Я как-то шёл пешком,невольно подслушал разговор молодой мамы с дочерью школьницой,маленькой,примерно 1-й или 2-й класс,так вот в чём суть,мать забрала видимо со школы ребёнка и они наверное шли домой,дочка просит у матери,мама а давай зайдём по дороге в магазин и ты мне купишь булочку или пирожное,на что мать,явно возбудившись и разнерничавшись отвечала,что надо соблюдать диету(мама наверное от силы 40 кг),пользы никакой от этой затеи,только деньги потратим зря,ты за 5 минут съешь это пирожное и забудешь о нём,лучше сэкономить деньги и будем собирать на хорошую одежду,на приличный телефон,это увидят люди,ты должна соответствовать и быть красивой во всём и всегда. Ребёнок не унимался и просил дальше,расплакался и повторял,что он хочет кушать,мама сначала более резко отвечала,но так как дочь не слушала,то потом добавила,что вопрос закрыт,на выходных ты пойдёшь к бабушке,у неё проси такие вещи,я тебе еды не куплю,думаю дома будет не намного лучше ситуация.
Как думаете,это единичный случай?
А потом удивляемся,откуда столько дорогих авто явно не по доходам,откуда тяга к айфонам у откровенно бедных людей,то что не видят люди,можно не покупать,главное же казаться,а не быть на самом деле.
По курсу,болото до весны,а там уже 23 или 24,что-то в этом диапазоне короче до августа.
Смотрел со стороны за постами данного товарища.Но сегодня,уважаемый,вас просто рвёт!)Запомним ваш пост и прогноз до августа!Вы случайно не из 95 квартала?Уж больно риторика похожа.Ключевая фраза:Вы мне верьте!)Курс стабилен только до решения по Привату!И больше никаких факторов нет!Будет решение и тогда хоть трава не расти!Как любит говаривать маленький шизофреник-,это просто,как апельсин.
lrs7719 написав:Та согласен, конечно не единичен. Добавлю, что если б сейчас кредиты в долларах давали - то уже б напахали в две руки и опять приучались "к европейским стандартам" "шоб как у людей" и т.д. . Да что там говорить - достаточно глянуть как цветут и пахнут всякие "швыдкогроши" и другой шлак... А болото оно ожидается не только по курсу.
Финансовая грамотность это отдельный разговор,я вот не могу понять,как можно кормить швыдкогроши с их 300-1000% годовых,тут депо в бумаге 14% в год и то думаешь сколько вопросов может возникнуть.
А тут оказывается не зазорно взять кабалу,главное чтобы люди не смеялись над старым самсунгом на работе. Психологически в основном у нас больная нация понтовиков неадекватов,реально многие не поняли даже в 30 и 40 лет,что взрослая жизнь это боль(с) и постоянная работа над собой,кто не имеет капитала влечёт относительно жалкое существование навсегда.
Болото у нас почти во всех сферах жизни,но наверное плюс в том,что ему ухудшаться особо некуда и мы уже не падаем.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark Могу даже предположить,что вы из секты любителей положить на депозит под проценты.Может быть погоролец таких "надёжных"учереждений как Надра и Андреевский.История вас ничему не учит.А затем удивляемся истерикам "верните курс по 8".У курса гривны,как и у рашисткой рупии дна нет.Есть группа товарищей,которая в ручном режиме ставит нужные курсы.Вы из тех товарищей?Если нет,то ваш прогноз это даже не 50 на 50.
Дед Мороз написав:Смотрел со стороны за постами данного товарища.Но сегодня,уважаемый,вас просто рвёт!)Запомним ваш пост и прогноз до августа!Вы случайно не из 95 квартала?Уж больно риторика похожа.Ключевая фраза:Вы мне верьте!)Курс стабилен только до решения по Привату!И больше никаких факторов нет!Будет решение и тогда хоть трава не расти!Как любит говаривать маленький шизофреник-,это просто,как апельсин.
ДС тоже кстати говорил,просто как апельсин.
Вы не теряйте самообладание,ну не угадали с курсом,так вы же мужик,значит не распускайте язык,я тоже не угадал и что? Повеситься?
А по Привату батенька вы ошиблись,хотел бы ИВК уже давно забрал бы,просто на Западе доходчиво растолковали команде 95,что после такого решения,наглого и тупого,будут очень плохие последствия,в том числе помогут развернуть толпу нерезов в обратном направлении от ОВГЗ. Вот поэтому и тянут с Приватом,и хочется и очень колется. Хотя думаю можно было бы забирать,просто ставки придётся поднять по бондам правительства,а на Западе всё как обычно закончится глубокой озабоченностью
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Я как-то шёл пешком,невольно подслушал разговор молодой мамы с дочерью школьницой,маленькой,примерно 1-й или 2-й класс,так вот в чём суть,мать забрала видимо со школы ребёнка и они наверное шли домой,дочка просит у матери,мама а давай зайдём по дороге в магазин и ты мне купишь булочку или пирожное,на что мать,явно возбудившись и разнерничавшись отвечала,что надо соблюдать диету(мама наверное от силы 40 кг),пользы никакой от этой затеи,только деньги потратим зря,ты за 5 минут съешь это пирожное и забудешь о нём,лучше сэкономить деньги и будем собирать на хорошую одежду,на приличный телефон,это увидят люди,ты должна соответствовать и быть красивой во всём и всегда. Ребёнок не унимался и просил дальше,расплакался и повторял,что он хочет кушать,мама сначала более резко отвечала,но так как дочь не слушала,то потом добавила,что вопрос закрыт,на выходных ты пойдёшь к бабушке,у неё проси такие вещи,я тебе еды не куплю,думаю дома будет не намного лучше ситуация.
