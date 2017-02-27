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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2666266726682669>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 347
Не нижче 24.50
55%
192
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 11:57

  lrs7719 написав:
  orest написав:
  lrs7719 написав:Ніяких питань, окрім монополізації економіки не має. І як так "не має підстав піднімати ціни"? А заробітна плата? Стабільно щороку +15% реального зростання. І правильно кажуть: процентні ставки по депозитам треба терміново наближати до інфляції. Хоча б до 10% річних. Для початку. А в наступному - до 4-5% у гривні. І термін - до 5 роки без права досткового вилучення.

Скільки зарплата займає у собівартості продукції??? Ріст зп на 15% може пояснити ріст ціни на 1-2% не більше.
Щодо відсотків по депозитах, рівнятися на яку інфляцію: реальну чи мальовану для статистики? А що робити з обліковою ставкою і відсотками по ОВДП. Можна справді спровокувати вихід депозитів з БС, а там і так намалювали докапіталізації від 35 до 74 млрд грн. А якщо ще вклади підуть на вихід, що тоді? З термінами що за нісенітниця, яка заборона на 5 років? А що з найбільш популярними піврічними і річними робити?


А процентні ставки і доходи за депозитами у Вас які? "Реальні чи мальовані"? Дивно у вас виходить... Тут читаємо тут не читаємо...

По внескам з.п. у собівартості продукції - може в агро воно у Вас так і виходить. Але я, наприклад, виробляю запчастини до ексковаторів. Ось, наприклад, потрібен комплект під ЕКГ-6 , до якого входить конічна втулка. Її вартість за кіло - 350 грн. Сировина коштує 130-140 грн. (береться звичайно не чушка, а лом). Плюс електроенергія. Інше - заробітна плата. Я вже писав - спробуйте знайти людей для маленького ливарного цеху. Просто людей, не фахівців. А виробляти ніхто не хочу - зате продавати - не має проблем. Посередників - купа.
От ще одне питання. Кольорові метали імпортовані, курс ревальвував на 20% з початку року, чого ж вартість чушки у ціні виросла з початку року на 15%-20%?

По деповідсотках, власне зараз вони десь і відповідають реальній інфляції. Зменшенням відсотків зараз гроші тільки виженуться з БС у валюту, оскільки передумов вкладати в справу поки не створили. Можна трохи зменшити відсотки, але якщо збільшити розмір гарантованої суми в 2-3 рази.
Якщо у Вас зп складає 40-50% собівартості і це не дорогі ювелірні вироби ручної роботи чи кошики з лози або банні віники з дубового гілля, тоді це не добре.
метал виріс в ціні, оскільки це продукція меткомбінатів, які орієнтовані на експорт і вони зараз втратили з 27,5 до 24,5 (відсотків 15) через курс, от і компенсують це на внутрішньому ринку (я цей феномен раніше уже описував, і, оскільки в них доля експорту більша, то на внутрішньому підняли не на 12-15% а на 20-25%). Ось і питання монополій і їх вседозволеності. І ще раз повторю, доки є попит по такій ціні і товар купують, доти ціну ніхто рухати не буде, ні у нас ні на любому іншому ринку.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:03

  lrs7719 написав:
А виробляти ніхто не хочу - зате продавати - не має проблем. Посередників - купа.

У вас виходить класична помилка виробника. Ваше виробництво без якісного збуту нічого не вартує. Ніхто не зобов'язаний купляти вашу продукцію за максимальними цінами і продавати із мінімальною маржею. Подивіться на успіх всіх бізнесменів які в Україні мають вагу. Всі вони щось виробляють, але у них свій маркетинг та збут. За рахунок цього фірми розвиваються. Без власного збуту робота теж можлива, але це аутсорсинг на іноземного замовника або місцевого посередника. Уклали контракт і вперед.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:05

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма!

Гррошей для купівлі доляра мало. Винен НБУ, який гарненько підсушив ліквідність, і це перед наступним аукціоном.[/b]

Хоча вчора мали повернути купони за ОВДП, та був вихідний і гроші прийдуть лише сьогодні. А це 8 928 135 933,00 грн.
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-11-10
Здається сьогодні буде попит на завтрашнійй доляр для аукціону!
https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%B0 ... D1%82.docx

Хай щастить!


Интересно, в связи с завтрашним аукционом, чего будет больше - продажи доллара для покупки гривневых ОВГЗ, или продажи гривни для покупки валютных ОВГЗ?
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:10

  orest написав:Метал виріс в ціні, оскільки це продукція меткомбінатів, які орієнтовані на експорт і вони зараз втратили з 27,5 до 24,5 (відсотків 15) через курс, от і компенсують це на внутрішньому ринку (я цей феномен раніше уже описував, і, оскільки в них доля експорту більша, то на внутрішньому підняли не на 12-15% а на 20-25%). Ось і питання монополій і їх вседозволеності. І ще раз повторю, доки є попит по такій ціні і товар купують, доти ціну ніхто рухати не буде, ні у нас ні на любому іншому ринку.

