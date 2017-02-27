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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 лис, 2019 12:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
24.50-24.60 черновцы
Додано: Пон 11 лис, 2019 12:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
важный фактор - спрос на валюту, он тесно связан с внутренним спросом внутри страны, т.е. с платежеспособностью населения.
Додано: Пон 11 лис, 2019 13:04
somilitark
Начните и Вы делиться регулярно своими познаниями с форумчанами и вам тоже начнут ставить плюсы.
Сорри за оффтоп.
Востаннє редагувалось Danik в Пон 11 лис, 2019 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 лис, 2019 13:07
Возможно,но какая нах платёжеспособность?
Вся платёжеспособность это слить заработанную валюту за кордоном и тут покутить.
Цены растут,особенно услуги,мясо и молочка пошла в очередной отрыв от реальности.
Пенсии за гранью выживания,2 или 3000 грн в месяц это что-то на уровне концлагерь 21-го века,зарплаты массово 7-8-10-12 тысяч,плюс часы работы везде удлиняются,почему переводы заробитчан растут? А что тут делать,на стройках и дальнобойщиком в Европе можно 1000+ евро сделать,а у нас зарплаты сейчас реально снижаются ибо работать надо больше и очень продуктивно,а платить хотят,как говорил ДС: помазать мокрым ватным тампоном по губам умирающему от жажды.
Так что внутренний спрос в коме,особенно смешно выглядит статистика от Госстата,оптовая торговля падает,а розница растёт на 10 и больше процентов,как такое может быть???
Болото короче,а нищими легко управлять,никаких прорывов в экономике не будет,да и падений\обвалов тоже.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 11 лис, 2019 13:11
А я молчу?
Я тут 10 лет и у меня их достаточно,плюс я вышел из того возраста,когда мне для полного счастья нужна липовая виртуальная медаль и плюсы от Юры 61 и Доллярчика
Имелся ввиду тот факт,что толпа не видит сути,а готова читать мегадлинные посты ниочём,уверенно понимая,что она ничего не понимает
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 11 лис, 2019 13:45
s0v7a
Спасибо что обнаружили внеплановый аукцион двухнедельных сертификатов который привлекли на 7 дней.
А я писал что горячих денег после аукциона Минфина оказалось около 14 млрд , и не мог понять куда же эта масса пойдет. Вот теперь все выснилось, эта масса пока на счете в НБУ полежит и скорее всего 26 ноября пойдет в 4х летние ОВГЗ
Живите своим умом!
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:07
повністю із вами погоджуюсь
Я не про 2-гі, 3-ті "руки" чи роздріб. А саме про так званий "Торговий дім" або власний відділ збуту чи маркетингу який домовляється із іншими компаніями (b2b), оптовиками, супермаркетами, та всіма іншими. І от наявність якісного "торгового дому" критично важливий параметр для будь якого виробника.
Але на жаль, як свідчить практика, багато малих та середніх бізнесменів "замикають" всі ці функції на себе. Відповідно фірма розвивається до того моменту поки у власника вистачає часу та зусиль все вирішувати. А далі починається "болото". Фірма не зникає бо продукт і маржа хороші, але і не розвивається через описані вище причини.
Перепрошую за офтоп. По курсу як бачите топчемо болото. В низ не можна, а вгору не хочемо. Франківсь 24,45/24,65. Маржа доволі велика як для чітко визначеного тренду. Якщо цей тренд дійсно існує.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:11
Сказка о Зе Царе
...
история, что давным-давно случилась в одной вымышленной стране, во главе которой стоял молодой правитель. Называли его на английский манер "Зе Царь". Почему по-английски? Ну, во-первых, "элита" в этой стране состояла сплошь из англоманов. Вместо разговоров, они коммуницировали, встречались не в назначенном месте, а на локациях, людей заинтересованных величали стейкхолдерами, и при первом же удобном случае, так и норовили украсить свою речь заумными англицизмами...
Так вот, этот самый "Зе Царь", как и многие его августейшие собратья, все боялся, что его с трона скинут. Традиция эта, с дворцовыми переворотами связанная, давняя, во все времена во всех странах случалась. Да, хотя бы, Ивана Грозного вспомните, с сыном. На все супостат самодержавный был готов, лишь бы власть сохранить. Короче, чтобы не доводить до крайних мер, как с Грозным, решил наш Помазанник божий набрать себе в помощь душ родственных и ни на что, кроме шуток веселых, фантазий буйных да речей громких не годных. Чтобы угрозы они ему не представляли, команды выполняли, а о большем ни-ни, даже в страшном сне не помышляли.
Задача несложная, таких кандидатов в его царстве оказалось пруд пруди, ведь те, кто поумнее да поэнергичнее, уже давно за тридевять земель удрали. Конечно, в свиту удалось просочиться и нескольким умелым казнокрадам, но это уж дань национальным традициям, куда от них денешься. Да и "Зе Царю"-то все равно, на Скипетр царский с Державой эти лиходеи не претендовали, а все больше золотишко себе в карманы гребли, да и все. Страна ведь богатая была. Сколько ее не грабили, все держалась как-то…
За хозяйство царское молодого министра поставил отвечать. Высокого, красивого, с бородой русой. Настоящий "П-министр"! От слова Первый, или Послушный, а может и Порядочный, - разные версии есть. Хотя, некоторые злые языки говорили, что "П" это от слова "Придумка". Уж больно "П-министр" придумывать любил.
Не успел он на должность вступить, как начал из палат своих министерских рассказывать, что хозяйство, которое ему "Зе Царь" вверил, в ближайшие пять лет аж на 40% вырастет. Надо ж такое нафантазировать, на ровном-то месте. А народ в те далекие времена не очень грамотный был, считать не все умели, все больше на веру воспринимали. Ну, сорок, так сорок. Поверили…
Если раньше свита бодро кричала "Сорок", то сейчас от этих сорока по дворцовым палатам лишь эхо гуляет: "Рок, рок, рок…". Злой или добрый не знаю, но "Д-министр" сотоварищи начал рассказывать, что в следующем году хозяйство в "Зе Царстве" на 3,7% вырастет, потом на 3,8%, а еще через год на 4,1%. Накопительным итогом получается 12.1%. Была у них еще одна басня, оптимистичная, и согласно ей, если улыбнется удача, хотя непонятно за что и когда, то рост этот будет выглядеть чуть получше: 4,8%, 5,5% и 6,5%, всего – 17,8%...
Ну, а в сказочной стране и даже за ее кордонами поползли слухи, что "Зе Царь" вместе со свитой своею не совсем знает, что делать. Указов-то разных уйму насочиняли, а что с ними делать, никто не знает. Оказались они не мудростью державной, а фантазией хмельною. Когда увидели, что народ не всем указам рад, отменили их вскорости, чтобы любовь народная не ослабела. А купцы заморские от этого еще больше запутались...
И выяснилось потом, что шла страна не к "грани прорыва", а к "краю обрыва". А когда пришли, то свита царская, как водится, разбежалась. Оказалось, что каких преданных не выбирай, а умных они все равно не заменят.
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Модератор прийди!
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:31
Завтра-послезавтра инвесторы в восточноевропейскую резервную ОВГЗ валюту продавят курс к краткосрочной цели.
Шаг от нбу думаю будет стандартный 10-15 копеек в день.
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