Как думаете,это единичный случай?
Я б на месте твоего командира посрывал тебе лычки и уволил как бесперспективного для дальнейшего прохождения службы. Выдохся и полностью угас. Потерял ориентацию в пространстве и в обществе. У меня в ресторанчиках и в кафюшках на Подоле, когда 100-й лицей заканчивает уроки, сплошные расфуфыренные мамки обедают своих чад и сами обедают … Уже даже дома обеды ленятся готовить … И правильно и достойно делают. Так подобает членам клуба золотого миллиарда. Нельзя красоту и силы отдавать кухне. Надо приберечь их на вечер мужьям и бойфрендам. Обед с ребенком с ресторанчике обойдется всего каких-то 500-1000 грн.! Но предполагаю, что мой проницательный читатель из числа тупой упоротой ваты тут же завопит, а отъедь и посмотри, что в 100 км от Киева! На это докладываю. У меня в селе сосед справа и сосед слева. Оба купили своим 20-летним чадам квартиры в Полтаве. В какие это времена такое было! О таком украинские крестьяне никогда раньше и не мечтали. Зажил народ. А тебе, позорному педофилу, продолжают мерещиться голодные девочки на улицах!
Дед Мороз написав:Смотрел со стороны за постами данного товарища.Но сегодня,уважаемый,вас просто рвёт!)Запомним ваш пост и прогноз до августа!Вы случайно не из 95 квартала?Уж больно риторика похожа.Ключевая фраза:Вы мне верьте!)Курс стабилен только до решения по Привату!И больше никаких факторов нет!Будет решение и тогда хоть трава не расти!Как любит говаривать маленький шизофреник-,это просто,как апельсин.
ДС тоже кстати говорил,просто как апельсин.
Вы не теряйте самообладание,ну не угадали с курсом,так вы же мужик,значит не распускайте язык,я тоже не угадал и что? Повеситься?
А по Привату батенька вы ошиблись,хотел бы ИВК уже давно забрал бы,просто на Западе доходчиво растолковали команде 95,что после такого решения,наглого и тупого,будут очень плохие последствия,в том числе помогут развернуть толпу нерезов в обратном направлении от ОВГЗ. Вот поэтому и тянут с Приватом,и хочется и очень колется. Хотя думаю можно было бы забирать,просто ставки придётся поднять по бондам правительства,а на Западе всё как обычно закончится глубокой озабоченностью
Вот пока тянут,то и курс на низах.Мы прекрасно друг друга поняли.Будет решение-и курс будет другим.
Дед Мороз написав:somilitark Могу даже предположить,что вы из секты любителей положить на депозит под проценты.Может быть погоролец таких "надёжных"учереждений как Надра и Андреевский.История вас ничему не учит.А затем удивляемся истерикам "верните курс по 8".У курса гривны,как и у рашисткой рупии дна нет.Есть группа товарищей,которая в ручном режиме ставит нужные курсы.Вы из тех товарищей?Если нет,то ваш прогноз это даже не 50 на 50.
Вы меня извините,но ваши сообщения точно на истерику похожи,держитесь
А вы против пассивного дохода?
Я нет,когда получается,пользуюсь
п.с. Я Крещатик любил,хороший был банк,вопросов никогда не было...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Свинина в Китае за год подорожала в 2 раза.Что потянуло за собой все остальные данные.
Индекс потребительских цен в Китае в октябре вырос до рекорда с 2012 года и составил 3,8% в годовом измерении. Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце подскочила на 15,5% - максимальными темпами с 2008 года. Рост цен на свинину продолжился восьмой месяц подряд, в октябре они взлетели на 101,3%, поскольку эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) существенно сократила поголовье свиней в стране.
Растительные масла в октябре подорожали на 3,3%, яйца - на 10,4%, свежие фрукты и овощи подешевели соответственно на 0,3% и 10,2%, сообщило ГСУ.
Непродовольственные товары и услуги, подорожали на 0,9%, в том числе, стоимость одежды увеличилась на 1,2%.
Между тем базовая инфляция без учета волатильных цен на продовольствие и энергоносители в октябре осталась на отметке 1,5%.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 11 лис, 2019 18:37, всього редагувалось 1 раз.