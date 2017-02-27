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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:37
Как бывший главный бухгалтер,скажу,что такое периодически случалось,случается и будет случаться.Тем более, Приватбанк.
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fin
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Додано: Пон 11 лис, 2019 16:39
fler
Украинцы застопорили на час онлайн-платежи крупнейшего банка страны "ПриватБанка" из-за массовой оплаты товаров в ходе большой распродажи, традиционно проводимой 11 ноября крупнейшими торговыми онлайн-площадками Китая.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, из-за массового наплыва платежей они автоматически выстроились в очередь, которая была обработана в течение часа. При этом в банке подчеркнули, что речь не идет о сбое сервисов.
В Китае 11 ноября последние несколько лет проводится Всемирный день шопинга, в ходе которого онлайн-ритейлеры Alibaba Group, Taobao, AliExpress, Banggood, JD и GearBest предоставляют значительные скидки на свои товары.
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Patrick
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Додано: Пон 11 лис, 2019 16:42
Приват просто не пополнил депозит в МПС
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 11 лис, 2019 16:49
fin написав:escobar
Да уж! Я сам, как тот алень, в последние 3 года нагреб не одну тысячу баксов по курсу от 27 до 28,1 ! Сейчас думаю, зачем так спешил, дарагой!
девальвация случилась 2014 - 2015 года
облом у всех получился, так как все подумали, что это для украины такая девальвация в связи с майданом, а она во всех странах третьего мира произошла (и в Рашестане тоже)
Надо было благоразумно подождать годика три, ошибка вышла и может быть сильная. Падения бака реально до 16 (90% вероятность) в течении 3-х лет следующих. А вероятность чёрного лебедя 10% соответственно, а то и ниже.
Вот когда спешка вредна...
Но кто знал. Была и есть война на востоке Украины.
Кто ж знал, что нахлынет орда нерезов с мешками баксов в воюющую страну.
Нелогично, абсурдно. Кто ж мог предположить такое?
Никто в здравом уме.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 17:00
fler написав:
В Приватбанке сбой. Платежи не проходят и не только. Кто в курсе дела - что случилось и когда исправят
C 10:00 по Киеву начался день скидок на али, вот оплата через Приват и прилегла отдохнуть. До обеда так и не поднялась, позже не пробовал
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Додано: Пон 11 лис, 2019 17:38
Patrick написав:fler
Украинцы застопорили на час онлайн-платежи крупнейшего банка страны "ПриватБанка" из-за массовой оплаты товаров в ходе большой распродажи, традиционно проводимой 11 ноября крупнейшими торговыми онлайн-площадками Китая.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, из-за массового наплыва платежей они автоматически выстроились в очередь, которая была обработана в течение часа. При этом в банке подчеркнули, что речь не идет о сбое сервисов.
В Китае 11 ноября последние несколько лет проводится Всемирный день шопинга, в ходе которого онлайн-ритейлеры Alibaba Group, Taobao, AliExpress, Banggood, JD и GearBest предоставляют значительные скидки на свои товары.
Холодающие и недоедающие....
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