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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Бородатый ведь не зря пару месяцев назад возмущался действиями руководства НБУ.Да и про земельную реформу не одобрям.Но мы же знаем,что немножко Беня переигрывает.)Только два месяца назад были виноваты папередники,а кто будет сейчас?Ведь дыра растёт,а курс держат нерадивые работники НБУ)
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:37
Всё верно,если захотят,то курс 20 сделают и никто не пискнет
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:41
Спите спокойно)Последний мой депозит был ещё при совке.Тогда это было более надёжно,чем сейчас.Нам так рассказывали.Ну а Крещатик,это было ещё то заведение)
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:42
Поставьте будильник на 3 часа ночи,тогда всё получится.
Я тоже зашёл,глянул на одну позицию,так вот цена не отличается сегодня от обычной,главное красиво оленей упаковать,не важно на каком рынке.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:44
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:46
Так вам под 60,это многое объясняет,ну не можете вы без совка,всё не так и не то,всё причитаете как хАрашо было при краснопёрых,как сказали так и будет,а эта свобода для личностей,смотрю по моему тестю,мучается бедняга, не знает как жить без чёткого устава что и как должно быть
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:47
Да я уже понял ваш уровень познания в экономике,можете не продолжать
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:55
То ерунда, придумали электронные товарно-транспортные накладные, которые заменят отстойные обычные расходные накладные.
Вводит себе Долярчик так 10-20 пунктов ТТН в электронный реестр товарно-транспортных накладных на свои запчасти для велосипедов, отправляет в налоговую, затем приходует и кодирует товар в своем РРО, так тоже немало пунктов, а там уже солнце спускается, вечер, завтра новый день.
Особенно забавно почитать комментарии бухгалтеров к очередному ди билизму.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:57
somilitark )))Нет,уважаемый,мне не 60.даже нет 50.Как говаривал один персонаж,было бы интересно пойти с вами попить кофе.Сейчас такое общение в тренде.А за мой уровень образования не стоит беспокоиться.Да и на булочку для ребёнка деньги найдуться.Ждём решения по Привату и посмотрим,чего стоит ваш прогноз)
Додано: Пон 11 лис, 2019 18:58
Можете огласить ввесь топ список?
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