https://news.finance.ua/ua/news/-/45966 ... y-ukrayiny
Найбільший прибуток отримали:
«ПриватБанк» (27,4 млрд грн);
«Райффайзен Банк Аваль» (3,5 млрд грн);
«Укрексімбанк» (2,3 млрд грн);
«Укрсиббанк» (2,1 млрд грн);
ПУМБ (2 млрд грн).
Найбільший збиток отримали:
«Укрсоцбанк» (1,1 млрд грн);
«Правекс Банк» (50 млн грн);
«Банк Кредит Дніпро» (45 млн грн);
«Місто Банк» (24 млн грн);
«КомінвестБанк» (22 млн грн).
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на Игоря Валерьевича напала грусть.
Он не ел, не пил, не спал даже,
а ходил по Киеву и грустил.
Потом задумался,
зашел в ближайший ломбард заложил свой Vertu Signature Diamond за 88 тыс.дол.
и пошел в ближайший Фокстрот
покупать дешевый iPhone 11 Pro за полторушку.