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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2666266726682669

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 347
Не нижче 24.50
55%
192
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

24.50-24.60 черновцы
витя
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:Но это всё только догадки,какие выводы можно сделать из этого всего: НБУ как волк стоит на страже курса,все работают единым фронтом,короче поднять голову гидре девала никак не получится в ближайшие год это точно,ну а там будет видно по фундаментальным показателям)
важный фактор - спрос на валюту, он тесно связан с внутренним спросом внутри страны, т.е. с платежеспособностью населения.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:04

somilitark
Начните и Вы делиться регулярно своими познаниями с форуманнами и вам тоже начнут ставить плюсы.
Сорри за оффтоп.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:07

  vitaliian написав:
  somilitark написав:Но это всё только догадки,какие выводы можно сделать из этого всего: НБУ как волк стоит на страже курса,все работают единым фронтом,короче поднять голову гидре девала никак не получится в ближайшие год это точно,ну а там будет видно по фундаментальным показателям)
важный фактор - спрос на валюту, он тесно связан с внутренним спросом внутри страны, т.е. с платежеспособностью населения.


Возможно,но какая нах платёжеспособность?
Вся платёжеспособность это слить заработанную валюту за кордоном и тут покутить.

Цены растут,особенно услуги,мясо и молочка пошла в очередной отрыв от реальности.

Пенсии за гранью выживания,2 или 3000 грн в месяц это что-то на уровне концлагерь 21-го века,зарплаты массово 7-8-10-12 тысяч,плюс часы работы везде удлиняются,почему переводы заробитчан растут? А что тут делать,на стройках и дальнобойщиком в Европе можно 1000+ евро сделать,а у нас зарплаты сейчас реально снижаются ибо работать надо больше и очень продуктивно,а платить хотят,как говорил ДС: помазать мокрым ватным тампоном по губам умирающему от жажды.
Так что внутренний спрос в коме,особенно смешно выглядит статистика от Госстата,оптовая торговля падает,а розница растёт на 10 и больше процентов,как такое может быть???

Болото короче,а нищими легко управлять,никаких прорывов в экономике не будет,да и падений\обвалов тоже.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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  #<1 ... 2666266726682669
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