для многих оставить телефон дома и просто уйти куда то на день , не говоря уже на неделю месяц ... А ведь раньше то и стационарные телефоны были два три на всю деревню ... и те же телевизоры не в каждой хате, сходить к соседям на телевизор это ж была целая эпопея ! это был поход в гости общение обсуждение а теперь что ? каждый воткнулся в свой экран и посылает друг другу смайлики в виде какашек ... :? что бы было понятней самый яркий пример - Покер онлайн и покер в живую ? Если вам не знаком покер допустим менее яркие примеры : Шахматы онлайн и Шахматы в живую ? или любая игра человека с человеком ... " Приходи поиграем в шахматы\карты\нарды ? " - сейчас звучит дико , а для меня это нормально . Да кто-то там изредка играет где-то в " мафию" но в целом настольные игры не так популярны , а ведь они дают общение обмен эмоциями , а не говносмайлами
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:05

  flyman написав:
  yama написав:Основной минус я вижу в том что у Долячика доходы плавно и уверенно стремятся к нулю, так как базарная торговля ожидаемо падает ... Или он надеется прожить на прошлом жирке дотянуть до квартиранов ? а если жирка не хватит ? а если квартиру сдадут с опозданием ? :?:

дотягне гастріком в Польщі
це не реально і з психологічної ( важко стати рабом після того як був сам собі пан) і з фізичної /фізіологічної ( сил не хватить так працювати) точок зору
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав: Тепер десь на хладобойні в Польщі по 12-14 годин на добу приносить користь суспільству та й собі якісь копійки заробляє!
робота гастарбайтером це обмін здоровья на гроші.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:10

  Долярчик написав:Ethereum написав:
Долярчик яка в тебе освіта?

======
... "... я інстітутов НЕ кАнчАл!"© :D
- зараз скажете - "...а, все ясно... "
- а я, в 100500 раз напишу, як приклад - про свою жінку, яка має ДВА дипломи, один з яких - ЧЕРВОНИЙ!!!
- і що? - зарплатня в неї ~ 5 000грн/міс(зараз в декреті) - та й все своє життя - вона НЕ мала НОРМАЛЬНОЇ зарплатні!!!
- а я, навпаки, відносно неї і її ДИПЛОМІВ - заробляв останніх ~ 15р втричі більше (а то і ще більше) на місяць!

... то, ЯКИМ ЩЕ ЦВЯХОМ, ВАМ ТУТ ВСІМ - ЦЕ В ГОЛОВУ ВБИТИ, стосовно освіти?!!!
Нагадаю жінка Долячика - викладач. Ну є ж приватні ліцеї де зарплатня вище ! є репетиторство - підготвка до ЗНО . Було б бажання. Навіть коли не було ЗНО то багато хто з учнів займався додатково для вступу у ВУЗи , а на тих хто не займався ( не платив їм гроші за репетиторство) вчителі на уроках дивилися як на гівно :)
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 00:24

  Sinbad777 написав:
  Qwerty написав:В січні звісно, що подивимося, але поки що погода нас балує! Особисто в мене газ на опалення виключений і в будинку +22. Ця осінь дала можливість і кукурудзу повністю зібрати з мінімальними затратами на сушку. Так, що поки йдемо з економією!

везет вам, можете отключить. Юг Украины, квартира +27, и батарею не прикрутить. Днем настежь все она открыты, ночью на проветривание, или не уснуть как в июле. Вот для чего это нужно?

вас спасет 600 грн на один стояк это : https://boiler.ua/ventil-15kch18p-du-15/ вот такой краник за 80 грн ( ну или если выпендрится то за 216 грн https://boiler.ua/kran-11ch6bk-du-15/ ) и 500 грн работа сварщика ( взято круто с запасом , если попросить сразу 3-4-5 батарей то будет ессно дешевле )
итого $100 и комфорт на долгие годы
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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