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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 лис, 2019 22:19
Долярчик написав: холява написав:
Вот , я скинул цену на 7 % , а в магазинах подняли , где то на 10 % , Где Правда , Брат ?
Масло сливочное "Селянское ", покупал по 42 гр. , сейчас 49 ....
.... тому я, скинувши трошки у вересні ціни на неліквід..... далі ціни НЕ скидаю!!!
- все решта, як було навесні хх,уу грн, так і залишив хх,уу грн.!
- а ціни на продукти ДУУУУУЖЕ злять!!!!
А уявляєте ціни, якщо не дай бог, підемо на 23)
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twin
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Додано: Нед 10 лис, 2019 22:24
twin написав: Долярчик написав: холява написав:
Вот , я скинул цену на 7 % , а в магазинах подняли , где то на 10 % , Где Правда , Брат ?
Масло сливочное "Селянское ", покупал по 42 гр. , сейчас 49 ....
.... тому я, скинувши трошки у вересні ціни на неліквід..... далі ціни НЕ скидаю!!!
- все решта, як було навесні хх,уу грн, так і залишив хх,уу грн.!
- а ціни на продукти ДУУУУУЖЕ злять!!!!
А уявляєте ціни, якщо не дай бог, підемо на 23)
Та главное , чтобы депозиты по 17-18 % не тронули !
Я Вас правильно понял ?
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холява
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Додано: Нед 10 лис, 2019 22:39
холява
Поки "музика грає" їм нічого не грозить)
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twin
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Додано: Нед 10 лис, 2019 22:52
Libo написав:
Либо вам не соврал ни единого слова.
да?
а кто это и что говорил?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 10 лис, 2019 23:57
Yuri_61 написав: Starikan написав: Yuri_61 написав:
ковры - хрусталь - чешский сервиз - золотые коронки - японский кассетник - цветной телевизор- список длиннющий
и у кого это есть - он умеет жить считалось долго можно перечислять этот хлам
сейчас другие "ценности"
Насчет "хлама" (как вы квалифицируете перечисленное) - почти всё можно объяснить.
1) Многие и сейчас любят ковры или покрытие.
2) Из хрустальных рюмашек очень приятно пить крепкое
Вазы - то таке, дело вкуса.
3) Вам не нравятся хорошие сервизы?
4) Золотые коронки - тогда не было ни напыления, ни металлокерамики. А стальные фиксы, как у одного из персонажей бондианы, не всем идут
5,6) Чем плохи были японский кассетник и цветной телевизор?
У вас какие-то комплексы (вы, еще помню, критиковали книги). Всё перечисленное - обычные атрибуты быта того времени для людей с нормальной зарплатой.
С сегодняшнего времени всё что было раньше выглядит примитивным,жалким, ненужным. телевизоры те хорошие были? Это ящики были метр на метр на метр. Касетники - ой не смешите. Примитивизм. Допотопщина.
Жаль мне той жизни своей, которую я в том времени прожил.
Сейчас интернет, девайсы, компы, комп. игры, это всё захватывающе интересней. Лучше. Качественней. Всё более по уму сделано. Это прогресс. Это другая жизнь.
А люди из этого тогда культ делали, накопительством называется.
Меня воротит от человеческого выпендрёжа. Он тогда особо развит был. Достать по блату, значит умеешь жить. Сейчас лучше жизнь стала. Честней. Без блата хотя бы при покупке вещей и продуктов.
Интересней жить. И умирать не хочется. Столько девайсов! Можешь за границу слетать. А раньше только чинуши могли и по блату.
Плохо только, что загрязнеее окружающей среды, мусорки, пластик. Изгадили планету.
сейчас полно своих фетишей , взять те же смарфоны в частности айфоны . Цинизм процветает, сейчас все измеряют деньгами . интернет зависимость зависимость от виртуальной реальности соц сетей смарфонов компютеров игр , люди ушли онлайн и общаються в основном онлайн , чего стоят только всякие смайлы емодзи и прочая хрень ... посмотрите вокруг 90% людей 90% времени пяляться в экран компютера смарфона и так далее , люди не видят вообще ничего кроме своего смарфона ... Они либо говорят по смарфону либо уткнуться туда носом либо вставят наушники в уши ... Теперь если забыл дома телефон это капец ... если 2 часа человека не было онлайн ( человек был не доступен) родственники и друзья начинают переживать , а не умер ли часом ... Непозволительная роскошь для многих оставить телефон дома и просто уйти куда то на день , не говоря уже на неделю месяц ... А ведь раньше то и стационарные телефоны были два три на всю деревню ... и те же телевизоры не в каждой хате, сходить к соседям на телевизор это ж была целая эпопея ! это был поход в гости общение обсуждение а теперь что ? каждый воткнулся в свой экран и посылает друг другу смайлики в виде какашек ...