Повністю підтримую. Ось де "собака зарита". Пригадую років сім тому, підприємство на якому я працював купляло сталеві труби у Словаччині, бо там було дешевше ніж в Україні від Пінчука чи Ахметова. хотілось би, щоб наші пересічні громадяни голосували "гривнею"... Але здебільшого саме через монополії вони просто не мають інших варіантів.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:27

  Realist написав:Подивіться на успіх всіх бізнесменів які в Україні мають вагу. Всі вони щось виробляють, але у них свій маркетинг та збут. За рахунок цього фірми розвиваються. Без власного збуту робота теж можлива, але це аутсорсинг на іноземного замовника або місцевого посередника.


Производство, оптовая торговля и розничная торговля - это совершенно разные типы бизнесов, с разной стратегией и подходами. Собственный сбыт давно ушел в прошлое, фирменные магазины имеются, но в целом просто как часть рекламного бюджета в основном. Есть какие-то редкие отклонения типа Рошен и то они существуют параллельно со сбытом в других торговых сетях.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:27

  orest написав:
Якщо у Вас зп складає 40-50% собівартості і це не дорогі ювелірні вироби ручної роботи чи кошики з лози або банні віники з дубового гілля, тоді це не добре.
метал виріс в ціні, оскільки це продукція меткомбінатів, які орієнтовані на експорт і вони зараз втратили з 27,5 до 24,5 (відсотків 15) через курс, от і компенсують це на внутрішньому ринку (я цей феномен раніше уже описував, і, оскільки в них доля експорту більша, то на внутрішньому підняли не на 12-15% а на 20-25%). Ось і питання монополій і їх вседозволеності. І ще раз повторю, доки є попит по такій ціні і товар купують, доти ціну ніхто рухати не буде, ні у нас ні на любому іншому ринку.


Ви оперуєте якимось книжковими поняттями. До чого тут продукція мет.комбінатів і те що я Вам описав?
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну почему именно в 2019 году ОВГЗ повлияли на курс, если и раньше объёмы продаж ОВГЗ были большие (в 2016г). Или то были валютные ОВГЗ?

Зображення[/quote]
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:33

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.11.2019.................2450,8917
Доллар прибавил 0.7 копейки.
Открылись на 5.5 копеек выше закрытия пятницы.
Сразу же начали спускаться, не спеша начинать активную торговлю. До 11 опустились на 3 копейки и простояли до 11-30. Только с этого времени начали активные операции, опустившись до 12 еще на копейку.
НБУ в пятницу не жадничал, выполнив только тонкую корректировку рынка, купив 2 млн.
Остатки на коррсчетах изменились слабо, но анализ ликвидности оказался интересным. НБУ провел внеплановое размещение депосертификатов в объеме почти 16 млрд. Почти вся эта сумма перетекла с суточных сертификатов, поэтому на остатках размещение не сказалось. Сертификаты размещены сроком на 7 дней, т.о. их погашение произойдет вместе с размещенными неделю тому назад, график сбит не будет.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
07.11.2019
Усього, млн дол. США 606.0
Объем очень большой, но это только объем предложения.
Регулятор в четверг выкупил 230 млн, т.о. чистый спрос составил 376 млн, что по нынешним меркам скромно.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:43

s0v7a
Добрый день,у вас как всегда мегадлинные посты ниочём,которые побеждают в голосовалке самых полезных,прямо 73% правильности коллективного разума на форумном уровне :lol:

Так как на счёт загальной ликвидности?

Какие показатели к ней относятся?

Может это средства на корсчетах и средства,которые загнаны принудительно\добровольно в депосертификаты НБУ?

Так вот общая ликвидность была на 8.11 это корсчета на утро 44563 и счета на депосертификатах это 86928,всего навсего 131491 лямов гривен.

Ваш пост уровня мегачухня подтолкнул меня проверить,а что там с ликвидностью,так вот ребятки ответственно заявляю,на лицо рекорд из всех рекордов!!!

Больше 115 ярдов я не видел показателя ликвидности,т.е. девальвация ноябрьская должна быть,денег\гривен море,вот для чего Нафтогаз наколядовал 500 лямов и давай их сливать на МБ,делать видимость изобилия валюты,девал душат наглым ревалом на корню,ну кто будет покупать,когда курс падает?

Я считаю это ошибкой,состояние психологии игроков на валютном рынке сейчас такое,что при достижении курса 26 выстроятся толпы желающих слиться,а у них логика такая,сейчас дотянем до нового года,а потом сезонность сама рассосётся и пойдут сдавать на подарочки.

Но это всё только догадки,какие выводы можно сделать из этого всего: НБУ как волк стоит на страже курса,все работают единым фронтом,короче поднять голову гидре девала никак не получится в ближайшие год это точно,ну а там будет видно по фундаментальным показателям)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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