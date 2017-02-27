Додано: Пон 11 лис, 2019 14:11

...история, что давным-давно случилась в одной вымышленной стране, во главе которой стоял молодой правитель. Называли его на английский манер "Зе Царь". Почему по-английски? Ну, во-первых, "элита" в этой стране состояла сплошь из англоманов. Вместо разговоров, они коммуницировали, встречались не в назначенном месте, а на локациях, людей заинтересованных величали стейкхолдерами, и при первом же удобном случае, так и норовили украсить свою речь заумными англицизмами...Так вот, этот самый "Зе Царь", как и многие его августейшие собратья, все боялся, что его с трона скинут. Традиция эта, с дворцовыми переворотами связанная, давняя, во все времена во всех странах случалась. Да, хотя бы, Ивана Грозного вспомните, с сыном. На все супостат самодержавный был готов, лишь бы власть сохранить. Короче, чтобы не доводить до крайних мер, как с Грозным, решил наш Помазанник божий набрать себе в помощь душ родственных и ни на что, кроме шуток веселых, фантазий буйных да речей громких не годных. Чтобы угрозы они ему не представляли, команды выполняли, а о большем ни-ни, даже в страшном сне не помышляли.Задача несложная, таких кандидатов в его царстве оказалось пруд пруди, ведь те, кто поумнее да поэнергичнее, уже давно за тридевять земель удрали. Конечно, в свиту удалось просочиться и нескольким умелым казнокрадам, но это уж дань национальным традициям, куда от них денешься. Да и "Зе Царю"-то все равно, на Скипетр царский с Державой эти лиходеи не претендовали, а все больше золотишко себе в карманы гребли, да и все. Страна ведь богатая была. Сколько ее не грабили, все держалась как-то…За хозяйство царское молодого министра поставил отвечать. Высокого, красивого, с бородой русой. Настоящий "П-министр"! От слова Первый, или Послушный, а может и Порядочный, - разные версии есть. Хотя, некоторые злые языки говорили, что "П" это от слова "Придумка". Уж больно "П-министр" придумывать любил.Не успел он на должность вступить, как начал из палат своих министерских рассказывать, что хозяйство, которое ему "Зе Царь" вверил, в ближайшие пять лет аж на 40% вырастет. Надо ж такое нафантазировать, на ровном-то месте. А народ в те далекие времена не очень грамотный был, считать не все умели, все больше на веру воспринимали. Ну, сорок, так сорок. Поверили…Если раньше свита бодро кричала "Сорок", то сейчас от этих сорока по дворцовым палатам лишь эхо гуляет: "Рок, рок, рок…". Злой или добрый не знаю, но "Д-министр" сотоварищи начал рассказывать, что в следующем году хозяйство в "Зе Царстве" на 3,7% вырастет, потом на 3,8%, а еще через год на 4,1%. Накопительным итогом получается 12.1%. Была у них еще одна басня, оптимистичная, и согласно ей, если улыбнется удача, хотя непонятно за что и когда, то рост этот будет выглядеть чуть получше: 4,8%, 5,5% и 6,5%, всего – 17,8%...Ну, а в сказочной стране и даже за ее кордонами поползли слухи, что "Зе Царь" вместе со свитой своею не совсем знает, что делать. Указов-то разных уйму насочиняли, а что с ними делать, никто не знает. Оказались они не мудростью державной, а фантазией хмельною. Когда увидели, что народ не всем указам рад, отменили их вскорости, чтобы любовь народная не ослабела. А купцы заморские от этого еще больше запутались...И выяснилось потом, что шла страна не к "грани прорыва", а к "краю обрыва". А когда пришли, то свита царская, как водится, разбежалась. Оказалось, что каких преданных не выбирай, а умных они все равно не заменят.