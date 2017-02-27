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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2668266926702671

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 349
Не нижче 24.50
56%
194
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 349
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как бывший главный бухгалтер,скажу,что такое периодически случалось,случается и будет случаться.Тем более, Приватбанк.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:39

fler
Украинцы застопорили на час онлайн-платежи крупнейшего банка страны "ПриватБанка" из-за массовой оплаты товаров в ходе большой распродажи, традиционно проводимой 11 ноября крупнейшими торговыми онлайн-площадками Китая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, из-за массового наплыва платежей они автоматически выстроились в очередь, которая была обработана в течение часа. При этом в банке подчеркнули, что речь не идет о сбое сервисов.

В Китае 11 ноября последние несколько лет проводится Всемирный день шопинга, в ходе которого онлайн-ритейлеры Alibaba Group, Taobao, AliExpress, Banggood, JD и GearBest предоставляют значительные скидки на свои товары.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:42

Приват просто не пополнил депозит в МПС
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 16:49

  fin написав:escobar Да уж! Я сам, как тот алень, в последние 3 года нагреб не одну тысячу баксов по курсу от 27 до 28,1 ! Сейчас думаю, зачем так спешил, дарагой!


девальвация случилась 2014 - 2015 года
облом у всех получился, так как все подумали, что это для украины такая девальвация в связи с майданом, а она во всех странах третьего мира произошла (и в Рашестане тоже)
Надо было благоразумно подождать годика три, ошибка вышла и может быть сильная. Падения бака реально до 16 (90% вероятность) в течении 3-х лет следующих. А вероятность чёрного лебедя 10% соответственно, а то и ниже.
Вот когда спешка вредна...
Но кто знал. Была и есть война на востоке Украины.
Кто ж знал, что нахлынет орда нерезов с мешками баксов в воюющую страну.
Нелогично, абсурдно. Кто ж мог предположить такое?
Никто в здравом уме.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:00

  fler написав:В Приватбанке сбой. Платежи не проходят и не только. Кто в курсе дела - что случилось и когда исправят :roll:


C 10:00 по Киеву начался день скидок на али, вот оплата через Приват и прилегла отдохнуть. До обеда так и не поднялась, позже не пробовал
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:38

  Patrick написав:fler
Украинцы застопорили на час онлайн-платежи крупнейшего банка страны "ПриватБанка" из-за массовой оплаты товаров в ходе большой распродажи, традиционно проводимой 11 ноября крупнейшими торговыми онлайн-площадками Китая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, из-за массового наплыва платежей они автоматически выстроились в очередь, которая была обработана в течение часа. При этом в банке подчеркнули, что речь не идет о сбое сервисов.

В Китае 11 ноября последние несколько лет проводится Всемирный день шопинга, в ходе которого онлайн-ритейлеры Alibaba Group, Taobao, AliExpress, Banggood, JD и GearBest предоставляют значительные скидки на свои товары.


Холодающие и недоедающие....
lrs7719
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