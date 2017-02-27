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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как бывший главный бухгалтер,скажу,что такое периодически случалось,случается и будет случаться.Тем более, Приватбанк.
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:39
fler
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:42
Приват просто не пополнил депозит в МПС
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 11 лис, 2019 16:49
девальвация случилась 2014 - 2015 года
облом у всех получился, так как все подумали, что это для украины такая девальвация в связи с майданом, а она во всех странах третьего мира произошла (и в Рашестане тоже)
Надо было благоразумно подождать годика три, ошибка вышла и может быть сильная. Падения бака реально до 16 (90% вероятность) в течении 3-х лет следующих. А вероятность чёрного лебедя 10% соответственно, а то и ниже.
Вот когда спешка вредна...
Но кто знал. Была и есть война на востоке Украины.
Кто ж знал, что нахлынет орда нерезов с мешками баксов в воюющую страну.
Нелогично, абсурдно. Кто ж мог предположить такое?
Никто в здравом уме.
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:00
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:38
Холодающие и недоедающие....
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То такими були до виборів))
"Кількість замовлень українців із AliExpress за 10 місяців цього року зросла на 70%. Це вивело Україну на 2 місце за темпами зростання на маркетплейсі. За загальною вартістю проданих товарів на AliExpress у 2019 році Україна ввійшла у Топ-10 країн світу."
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:53
2 бакса !!!!!!
Живите своим умом!
Додано: Пон 11 лис, 2019 17:58
Одно другому не мешает)))
Я как-то шёл пешком,невольно подслушал разговор молодой мамы с дочерью школьницой,маленькой,примерно 1-й или 2-й класс,так вот в чём суть,мать забрала видимо со школы ребёнка и они наверное шли домой,дочка просит у матери,мама а давай зайдём по дороге в магазин и ты мне купишь булочку или пирожное,на что мать,явно возбудившись и разнерничавшись отвечала,что надо соблюдать диету(мама наверное от силы 40 кг),пользы никакой от этой затеи,только деньги потратим зря,ты за 5 минут съешь это пирожное и забудешь о нём,лучше сэкономить деньги и будем собирать на хорошую одежду,на приличный телефон,это увидят люди,ты должна соответствовать и быть красивой во всём и всегда.
Ребёнок не унимался и просил дальше,расплакался и повторял,что он хочет кушать,мама сначала более резко отвечала,но так как дочь не слушала,то потом добавила,что вопрос закрыт,на выходных ты пойдёшь к бабушке,у неё проси такие вещи,я тебе еды не куплю,думаю дома будет не намного лучше ситуация.
Как думаете,это единичный случай?
А потом удивляемся,откуда столько дорогих авто явно не по доходам,откуда тяга к айфонам у откровенно бедных людей,то что не видят люди,можно не покупать,главное же казаться,а не быть на самом деле.
По курсу,болото до весны,а там уже 23 или 24,что-то в этом диапазоне короче до августа.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:12
Та согласен, конечно не единичен. Добавлю, что если б сейчас кредиты в долларах давали - то уже б напахали в две руки и опять приучались "к европейским стандартам" "шоб как у людей" и т.д. . Да что там говорить - достаточно глянуть как цветут и пахнут всякие "швыдкогроши" и другой шлак...
А болото оно ожидается не только по курсу.
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