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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26702671267226732674>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 350
Не нижче 24.50
56%
195
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:17

  Mazay256 написав:
  fler написав:В Приватбанке сбой. Платежи не проходят и не только. Кто в курсе дела - что случилось и когда исправят :roll:


C 10:00 по Киеву начался день скидок на али, вот оплата через Приват и прилегла отдохнуть. До обеда так и не поднялась, позже не пробовал


станом на 17 00 теж НЕ працювало
:mrgreen:
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:18

  somilitark написав:
  lrs7719 написав:
Холодающие и недоедающие....


Одно другому не мешает)))

Я как-то шёл пешком,невольно подслушал разговор молодой мамы с дочерью школьницой,маленькой,примерно 1-й или 2-й класс,так вот в чём суть,мать забрала видимо со школы ребёнка и они наверное шли домой,дочка просит у матери,мама а давай зайдём по дороге в магазин и ты мне купишь булочку или пирожное,на что мать,явно возбудившись и разнерничавшись отвечала,что надо соблюдать диету(мама наверное от силы 40 кг),пользы никакой от этой затеи,только деньги потратим зря,ты за 5 минут съешь это пирожное и забудешь о нём,лучше сэкономить деньги и будем собирать на хорошую одежду,на приличный телефон,это увидят люди,ты должна соответствовать и быть красивой во всём и всегда.
Ребёнок не унимался и просил дальше,расплакался и повторял,что он хочет кушать,мама сначала более резко отвечала,но так как дочь не слушала,то потом добавила,что вопрос закрыт,на выходных ты пойдёшь к бабушке,у неё проси такие вещи,я тебе еды не куплю,думаю дома будет не намного лучше ситуация.

Как думаете,это единичный случай?

А потом удивляемся,откуда столько дорогих авто явно не по доходам,откуда тяга к айфонам у откровенно бедных людей,то что не видят люди,можно не покупать,главное же казаться,а не быть на самом деле.

По курсу,болото до весны,а там уже 23 или 24,что-то в этом диапазоне короче до августа.
Смотрел со стороны за постами данного товарища.Но сегодня,уважаемый,вас просто рвёт!)Запомним ваш пост и прогноз до августа!Вы случайно не из 95 квартала?Уж больно риторика похожа.Ключевая фраза:Вы мне верьте!)Курс стабилен только до решения по Привату!И больше никаких факторов нет!Будет решение и тогда хоть трава не расти!Как любит говаривать маленький шизофреник-,это просто,как апельсин.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:23

  lrs7719 написав:Та согласен, конечно не единичен. Добавлю, что если б сейчас кредиты в долларах давали - то уже б напахали в две руки и опять приучались "к европейским стандартам" "шоб как у людей" и т.д. . Да что там говорить - достаточно глянуть как цветут и пахнут всякие "швыдкогроши" и другой шлак...
А болото оно ожидается не только по курсу.

Финансовая грамотность это отдельный разговор,я вот не могу понять,как можно кормить швыдкогроши с их 300-1000% годовых,тут депо в бумаге 14% в год и то думаешь сколько вопросов может возникнуть.

А тут оказывается не зазорно взять кабалу,главное чтобы люди не смеялись над старым самсунгом на работе.
Психологически в основном у нас больная нация понтовиков неадекватов,реально многие не поняли даже в 30 и 40 лет,что взрослая жизнь это боль(с) и постоянная работа над собой,кто не имеет капитала влечёт относительно жалкое существование навсегда.

Болото у нас почти во всех сферах жизни,но наверное плюс в том,что ему ухудшаться особо некуда и мы уже не падаем. 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:27

Антипаника :)

Хоть и оффтоп, но после прокатившейся тут недавно волны паники, надеюсь, некоторым станет спокойнее:
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/397039.html
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:27

somilitark Могу даже предположить,что вы из секты любителей положить на депозит под проценты.Может быть погоролец таких "надёжных"учереждений как Надра и Андреевский.История вас ничему не учит.А затем удивляемся истерикам "верните курс по 8".У курса гривны,как и у рашисткой рупии дна нет.Есть группа товарищей,которая в ручном режиме ставит нужные курсы.Вы из тех товарищей?Если нет,то ваш прогноз это даже не 50 на 50.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:30

  Дед Мороз написав:Смотрел со стороны за постами данного товарища.Но сегодня,уважаемый,вас просто рвёт!)Запомним ваш пост и прогноз до августа!Вы случайно не из 95 квартала?Уж больно риторика похожа.Ключевая фраза:Вы мне верьте!)Курс стабилен только до решения по Привату!И больше никаких факторов нет!Будет решение и тогда хоть трава не расти!Как любит говаривать маленький шизофреник-,это просто,как апельсин.


ДС тоже кстати говорил,просто как апельсин.

Вы не теряйте самообладание,ну не угадали с курсом,так вы же мужик,значит не распускайте язык,я тоже не угадал и что? Повеситься?

А по Привату батенька вы ошиблись,хотел бы ИВК уже давно забрал бы,просто на Западе доходчиво растолковали команде 95,что после такого решения,наглого и тупого,будут очень плохие последствия,в том числе помогут развернуть толпу нерезов в обратном направлении от ОВГЗ.
Вот поэтому и тянут с Приватом,и хочется и очень колется.
Хотя думаю можно было бы забирать,просто ставки придётся поднять по бондам правительства,а на Западе всё как обычно закончится глубокой озабоченностью :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:31

  somilitark написав:
  lrs7719 написав:
Холодающие и недоедающие....


