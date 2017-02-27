идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
budivelnik написав: 1 Я написав про дві картки з лімітом в 10000 грн і 5 депо по 15000 грн... Долярчик розбущшувався і виклав скріни двох карток з лімітом 100 000 і розповів про два депо Виходить в випадку грошей я не помилився? 2 Та сама дедукція,яка використала слова долярчика про дохід в 15000 грн на місяць - дозволила мені припустити ,що навіть влазячи в грейсперіод - долярчик не міг використовувати картковий ліміт на 100% бо через 55 днів потрібно б було погасити або 60000 або 40000 грн - в нього ж таких приходів грошей не має.. Таким чином я вивів суму 400-450 грн яких так не вистарчає долярчику до повного щастя 3 В мене продавці без дипломів взагалі ( і з малими дітьми на руках) отримують більше в1.5 рази від суми озвученої долярчиком зарплати своєї дводипломно-червоної дружини Питання на засипку а - що це за дипломи б - звідки вони взялись в -якщо дипломи і навики які підтверджують ці дипломи-реальні-чому така низька зарплата?
блін , Давайте перейменуємо тему - "статки та нелегка доля Долячика " бо то вже дійсно трошки перебор , ну не подобається вам цей персонаж додайте його в бан і не цитуйте ... PS я ж блін сам ведусь
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
avoska220 написав:спрашиваю:почему не перекрываете? ответ:приезжали представители теплоцентрали, сказали:будете закрывать,будем штрафовать (со слов домуправа)
какое нафиг имеют право ? у меня вот дома есть счетчик общедомовой на тепло и ключь от подвала , я могу хоть сейчас пойти и закрыть и ничего нам не будет , но у меня 23 и мне комфортно
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Libo написав: Вот смотри простой пример. Выводишь и покупаешь акции. Чтоб проще, какого-нибудь понятного соседа. Например, Turkcell Communication Services Inc. (NYSE: TKC). Сегодня стоит $5.83 за штуку. Ежегодные дивиденды $0.34 (или 5.80%). Сейчас цена этих акций на минимуме. Эрдоган напортачил. Но он не вечен. Цена может вернуться на свои прежние уровни $30-40 за акцию … Т.е. пока имеешь 5.80% в год, а через пару лет, когда Аллах заберет к себе Эрдогана, выходишь по $30-40, вложив всего $5.83. Кто за?
еще пару вопросов чайника: 1) через какого брокера в Украине покупать ? ( или не в Украине можно же и через интернет тогда на какой площадке проще всего (дешевле всего ну там коммиссии и т.п.) покупать ) 2) какой минимальный порог входа
Я не думаю, что можно покупать через украинского брокера, т.к. он не может покупать ЦБ за рубежом на твое имя. А это должно быть обязательно. Ты же не открываешь депозит на чужое имя, тогда он уже не твой. За брокером нужен надзор комиссии по ценным бумагам страны. Он же еще выполняет важную функцию хранителя ЦБ. Ему твои ЦБ не принадлежат - он только их хранит и выполняет твои поручения. Если он банкротится или прекращает свою деятельность, то твои ЦБ он передает другому хранителю, они не исчезают как депозиты. Они на твое имя. Услуги по хранению, как правило, оказываются бесплатно. Ты только платишь копеешную комиссию за каждую сделку - порядка $6,95, $7,95, $8,95. У простых брокеров минимального порога входа нет, но могут отказать тебе из-за твоего финансового состояния или низкого дохода. В Америке брокеры сейчас требуют от клиента Social Security Number (а для его получения нужен твой work-authorized immigration status) или Tax identification number, адрес в США и связку со счетом в другом американском банке, откуда поступают средства. Фактически это статус резидента. Тогда всё легко и просто. Но! Не вешать нос. Нет ничего невозможного. Капитан Libo готов изучить вопрос и оказывать вам услуги по выведению на международный фондовый рынок. Его скромная комиссия вас вовсе не обременит. :oops:
ждем надеемся верим"
P.S. ХУХ хоть не зря читал 20 страниц про "Долячика и ко " нашел втрое интересное сообщение в теме Хоть по Украинским Акциями подскажите
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
тот то я думав кого ж вона шукає , тепер знаю Долячиків
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа