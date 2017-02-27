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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2671267226732674>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 350
Не нижче 24.50
56%
195
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бородатый ведь не зря пару месяцев назад возмущался действиями руководства НБУ.Да и про земельную реформу не одобрям.Но мы же знаем,что немножко Беня переигрывает.)Только два месяца назад были виноваты папередники,а кто будет сейчас?Ведь дыра растёт,а курс держат нерадивые работники НБУ)
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:37

  Дед Мороз написав:Мы прекрасно друг друга поняли.Будет решение-и курс будет другим.


Всё верно,если захотят,то курс 20 сделают и никто не пискнет :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:41

  somilitark написав:
  Дед Мороз написав:somilitark Могу даже предположить,что вы из секты любителей положить на депозит под проценты.Может быть погоролец таких "надёжных"учереждений как Надра и Андреевский.История вас ничему не учит.А затем удивляемся истерикам "верните курс по 8".У курса гривны,как и у рашисткой рупии дна нет.Есть группа товарищей,которая в ручном режиме ставит нужные курсы.Вы из тех товарищей?Если нет,то ваш прогноз это даже не 50 на 50.


Вы меня извините,но ваши сообщения точно на истерику похожи,держитесь :lol:

А вы против пассивного дохода?

Я нет,когда получается,пользуюсь :wink:

п.с. Я Крещатик любил,хороший был банк,вопросов никогда не было...
Спите спокойно)Последний мой депозит был ещё при совке.Тогда это было более надёжно,чем сейчас.Нам так рассказывали.Ну а Крещатик,это было ещё то заведение)
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:42

  greenozon написав:
  Mazay256 написав:
  fler написав:В Приватбанке сбой. Платежи не проходят и не только. Кто в курсе дела - что случилось и когда исправят :roll:


C 10:00 по Киеву начался день скидок на али, вот оплата через Приват и прилегла отдохнуть. До обеда так и не поднялась, позже не пробовал


станом на 17 00 теж НЕ працювало
:mrgreen:


Поставьте будильник на 3 часа ночи,тогда всё получится.

Я тоже зашёл,глянул на одну позицию,так вот цена не отличается сегодня от обычной,главное красиво оленей упаковать,не важно на каком рынке.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:44

  somilitark написав:
  Дед Мороз написав:Мы прекрасно друг друга поняли.Будет решение-и курс будет другим.


Всё верно,если захотят,то курс 20 сделают и никто не пискнет :mrgreen:

Можно и 66 копеек.На пару дней.Только экономика ляжет.Зато выйдет новый оптимистичный ролик водителя Теслы.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:46

  Дед Мороз написав:Спите спокойно)Последний мой депозит был ещё при совке.Тогда это было более надёжно,чем сейчас.Нам так рассказывали.Ну а Крещатик,это было ещё то заведение)


Так вам под 60,это многое объясняет,ну не можете вы без совка,всё не так и не то,всё причитаете как хАрашо было при краснопёрых,как сказали так и будет,а эта свобода для личностей,смотрю по моему тестю,мучается бедняга, не знает как жить без чёткого устава что и как должно быть :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:47

  Дед Мороз написав:Можно и 66 копеек.На пару дней.Только экономика ляжет.Зато выйдет новый оптимистичный ролик водителя Теслы.

Да я уже понял ваш уровень познания в экономике,можете не продолжать :lol: :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:55

  Сибарит написав:Хоть и оффтоп, но после прокатившейся тут недавно волны паники, надеюсь, некоторым станет спокойнее:
https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/397039.html


То ерунда, придумали электронные товарно-транспортные накладные, которые заменят отстойные обычные расходные накладные.
Вводит себе Долярчик так 10-20 пунктов ТТН в электронный реестр товарно-транспортных накладных на свои запчасти для велосипедов, отправляет в налоговую, затем приходует и кодирует товар в своем РРО, так тоже немало пунктов, а там уже солнце спускается, вечер, завтра новый день.

https://buhgalter911.com/news/news-1046437.html

Особенно забавно почитать комментарии бухгалтеров к очередному ди билизму.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:57

somilitark )))Нет,уважаемый,мне не 60.даже нет 50.Как говаривал один персонаж,было бы интересно пойти с вами попить кофе.Сейчас такое общение в тренде.А за мой уровень образования не стоит беспокоиться.Да и на булочку для ребёнка деньги найдуться.Ждём решения по Привату и посмотрим,чего стоит ваш прогноз)
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:58

  stryzhko написав:
lrs7719 написав:
Холодающие и недоедающие....

То такими були до виборів))
"Кількість замовлень українців із AliExpress за 10 місяців цього року зросла на 70%. Це вивело Україну на 2 місце за темпами зростання на маркетплейсі. За загальною вартістю проданих товарів на AliExpress у 2019 році Україна ввійшла у Топ-10 країн світу."

Можете огласить ввесь топ список?
Vadim V
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