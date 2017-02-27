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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 лис, 2019 10:11
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 11 лис, 2019 10:55
orest написав: холява написав:orest
Добрый Вечер ОРЕСТ .
Я по прежнему утверждаю , что я вообще мало понимаю в экономике и банковской справе !
НО , когда я смотрю на цены , которые неоправдано растут , я хочу спросить ВАС, ПОЧЕМУ ?
Буквально ВСЕ в гривне дорожаеет ,даже хлеб ...это что ?
Это такой способ отобрать деньги (валюту)?
Понимаете , я бы понял , если бы в правительстве сказали ..все ребята , ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВСЕМ .
Завозите , запускайте , платите людям за работу и пенсионный ...получите взамен отсрочки , меньший налог на прибыль .
Где бабло взяли ?? ...а нам пофиг , РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО ?. ...нам бы из задницы выбраться и народ свой подтащить ...
Ну не вижу ,хоть убей ...
Я понимаю , что занимаю идеалистическую позицию , но ЦЕНЫ откуда ????
Вот люблю молоко "СЕЛЯНСЬКЕ" , брал по 26.с копейками , сегодня 29 -ПОЧЕМУ ?
1. ОВДП, повернення зовнішньої заборгованості і курс - це олне питання
2. Дії уряду, зокрема щодо фіскальної, монетарної, правової, кредитної політик для стимулювання виробництва-підприємництва (особливо малого і середнього) це друге питання
3. Не бажання боротися з монополіями і продовження сприяння їм в зароблянні надприбутків - це третє питання.
Зрештою, що хотіти від малоосвідчених, непрофксійних, захланних зелупенців-бородатих водіїв електросамокатів кров від крові і плоть від плоті шестірок ІВК, Ахметова, Пінчука?
4. Але ціни в супермаркетах і інших торгових точках - це таки не їх компетенція і злі чари. По великому рахунку, немає підстав піднімати ціни: електроенергія, пальне логістика, газ і тд підросли-впали і стабілізувалися. Це уже питання вробників-продавців (тобто, нас самих). Чи багато тут є представнків бізнесів, які щось виробляють, перепродують і тд і які не підняли ціни, чи, не приведи Господи, імпортують і знизили на валютну складову????
Ніяких питань, окрім монополізації економіки не має. І як так "не має підстав піднімати ціни"? А заробітна плата? Стабільно щороку +15% реального зростання. І правильно кажуть: процентні ставки по депозитам треба терміново наближати до інфляції. Хоча б до 10% річних. Для початку. А в наступному - до 4-5% у гривні. І термін - до 5 роки без права досткового вилучення.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 11:01
lrs7719, с такими ставками многие предпочтут перевернуться в валюту
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 11 лис, 2019 11:06
lrs7719 написав: orest написав: холява написав:orest
Добрый Вечер ОРЕСТ .
Я по прежнему утверждаю , что я вообще мало понимаю в экономике и банковской справе !
НО , когда я смотрю на цены , которые неоправдано растут , я хочу спросить ВАС, ПОЧЕМУ ?
Буквально ВСЕ в гривне дорожаеет ,даже хлеб ...это что ?
Это такой способ отобрать деньги (валюту)?
Понимаете , я бы понял , если бы в правительстве сказали ..все ребята , ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВСЕМ .
Завозите , запускайте , платите людям за работу и пенсионный ...получите взамен отсрочки , меньший налог на прибыль .
Где бабло взяли ?? ...а нам пофиг , РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО ?. ...нам бы из задницы выбраться и народ свой подтащить ...
Ну не вижу ,хоть убей ...
Я понимаю , что занимаю идеалистическую позицию , но ЦЕНЫ откуда ????
Вот люблю молоко "СЕЛЯНСЬКЕ" , брал по 26.с копейками , сегодня 29 -ПОЧЕМУ ?
1. ОВДП, повернення зовнішньої заборгованості і курс - це олне питання
2. Дії уряду, зокрема щодо фіскальної, монетарної, правової, кредитної політик для стимулювання виробництва-підприємництва (особливо малого і середнього) це друге питання
3. Не бажання боротися з монополіями і продовження сприяння їм в зароблянні надприбутків - це третє питання.
Зрештою, що хотіти від малоосвідчених, непрофксійних, захланних зелупенців-бородатих водіїв електросамокатів кров від крові і плоть від плоті шестірок ІВК, Ахметова, Пінчука?