Одно другому не мешает)))

Я как-то шёл пешком,невольно подслушал разговор молодой мамы с дочерью школьницой,маленькой,примерно 1-й или 2-й класс,так вот в чём суть,мать забрала видимо со школы ребёнка и они наверное шли домой,дочка просит у матери,мама а давай зайдём по дороге в магазин и ты мне купишь булочку или пирожное,на что мать,явно возбудившись и разнерничавшись отвечала,что надо соблюдать диету(мама наверное от силы 40 кг),пользы никакой от этой затеи,только деньги потратим зря,ты за 5 минут съешь это пирожное и забудешь о нём,лучше сэкономить деньги и будем собирать на хорошую одежду,на приличный телефон,это увидят люди,ты должна соответствовать и быть красивой во всём и всегда.
Ребёнок не унимался и просил дальше,расплакался и повторял,что он хочет кушать,мама сначала более резко отвечала,но так как дочь не слушала,то потом добавила,что вопрос закрыт,на выходных ты пойдёшь к бабушке,у неё проси такие вещи,я тебе еды не куплю,думаю дома будет не намного лучше ситуация.

Как думаете,это единичный случай?



Я б на месте твоего командира посрывал тебе лычки и уволил как бесперспективного для дальнейшего прохождения службы. Выдохся и полностью угас. Потерял ориентацию в пространстве и в обществе.
У меня в ресторанчиках и в кафюшках на Подоле, когда 100-й лицей заканчивает уроки, сплошные расфуфыренные мамки обедают своих чад и сами обедают … Уже даже дома обеды ленятся готовить … И правильно и достойно делают. Так подобает членам клуба золотого миллиарда. Нельзя красоту и силы отдавать кухне. Надо приберечь их на вечер мужьям и бойфрендам. Обед с ребенком с ресторанчике обойдется всего каких-то 500-1000 грн.!
Но предполагаю, что мой проницательный читатель из числа тупой упоротой ваты тут же завопит, а отъедь и посмотри, что в 100 км от Киева!
На это докладываю.
У меня в селе сосед справа и сосед слева. Оба купили своим 20-летним чадам квартиры в Полтаве. В какие это времена такое было! О таком украинские крестьяне никогда раньше и не мечтали. Зажил народ.
А тебе, позорному педофилу, продолжают мерещиться голодные девочки на улицах!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:32

  somilitark написав:
  Дед Мороз написав:Смотрел со стороны за постами данного товарища.Но сегодня,уважаемый,вас просто рвёт!)Запомним ваш пост и прогноз до августа!Вы случайно не из 95 квартала?Уж больно риторика похожа.Ключевая фраза:Вы мне верьте!)Курс стабилен только до решения по Привату!И больше никаких факторов нет!Будет решение и тогда хоть трава не расти!Как любит говаривать маленький шизофреник-,это просто,как апельсин.


ДС тоже кстати говорил,просто как апельсин.

Вы не теряйте самообладание,ну не угадали с курсом,так вы же мужик,значит не распускайте язык,я тоже не угадал и что? Повеситься?

А по Привату батенька вы ошиблись,хотел бы ИВК уже давно забрал бы,просто на Западе доходчиво растолковали команде 95,что после такого решения,наглого и тупого,будут очень плохие последствия,в том числе помогут развернуть толпу нерезов в обратном направлении от ОВГЗ.
Вот поэтому и тянут с Приватом,и хочется и очень колется.
Хотя думаю можно было бы забирать,просто ставки придётся поднять по бондам правительства,а на Западе всё как обычно закончится глубокой озабоченностью :lol:
Вот пока тянут,то и курс на низах.Мы прекрасно друг друга поняли.Будет решение-и курс будет другим.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:32

  Дед Мороз написав:somilitark Могу даже предположить,что вы из секты любителей положить на депозит под проценты.Может быть погоролец таких "надёжных"учереждений как Надра и Андреевский.История вас ничему не учит.А затем удивляемся истерикам "верните курс по 8".У курса гривны,как и у рашисткой рупии дна нет.Есть группа товарищей,которая в ручном режиме ставит нужные курсы.Вы из тех товарищей?Если нет,то ваш прогноз это даже не 50 на 50.


Вы меня извините,но ваши сообщения точно на истерику похожи,держитесь :lol:

А вы против пассивного дохода?

Я нет,когда получается,пользуюсь :wink:

п.с. Я Крещатик любил,хороший был банк,вопросов никогда не было...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:36

Свинина в Китае за год подорожала в 2 раза.Что потянуло за собой все остальные данные.

Индекс потребительских цен в Китае в октябре вырос до рекорда с 2012 года и составил 3,8% в годовом измерении.
Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце подскочила на 15,5% - максимальными темпами с 2008 года. Рост цен на свинину продолжился восьмой месяц подряд, в октябре они взлетели на 101,3%, поскольку эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) существенно сократила поголовье свиней в стране.

Растительные масла в октябре подорожали на 3,3%, яйца - на 10,4%, свежие фрукты и овощи подешевели соответственно на 0,3% и 10,2%, сообщило ГСУ.

Непродовольственные товары и услуги, подорожали на 0,9%, в том числе, стоимость одежды увеличилась на 1,2%.

Между тем базовая инфляция без учета волатильных цен на продовольствие и энергоносители в октябре осталась на отметке 1,5%.

Зображення
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 11 лис, 2019 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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