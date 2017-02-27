hamster bear
Не зовсім офтоп, а мовою алегорії пояснюється, що 40% ВВП зростання при планових показниках КМУ на найближчі 3-роки - це не більше, ніж казка.
А звідси і ризики для економіки та курсу
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:59
hamster bear
Не зовсім офтоп, а мовою алегорії пояснюється, що 40% ВВП зростання при планових показниках КМУ на найближчі 3-роки - це не більше, ніж казка.
А звідси і ризики для економіки та курсу
Востаннє редагувалось V2 в Пон 11 лис, 2019 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 лис, 2019 15:48
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............11.11.2019...........12.11.2019
дата розрахунку...........08.11.2019...........11.11.2019
Долар США..................2450,1887............2451,1018
После полудня доллар прибавил еще 0.2 копейки. Вся дневная динамика получилась меньше копейки.
Открылись на 5.5 копеек выше закрытия пятницы.
Сразу же начали спускаться, не спеша начинать активную торговлю. До 11 опустились на 3 копейки и простояли до 11-30. Только с этого времени начали активные операции, опустившись до 12 еще на копейку.
К 12-30 на копейку отскочили, после чего надолго остановились. Только после 15 вяло обозначили движение, опустившись на копейку. После этого снова остановились.
Официальный курс встретили уровнями 24.5000 - 24.5200. За день котировки потеряли 4 копейки относительно уровней открытия и прибавили 1.5 копейки относительно закрытия пятницы. После полудня стояли очень узко.
Этот день в истории:
2017 - 2651.67 (-200)
2018 - 2789.16 (-338)
2016 - 2563.03
2015 - 2275.69
Додано: Пон 11 лис, 2019 15:54
Риска на самом деле немного, либо обвал мировых финансовых рынков и отток капитала риск инвесторов, либо политический кризис и приход к власти неадекватов, вроде леры в угги, микилы пахла и, из реальных вариантов, бабы с косой.
Во всех остальных раскладах, стон загнанных аленей, сдающих свои захомяченные по 29 кубышки, будет только нарастать.
Додано: Пон 11 лис, 2019 15:54
Додано: Пон 11 лис, 2019 15:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интересно, в ближайшие 3-5 лет курс достигнет хотя бы 29 -30, или наоборот, будет только снижаться?
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:04
escobar Да уж! Я сам, как тот алень, в последние 3 года нагреб не одну тысячу баксов по курсу от 27 до 28,1 ! Сейчас думаю, зачем так спешил, дарагой!
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Очень было бы интересно увидеть местные разговоры, если б сейчас было б 30 или 32, или 35. Особенно гривнепатриотов.
И причины, обосновывающие этот курс, тоже с легкостью находились бы. И количество размещенных ОВГЗ тоже врядли меньше было б
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 11 лис, 2019 16:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:10
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:11
fin, да я сам, справедливости ради, не совладал с вибрацией пятой точки и полностью зафиксировал 9 месячную прибыль в депо в сентябре по 24,5-25, теперь вот кошки на душе скребут..
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