что бы было понятней самый яркий пример - Покер онлайн и покер в живую ? Если вам не знаком покер допустим менее яркие примеры : Шахматы онлайн и Шахматы в живую ? или любая игра человека с человеком ... " Приходи поиграем в шахматы\карты\нарды ? " - сейчас звучит дико , а для меня это нормально . Да кто-то там изредка играет где-то в " мафию" но в целом настольные игры не так популярны , а ведь они дают общение обмен эмоциями , а не говносмайлами
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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Додано: Пон 11 лис, 2019 00:05
flyman написав: yama написав:
Основной минус я вижу в том что у Долячика доходы плавно и уверенно стремятся к нулю, так как базарная торговля ожидаемо падает ... Или он надеется прожить на прошлом жирке дотянуть до квартиранов ? а если жирка не хватит ? а если квартиру сдадут с опозданием ?
дотягне гастріком в Польщі
це не реально і з психологічної ( важко стати рабом після того як був сам собі пан) і з фізичної /фізіологічної ( сил не хватить так працювати) точок зору
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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Додано: Пон 11 лис, 2019 00:07
Qwerty написав:
Тепер десь на хладобойні в Польщі по 12-14 годин на добу приносить користь суспільству та й собі якісь копійки заробляє!
робота гастарбайтером це обмін здоровья на гроші.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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Додано: Пон 11 лис, 2019 00:40
Libo написав: yama написав: Libo написав:
Вот смотри простой пример.
Выводишь и покупаешь акции. Чтоб проще, какого-нибудь понятного соседа. Например, Turkcell Communication Services Inc. (NYSE: TKC).
Сегодня стоит $5.83 за штуку.
Ежегодные дивиденды $0.34 (или 5.80%).
Сейчас цена этих акций на минимуме. Эрдоган напортачил. Но он не вечен. Цена может вернуться на свои прежние уровни $30-40 за акцию …
Т.е. пока имеешь 5.80% в год, а через пару лет, когда Аллах заберет к себе Эрдогана, выходишь по $30-40, вложив всего $5.83.
Кто за?
еще пару вопросов чайника: 1)
через какого брокера в Украине покупать ? ( или не в Украине можно же и через интернет тогда на какой площадке проще всего (дешевле всего ну там коммиссии и т.п.) покупать ) 2)
какой минимальный порог входа
Я не думаю, что можно покупать через украинского брокера, т.к. он не может покупать ЦБ за рубежом на твое имя. А это должно быть обязательно. Ты же не открываешь депозит на чужое имя, тогда он уже не твой. За брокером нужен надзор комиссии по ценным бумагам страны. Он же еще выполняет важную функцию хранителя ЦБ. Ему твои ЦБ не принадлежат - он только их хранит и выполняет твои поручения. Если он банкротится или прекращает свою деятельность, то твои ЦБ он передает другому хранителю, они не исчезают как депозиты. Они на твое имя.
Услуги по хранению, как правило, оказываются бесплатно. Ты только платишь копеешную комиссию за каждую сделку - порядка $6,95, $7,95, $8,95. У простых брокеров минимального порога входа нет, но могут отказать тебе из-за твоего финансового состояния или низкого дохода.
В Америке брокеры сейчас требуют от клиента Social Security Number (а для его получения нужен твой work-authorized immigration status) или Tax identification number, адрес в США и связку со счетом в другом американском банке, откуда поступают средства. Фактически это статус резидента. Тогда всё легко и просто.
Но!
Не вешать нос.
Нет ничего невозможного. Капитан Libo готов изучить вопрос и оказывать вам услуги по выведению на международный фондовый рынок. Его скромная комиссия вас вовсе не обременит.
:oops:
ждем надеемся верим"
P.S. ХУХ хоть не зря читал 20 страниц про "Долячика и ко " нашел втрое интересное сообщение в теме
Хоть по Украинским Акциями подскажите
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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Додано: Пон 11 лис, 2019 01:24
холява написав:orest
Добрый Вечер ОРЕСТ .
Я по прежнему утверждаю , что я вообще мало понимаю в экономике и банковской справе !
НО , когда я смотрю на цены , которые неоправдано растут , я хочу спросить ВАС, ПОЧЕМУ ?
Буквально ВСЕ в гривне дорожаеет ,даже хлеб ...это что ?
Это такой способ отобрать деньги (валюту)?
Понимаете , я бы понял , если бы в правительстве сказали ..все ребята , ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВСЕМ .
Я понимаю , что занимаю идеалистическую позицию , но ЦЕНЫ откуда ????
Вот люблю молоко "СЕЛЯНСЬКЕ" , брал по 26.с копейками , сегодня 29 -ПОЧЕМУ ?
Гречка две недели назад была 44. с копейками - 3 кг пакет, теперь стала ~37 - 1 кг.
Пока у людей еще соизмеримо остаются деньги на отъезд, они c надеждой будут тратить здесь вторую часть тождества на продукты.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 08:35
В Goodwine возле Кловской пятничным вечером было многолюдно,народ брал продукты телегами,хотя цены ((.
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