Libo написав:

yama написав: Libo написав:

Вот смотри простой пример.

Выводишь и покупаешь акции. Чтоб проще, какого-нибудь понятного соседа. Например, Turkcell Communication Services Inc. (NYSE: TKC).

Сегодня стоит $5.83 за штуку.

Ежегодные дивиденды $0.34 (или 5.80%).

Сейчас цена этих акций на минимуме. Эрдоган напортачил. Но он не вечен. Цена может вернуться на свои прежние уровни $30-40 за акцию …

Т.е. пока имеешь 5.80% в год, а через пару лет, когда Аллах заберет к себе Эрдогана, выходишь по $30-40, вложив всего $5.83.

Кто за? Вот смотри простой пример.Выводишь и покупаешь акции. Чтоб проще, какого-нибудь понятного соседа. Например, Turkcell Communication Services Inc. (NYSE: TKC).Сегодня стоит $5.83 за штуку.Ежегодные дивиденды $0.34 (или 5.80%).Сейчас цена этих акций на минимуме. Эрдоган напортачил. Но он не вечен. Цена может вернуться на свои прежние уровни $30-40 за акцию …Т.е. пока имеешь 5.80% в год, а через пару лет, когда Аллах заберет к себе Эрдогана, выходишь по $30-40, вложив всего $5.83.Кто за?

еще пару вопросов чайника: 1) через какого брокера в Украине покупать ? ( или не в Украине можно же и через интернет тогда на какой площадке проще всего (дешевле всего ну там коммиссии и т.п.) покупать )

2) какой минимальный порог входа



еще пару вопросов чайника:через какого брокера в Украине покупать ? ( или не в Украине можно же и через интернет тогда на какой площадке проще всего (дешевле всего ну там коммиссии и т.п.) покупать )какой минимальный порог входа

Я не думаю, что можно покупать через украинского брокера, т.к. он не может покупать ЦБ за рубежом на твое имя. А это должно быть обязательно. Ты же не открываешь депозит на чужое имя, тогда он уже не твой. За брокером нужен надзор комиссии по ценным бумагам страны. Он же еще выполняет важную функцию хранителя ЦБ. Ему твои ЦБ не принадлежат - он только их хранит и выполняет твои поручения. Если он банкротится или прекращает свою деятельность, то твои ЦБ он передает другому хранителю, они не исчезают как депозиты. Они на твое имя.Услуги по хранению, как правило, оказываются бесплатно. Ты только платишь копеешную комиссию за каждую сделку - порядка $6,95, $7,95, $8,95. У простых брокеров минимального порога входа нет, но могут отказать тебе из-за твоего финансового состояния или низкого дохода.В Америке брокеры сейчас требуют от клиента Social Security Number (а для его получения нужен твой work-authorized immigration status) или Tax identification number, адрес в США и связку со счетом в другом американском банке, откуда поступают средства. Фактически это статус резидента. Тогда всё легко и просто.Но!Не вешать нос.Нет ничего невозможного.:oops: