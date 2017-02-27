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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 лис, 2019 10:11
А валюта всё прет и прет!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 11 лис, 2019 10:55
Ніяких питань, окрім монополізації економіки не має. І як так "не має підстав піднімати ціни"? А заробітна плата? Стабільно щороку +15% реального зростання. І правильно кажуть: процентні ставки по депозитам треба терміново наближати до інфляції. Хоча б до 10% річних. Для початку. А в наступному - до 4-5% у гривні. І термін - до 5 роки без права досткового вилучення.
Додано: Пон 11 лис, 2019 11:01
lrs7719, с такими ставками многие предпочтут перевернуться в валюту
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 11 лис, 2019 11:06
Як виробник у минулому. Ціни ми в основному піднімали в залежності від попиту. З часом.
Часто працювали у мінус.
Доходи ж населення ростуть не перший рік. От і ціни ростуть.
Для частини імпорту ціни зросли через митницю
Додано: Пон 11 лис, 2019 11:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Скільки зарплата займає у собівартості продукції??? Ріст зп на 15% може пояснити ріст ціни на 1-2% не більше.
Щодо відсотків по депозитах, рівнятися на яку інфляцію: реальну чи мальовану для статистики? А що робити з обліковою ставкою і відсотками по ОВДП. Можна справді спровокувати вихід депозитів з БС, а там і так намалювали докапіталізації від 35 до 74 млрд грн. А якщо ще вклади підуть на вихід, що тоді? З термінами що за нісенітниця, яка заборона на 5 років? А що з найбільш популярними піврічними і річними робити?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 11 лис, 2019 11:31
Рейд на 24,3 неостановим
Додано: Пон 11 лис, 2019 11:34
А процентні ставки і доходи за депозитами у Вас які? "Реальні чи мальовані"? Дивно у вас виходить... Тут читаємо тут не читаємо...
По внескам з.п. у собівартості продукції - може в агро воно у Вас так і виходить. Але я, наприклад, виробляю запчастини до ексковаторів. Ось, наприклад, потрібен комплект під ЕКГ-6 , до якого входить конічна втулка. Її вартість за кіло - 350 грн. Сировина коштує 130-140 грн. (береться звичайно не чушка, а лом). Плюс електроенергія. Інше - заробітна плата. Я вже писав - спробуйте знайти людей для маленького ливарного цеху. Просто людей, не фахівців. А виробляти ніхто не хочу - зате продавати - не має проблем. Посередників - купа.
От ще одне питання. Кольорові метали імпортовані, курс ревальвував на 20% з початку року, чого ж вартість чушки у ціні виросла з початку року на 15%-20%?
Востаннє редагувалось lrs7719 в Пон 11 лис, 2019 11:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 11 лис, 2019 11:34
Кредиты за 20%.
По кредиткам ставка под 40%.
Еще у банков на балансе 300 миллиардов ОВГЗ по пиковой доходности.
В такой ситуации ставки занижают только жадные дочки евро банков, думающие что на украине поголовно темные лошки, которым можно впаривать булшит в обмен на сказки про супер надежность.
Додано: Пон 11 лис, 2019 11:40
Кардіограма ліквідності
Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 45 191,31(44 563,37 + 627,94) млн.
Овернайти дебіт - 13,5%(14,5%) - 15 027(29 221 − 14 194) млн.
Овернайти кредіт - 17,5%(18,5%) - 0,00(0,00 + 0,00) млн.
Рефинансування залучили 15,5%(16,5%): 130,4(2)-132(2)= - 1,6
Двотижневі залучення НБУ 15,5%(16,5%): 57 707(60)+15 791(32) - 0 = 73498(57 707 + 15 791)
Загальна ліквідність 45 191,31 + 15 027 - 0.00 = 60 218,31(73 784,37 − 13 566,06(+ 2 514,68)) млн. гривень.
НБУ в пʼятницю купив небагато всього 2 млн.дол. чим і додав на коррахунки 48,96 млн.грн.
І Автономні чинники додалиали + 2177,58 млн.грн.
Знову додали непогано готівки зменшивши на - 1823,75 млн.грн. коррахунки.
Та ось Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб насипалили + 4 015,88 млн.грн. Бюджетнікам видають зарплатню, і під це підкріпляють всіх готівкою.
Та Загальна ліквідність сильно впала аж на − 13 566,06 млн.грн, і вона нижче середнього значення.
Хтож зʼїв ліквідність
57(61) банк дослухався того, що лепше гроші тримати на овернайтах, ніж на коррахунках, та овернайти дуже сильно сіли, аж на − 14 194 млн.грн. Проте, коррахунки трошки підросли всього на + 627,94 млн.грн., хоча і залишились меньше нормативу ліквідночті. Як бачимо, зменьшення ліквідності визначило зменьшення овернайтів. Так куди у більшу доходність пішли гроші?
Отож у пʼятницю ворожив НБУ
1) Йому повернули двотижневе рефинансування 132 млн.грн., та знову залучили 130,4 млн.грн. На різницю -1,6 млн.грн. це вже зменшило ліквідність. Та це все одно копійки.
2) І ось, як на мене не очікувано, та НБУ дав змогу розмістити кошти під 15,5 % (це на 2 відсотки більше овернайтів) провівши додатковий аукціон по залученню грошей на двотижневі свої сертифікати з регулювання ліквідності. Ось туди і піщли гроші аж на сумму 15 791 млн.грн.
Гррошей для купівлі доляра мало. Винен НБУ, який гарненько підсушив ліквідність, і це перед наступним аукціоном.
Хоча вчора мали повернути купони за ОВДП, та був вихідний і гроші прийдуть лише сьогодні. А це 8 928 135 933,00 грн.
Здається сьогодні буде попит на завтрашнійй доляр для аукціону!
Першоджерела:
ВО
PS
Вторинний ринок. Зміни ОВДП за пʼятницю:
- НБУ без змін 337063,3 млн.грн.;
- Банки знову продали на 241929,38 − 242109,42 = −180,04 (− 1 106,63) млн.грн.;
- Юрособи навпаки знову трохи прикупили на 20511,14 − 20491,69 = + 19,45(+ 58,01) млн.грн.;
- Фізичні також купили і це вони КУПИЛИ ЛЕВОВУ ЧАСТКУ ОВДП аж на 3525,19 − 3411,32 = + 113,87(+ 47,7) млн.грн.;
- А нерезиденти впевненно йдуть до 100 млрд.грн. і купили остаток, хоча і всього на 99221,90 − 99175,17 = + 46,73 (+ 1 000,92) млн.грн.
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 11 лис, 2019 11:52
Проблема у великій кількості посередників в Україні перед кінцевим споживачем. Десь бачив дослідження, що в Україні їх більше ніж у Європі, але не можу знайти посилання. (може хтось допоможе знайти. Там у дослідженні була картинка із ілюстрацією)
Всі ці посередники працюють, щоб коефіцієнт ROI наближався до 100% за мінімально короткий період (1-2 роки). Бо не відомо, що буде завтра. Тому ріст цін у нас відбувається більше як геометрична, а не арифметична прогресія. НІХТО у нас не скорочує свої доходи, а перекладає їх на споживача. Це веде до здорожчання кінцевої продукції та втрату ринку на користь імпорту. А низький курс тільки прискорює цей процес.
Без девальвації ябо якісних змін в державі ми стрімко йдемо до повторення сценарію 2012 року. Тоді всі теж купались у грошах. Чи я помиляюсь?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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