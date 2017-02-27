somilitark написав:

lrs7719 написав:

Холодающие и недоедающие.... Холодающие и недоедающие....

Одно другому не мешает)))Я как-то шёл пешком,невольно подслушал разговор молодой мамы с дочерью школьницой,маленькой,примерно 1-й или 2-й класс,так вот в чём суть,мать забрала видимо со школы ребёнка и они наверное шли домой,дочка просит у матери,мама а давай зайдём по дороге в магазин и ты мне купишь булочку или пирожное,на что мать,явно возбудившись и разнерничавшись отвечала,что надо соблюдать диету(мама наверное от силы 40 кг),пользы никакой от этой затеи,только деньги потратим зря,ты за 5 минут съешь это пирожное и забудешь о нём,лучше сэкономить деньги и будем собирать на хорошую одежду,на приличный телефон,это увидят люди,ты должна соответствовать и быть красивой во всём и всегда.Ребёнок не унимался и просил дальше,расплакался и повторял,что он хочет кушать,мама сначала более резко отвечала,но так как дочь не слушала,то потом добавила,что вопрос закрыт,на выходных ты пойдёшь к бабушке,у неё проси такие вещи,я тебе еды не куплю,думаю дома будет не намного лучше ситуация.Как думаете,это единичный случай?А потом удивляемся,откуда столько дорогих авто явно не по доходам,откуда тяга к айфонам у откровенно бедных людей,то что не видят люди,можно не покупать,главное же казаться,а не быть на самом деле.По курсу,болото до весны,а там уже 23 или 24,что-то в этом диапазоне короче до августа.