4. Але ціни в супермаркетах і інших торгових точках - це таки не їх компетенція і злі чари. По великому рахунку, немає підстав піднімати ціни: електроенергія, пальне логістика, газ і тд підросли-впали і стабілізувалися. Це уже питання вробників-продавців (тобто, нас самих). Чи багато тут є представнків бізнесів, які щось виробляють, перепродують і тд і які не підняли ціни, чи, не приведи Господи, імпортують і знизили на валютну складову????
Ніяких питань, окрім монополізації економіки не має. І як так "не має підстав піднімати ціни"? А заробітна плата? Стабільно щороку +15% реального зростання. І правильно кажуть: процентні ставки по депозитам треба терміново наближати до інфляції. Хоча б до 10% річних. Для початку. А в наступному - до 4-5% у гривні. І термін - до 5 роки без права досткового вилучення.
Як виробник у минулому. Ціни ми в основному піднімали в залежності від попиту. З часом.
Часто працювали у мінус.
Доходи ж населення ростуть не перший рік. От і ціни ростуть.
Для частини імпорту ціни зросли через митницю
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Додано: Пон 11 лис, 2019 11:24
lrs7719 написав:
Ніяких питань, окрім монополізації економіки не має. І як так "не має підстав піднімати ціни"? А заробітна плата? Стабільно щороку +15% реального зростання. І правильно кажуть: процентні ставки по депозитам треба терміново наближати до інфляції. Хоча б до 10% річних. Для початку. А в наступному - до 4-5% у гривні. І термін - до 5 роки без права досткового вилучення.
Скільки зарплата займає у собівартості продукції??? Ріст зп на 15% може пояснити ріст ціни на 1-2% не більше.
Щодо відсотків по депозитах, рівнятися на яку інфляцію: реальну чи мальовану для статистики? А що робити з обліковою ставкою і відсотками по ОВДП. Можна справді спровокувати вихід депозитів з БС, а там і так намалювали докапіталізації від 35 до 74 млрд грн. А якщо ще вклади підуть на вихід, що тоді? З термінами що за нісенітниця, яка заборона на 5 років? А що з найбільш популярними піврічними і річними робити?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 11:31
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Додано: Пон 11 лис, 2019 11:34
orest написав: lrs7719 написав:
Ніяких питань, окрім монополізації економіки не має. І як так "не має підстав піднімати ціни"? А заробітна плата? Стабільно щороку +15% реального зростання. І правильно кажуть: процентні ставки по депозитам треба терміново наближати до інфляції. Хоча б до 10% річних. Для початку. А в наступному - до 4-5% у гривні. І термін - до 5 роки без права досткового вилучення.
Скільки зарплата займає у собівартості продукції??? Ріст зп на 15% може пояснити ріст ціни на 1-2% не більше.
Щодо відсотків по депозитах, рівнятися на яку інфляцію: реальну чи мальовану для статистики? А що робити з обліковою ставкою і відсотками по ОВДП. Можна справді спровокувати вихід депозитів з БС, а там і так намалювали докапіталізації від 35 до 74 млрд грн. А якщо ще вклади підуть на вихід, що тоді? З термінами що за нісенітниця, яка заборона на 5 років? А що з найбільш популярними піврічними і річними робити?
А процентні ставки і доходи за депозитами у Вас які? "Реальні чи мальовані"? Дивно у вас виходить... Тут читаємо тут не читаємо...
По внескам з.п. у собівартості продукції - може в агро воно у Вас так і виходить. Але я, наприклад, виробляю запчастини до ексковаторів. Ось, наприклад, потрібен комплект під ЕКГ-6 , до якого входить конічна втулка. Її вартість за кіло - 350 грн. Сировина коштує 130-140 грн. (береться звичайно не чушка, а лом). Плюс електроенергія. Інше - заробітна плата. Я вже писав - спробуйте знайти людей для маленького ливарного цеху. Просто людей, не фахівців. А виробляти ніхто не хочу - зате продавати - не має проблем. Посередників - купа.
Востаннє редагувалось lrs7719
в Пон 11 лис, 2019 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 11:34
Вкладчик1234 написав:lrs7719
, с такими ставками многие предпочтут перевернуться в валюту
Кредиты за 20%.
По кредиткам ставка под 40%.
Еще у банков на балансе 300 миллиардов ОВГЗ по пиковой доходности.
В такой ситуации ставки занижают только жадные дочки евро банков, думающие что на украине поголовно темные лошки, которым можно впаривать булшит в обмен на сказки про супер надежность.
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