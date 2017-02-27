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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 лис, 2019 12:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
24.50-24.60 черновцы
Додано: Пон 11 лис, 2019 12:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
важный фактор - спрос на валюту, он тесно связан с внутренним спросом внутри страны, т.е. с платежеспособностью населения.
Додано: Пон 11 лис, 2019 13:04
somilitark
Начните и Вы делиться регулярно своими познаниями с форуманнами и вам тоже начнут ставить плюсы.
Сорри за оффтоп.
Додано: Пон 11 лис, 2019 13:07
Возможно,но какая нах платёжеспособность?
Вся платёжеспособность это слить заработанную валюту за кордоном и тут покутить.
Цены растут,особенно услуги,мясо и молочка пошла в очередной отрыв от реальности.
Пенсии за гранью выживания,2 или 3000 грн в месяц это что-то на уровне концлагерь 21-го века,зарплаты массово 7-8-10-12 тысяч,плюс часы работы везде удлиняются,почему переводы заробитчан растут? А что тут делать,на стройках и дальнобойщиком в Европе можно 1000+ евро сделать,а у нас зарплаты сейчас реально снижаются ибо работать надо больше и очень продуктивно,а платить хотят,как говорил ДС: помазать мокрым ватным тампоном по губам умирающему от жажды.
Так что внутренний спрос в коме,особенно смешно выглядит статистика от Госстата,оптовая торговля падает,а розница растёт на 10 и больше процентов,как такое может быть???
Болото короче,а нищими легко управлять,никаких прорывов в экономике не будет,да и падений\обвалов тоже.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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