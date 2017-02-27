Додано: Пон 11 лис, 2019 11:57

lrs7719 написав: orest написав: lrs7719 написав: Ніяких питань, окрім монополізації економіки не має. І як так "не має підстав піднімати ціни"? А заробітна плата? Стабільно щороку +15% реального зростання. І правильно кажуть: процентні ставки по депозитам треба терміново наближати до інфляції. Хоча б до 10% річних. Для початку. А в наступному - до 4-5% у гривні. І термін - до 5 роки без права досткового вилучення. Ніяких питань, окрім монополізації економіки не має. І як так "не має підстав піднімати ціни"? А заробітна плата? Стабільно щороку +15% реального зростання. І правильно кажуть: процентні ставки по депозитам треба терміново наближати до інфляції. Хоча б до 10% річних. Для початку. А в наступному - до 4-5% у гривні. І термін - до 5 роки без права досткового вилучення.

Скільки зарплата займає у собівартості продукції??? Ріст зп на 15% може пояснити ріст ціни на 1-2% не більше.

Щодо відсотків по депозитах, рівнятися на яку інфляцію: реальну чи мальовану для статистики? А що робити з обліковою ставкою і відсотками по ОВДП. Можна справді спровокувати вихід депозитів з БС, а там і так намалювали докапіталізації від 35 до 74 млрд грн. А якщо ще вклади підуть на вихід, що тоді? З термінами що за нісенітниця, яка заборона на 5 років? А що з найбільш популярними піврічними і річними робити? Скільки зарплата займає у собівартості продукції??? Ріст зп на 15% може пояснити ріст ціни на 1-2% не більше.Щодо відсотків по депозитах, рівнятися на яку інфляцію: реальну чи мальовану для статистики? А що робити з обліковою ставкою і відсотками по ОВДП. Можна справді спровокувати вихід депозитів з БС, а там і так намалювали докапіталізації від 35 до 74 млрд грн. А якщо ще вклади підуть на вихід, що тоді? З термінами що за нісенітниця, яка заборона на 5 років? А що з найбільш популярними піврічними і річними робити?



А процентні ставки і доходи за депозитами у Вас які? "Реальні чи мальовані"? Дивно у вас виходить... Тут читаємо тут не читаємо...



По внескам з.п. у собівартості продукції - може в агро воно у Вас так і виходить. Але я, наприклад, виробляю запчастини до ексковаторів. Ось, наприклад, потрібен комплект під ЕКГ-6 , до якого входить конічна втулка. Її вартість за кіло - 350 грн. Сировина коштує 130-140 грн. (береться звичайно не чушка, а лом). Плюс електроенергія. Інше - заробітна плата. Я вже писав - спробуйте знайти людей для маленького ливарного цеху. Просто людей, не фахівців. А виробляти ніхто не хочу - зате продавати - не має проблем. Посередників - купа.

От ще одне питання. Кольорові метали імпортовані, курс ревальвував на 20% з початку року, чого ж вартість чушки у ціні виросла з початку року на 15%-20%? А процентні ставки і доходи за депозитами у Вас які? "Реальні чи мальовані"? Дивно у вас виходить... Тут читаємо тут не читаємо...По внескам з.п. у собівартості продукції - може в агро воно у Вас так і виходить. Але я, наприклад, виробляю запчастини до ексковаторів. Ось, наприклад, потрібен комплект під ЕКГ-6 , до якого входить конічна втулка. Її вартість за кіло - 350 грн. Сировина коштує 130-140 грн. (береться звичайно не чушка, а лом). Плюс електроенергія. Інше - заробітна плата. Я вже писав - спробуйте знайти людей для маленького ливарного цеху. Просто людей, не фахівців. А виробляти ніхто не хочу - зате продавати - не має проблем. Посередників - купа.От ще одне питання. Кольорові метали імпортовані, курс ревальвував на 20% з початку року, чого ж вартість чушки у ціні виросла з початку року на 15%-20%?

По деповідсотках, власне зараз вони десь і відповідають реальній інфляції. Зменшенням відсотків зараз гроші тільки виженуться з БС у валюту, оскільки передумов вкладати в справу поки не створили. Можна трохи зменшити відсотки, але якщо збільшити розмір гарантованої суми в 2-3 рази.Якщо у Вас зп складає 40-50% собівартості і це не дорогі ювелірні вироби ручної роботи чи кошики з лози або банні віники з дубового гілля, тоді це не добре.метал виріс в ціні, оскільки це продукція меткомбінатів, які орієнтовані на експорт і вони зараз втратили з 27,5 до 24,5 (відсотків 15) через курс, от і компенсують це на внутрішньому ринку (я цей феномен раніше уже описував, і, оскільки в них доля експорту більша, то на внутрішньому підняли не на 12-15% а на 20-25%). Ось і питання монополій і їх вседозволеності. І ще раз повторю, доки є попит по такій ціні і товар купують, доти ціну ніхто рухати не буде, ні у нас ні на любому іншому ринку.