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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2667266826692670

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 348
Не нижче 24.50
55%
193
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 348
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:59

hamster bear
Не зовсім офтоп, а мовою алегорії пояснюється, що 40% ВВП зростання при планових показниках КМУ на найближчі 3-роки - це не більше, ніж казка.
А звідси і ризики для економіки та курсу ;)
Востаннє редагувалось V2 в Пон 11 лис, 2019 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:48

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............11.11.2019...........12.11.2019
дата розрахунку...........08.11.2019...........11.11.2019
Долар США..................2450,1887............2451,1018
После полудня доллар прибавил еще 0.2 копейки. Вся дневная динамика получилась меньше копейки.
Открылись на 5.5 копеек выше закрытия пятницы.
Сразу же начали спускаться, не спеша начинать активную торговлю. До 11 опустились на 3 копейки и простояли до 11-30. Только с этого времени начали активные операции, опустившись до 12 еще на копейку.
К 12-30 на копейку отскочили, после чего надолго остановились. Только после 15 вяло обозначили движение, опустившись на копейку. После этого снова остановились.
Официальный курс встретили уровнями 24.5000 - 24.5200. За день котировки потеряли 4 копейки относительно уровней открытия и прибавили 1.5 копейки относительно закрытия пятницы. После полудня стояли очень узко.

Этот день в истории:
2017 - 2651.67 (-200)
2018 - 2789.16 (-338)

2016 - 2563.03
2015 - 2275.69
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:54

  somilitark написав:
  V2 написав:hamster bear
Не зовсім офтом, а мовою алегорії пояснюється, що 40% ВВП зростання при планових показниках КМУ на найближчі 3-роки - це не більше, ніж казка.
А звідси і ризики для економіки та курсу ;)


Может Вам пора уже тоже взрослеть и понимать,что кино для 73% и реальность это как говорят разные вещи?

А какие риски для курса?

На моменте куча намалёваного бабла в мире,запускают 7-ми и 10-ти летки ОВГЗ и сюда заходит 5 или 10 ярдов баксов,что будет с курсом?

Риска на самом деле немного, либо обвал мировых финансовых рынков и отток капитала риск инвесторов, либо политический кризис и приход к власти неадекватов, вроде леры в угги, микилы пахла и, из реальных вариантов, бабы с косой.

Во всех остальных раскладах, стон загнанных аленей, сдающих свои захомяченные по 29 кубышки, будет только нарастать.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:54

  odessit2007 написав:7
24.55-24.56/24.60-24.63

пишут, что вьетнам выживают с 7 ?
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 15:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно, в ближайшие 3-5 лет курс достигнет хотя бы 29 -30, или наоборот, будет только снижаться?
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:04

escobar Да уж! Я сам, как тот алень, в последние 3 года нагреб не одну тысячу баксов по курсу от 27 до 28,1 ! Сейчас думаю, зачем так спешил, дарагой!
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Очень было бы интересно увидеть местные разговоры, если б сейчас было б 30 или 32, или 35. Особенно гривнепатриотов. :D

И причины, обосновывающие этот курс, тоже с легкостью находились бы. :mrgreen: И количество размещенных ОВГЗ тоже врядли меньше было б
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 11 лис, 2019 16:10, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:10

  Alex2007 написав:Очень было бы интересно увидеть местные разговоры, если б сейчас было б 30 или 32, или 35. Особенно гривнепатриотов. :D

И причины, обосновывающие этот курс тоже с легкостью находились бы. :mrgreen:

Думаешь мы просто так переметнулись в гривнепатриоты? :o
escobar
 
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