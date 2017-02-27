Додано: Нед 10 лис, 2019 23:57

Yuri_61 написав: Starikan написав: Yuri_61 написав: ковры - хрусталь - чешский сервиз - золотые коронки - японский кассетник - цветной телевизор- список длиннющий

и у кого это есть - он умеет жить считалось

долго можно перечислять этот хлам

сейчас другие "ценности" ковры - хрусталь - чешский сервиз - золотые коронки - японский кассетник - цветной телевизор- список длиннющийи у кого это есть - он умеет жить считалосьсейчас другие "ценности"

Насчет "хлама" (как вы квалифицируете перечисленное) - почти всё можно объяснить.

1) Многие и сейчас любят ковры или покрытие.

2) Из хрустальных рюмашек очень приятно пить крепкое Вазы - то таке, дело вкуса.

3) Вам не нравятся хорошие сервизы?

4) Золотые коронки - тогда не было ни напыления, ни металлокерамики. А стальные фиксы, как у одного из персонажей бондианы, не всем идут

5,6) Чем плохи были японский кассетник и цветной телевизор?



У вас какие-то комплексы (вы, еще помню, критиковали книги). Всё перечисленное - обычные атрибуты быта того времени для людей с нормальной зарплатой. Насчет "хлама" (как вы квалифицируете перечисленное) - почти всё можно объяснить.1) Многие и сейчас любят ковры или покрытие.2) Из хрустальных рюмашек очень приятно пить крепкоеВазы - то таке, дело вкуса.3) Вам не нравятся хорошие сервизы?4) Золотые коронки - тогда не было ни напыления, ни металлокерамики. А стальные фиксы, как у одного из персонажей бондианы, не всем идут5,6) Чем плохи были японский кассетник и цветной телевизор?У вас какие-то комплексы (вы, еще помню, критиковали книги). Всё перечисленное - обычные атрибуты быта того времени для людей с нормальной зарплатой.

С сегодняшнего времени всё что было раньше выглядит примитивным,жалким, ненужным. телевизоры те хорошие были? Это ящики были метр на метр на метр. Касетники - ой не смешите. Примитивизм. Допотопщина.

Жаль мне той жизни своей, которую я в том времени прожил.

Сейчас интернет, девайсы, компы, комп. игры, это всё захватывающе интересней. Лучше. Качественней. Всё более по уму сделано. Это прогресс. Это другая жизнь.

А люди из этого тогда культ делали, накопительством называется.

Меня воротит от человеческого выпендрёжа. Он тогда особо развит был. Достать по блату, значит умеешь жить. Сейчас лучше жизнь стала. Честней. Без блата хотя бы при покупке вещей и продуктов.

Интересней жить. И умирать не хочется. Столько девайсов! Можешь за границу слетать. А раньше только чинуши могли и по блату.

Плохо только, что загрязнеее окружающей среды, мусорки, пластик. Изгадили планету. С сегодняшнего времени всё что было раньше выглядит примитивным,жалким, ненужным. телевизоры те хорошие были? Это ящики были метр на метр на метр. Касетники - ой не смешите. Примитивизм. Допотопщина.Жаль мне той жизни своей, которую я в том времени прожил.Сейчас интернет, девайсы, компы, комп. игры, это всё захватывающе интересней. Лучше. Качественней. Всё более по уму сделано. Это прогресс. Это другая жизнь.А люди из этого тогда культ делали, накопительством называется.Меня воротит от человеческого выпендрёжа. Он тогда особо развит был. Достать по блату, значит умеешь жить. Сейчас лучше жизнь стала. Честней. Без блата хотя бы при покупке вещей и продуктов.Интересней жить. И умирать не хочется. Столько девайсов! Можешь за границу слетать. А раньше только чинуши могли и по блату.Плохо только, что загрязнеее окружающей среды, мусорки, пластик. Изгадили планету.

сейчас полно своих фетишей , взять те же смарфоны в частности айфоны . Цинизм процветает, сейчас все измеряют деньгами . интернет зависимость зависимость от виртуальной реальности соц сетей смарфонов компютеров игр , люди ушли онлайн и общаються в основном онлайн , чего стоят только всякие смайлы емодзи и прочая хрень ... посмотрите вокруг 90% людей 90% времени пяляться в экран компютера смарфона и так далее , люди не видят вообще ничего кроме своего смарфона ... Они либо говорят по смарфону либо уткнуться туда носом либо вставят наушники в уши ... Теперь если забыл дома телефон это капец ... если 2 часа человека не было онлайн ( человек был не доступен) родственники и друзья начинают переживать , а не умер ли часом ... Непозволительная роскошь для многих оставить телефон дома и просто уйти куда то на день , не говоря уже на неделю месяц ... А ведь раньше то и стационарные телефоны были два три на всю деревню ... и те же телевизоры не в каждой хате, сходить к соседям на телевизор это ж была целая эпопея ! это был поход в гости общение обсуждение а теперь что ? каждый воткнулся в свой экран и посылает друг другу смайлики в виде какашек ...что бы было понятней самый яркий пример - Покер онлайн и покер в живую ? Если вам не знаком покер допустим менее яркие примеры : Шахматы онлайн и Шахматы в живую ? или любая игра человека с человеком ... " Приходи поиграем в шахматы\карты\нарды ? " - сейчас звучит дико , а для меня это нормально . Да кто-то там изредка играет где-то в " мафию" но в целом настольные игры не так популярны , а ведь они дают общение обмен эмоциями , а не говносмайлами