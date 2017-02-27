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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2671267226732674

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 350
Не нижче 24.50
56%
195
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/45966 ... y-ukrayiny

Найбільший прибуток отримали:

«ПриватБанк» (27,4 млрд грн);
«Райффайзен Банк Аваль» (3,5 млрд грн);
«Укрексімбанк» (2,3 млрд грн);
«Укрсиббанк» (2,1 млрд грн);
ПУМБ (2 млрд грн).
Найбільший збиток отримали:
«Укрсоцбанк» (1,1 млрд грн);
«Правекс Банк» (50 млн грн);
«Банк Кредит Дніпро» (45 млн грн);
«Місто Банк» (24 млн грн);
«КомінвестБанк» (22 млн грн).


После просмотра этой новости на Финансах
на Игоря Валерьевича напала грусть.
Он не ел, не пил, не спал даже,
а ходил по Киеву и грустил.

Потом задумался,
зашел в ближайший ломбард заложил свой Vertu Signature Diamond за 88 тыс.дол.
и пошел в ближайший Фокстрот
покупать дешевый iPhone 11 Pro за полторушку.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 11 лис, 2019 19:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:02

  zzzzzz написав:Свинина в Китае за год подорожала в 2 раза.Что потянуло за собой все остальные данные.

Индекс потребительских цен в Китае в октябре вырос до рекорда с 2012 года и составил 3,8% в годовом измерении.
Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце подскочила на 15,5% - максимальными темпами с 2008 года. Рост цен на свинину продолжился восьмой месяц подряд, в октябре они взлетели на 101,3%, поскольку эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) существенно сократила поголовье свиней в стране.

Растительные масла в октябре подорожали на 3,3%, яйца - на 10,4%, свежие фрукты и овощи подешевели соответственно на 0,3% и 10,2%, сообщило ГСУ.




Всё везде практически одинаково.
Если хорошая память или записывать.
Что мне врезалось в память ...
В Америке. Одна и та же бразильская тушёнка. 2005 г.-$2.25 2012-$4.25 2019-$6.45
В Украине. Житний рынок. Домашний пивнык - 2005 - 2010 - 80 грн. 2010-2015 - 180-200 грн. 2019 - 450 грн. Качка с 2005 до 2019 - со 150 грн. до 500 грн. Гуска с 200 грн. до 600-700 грн.
Фиксируйте и ведите свою статистику цен. Так вас никто не обманет. :?
Libo
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  #<1 ... 2671267226732674
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